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За 4 месяца 2019 года Россельхозбанк предоставил аграриям региона кредитов на 14,5 млрд рублей

  • 05/06/2019, 12:42
РСХБ видит экспортный потенциал агробизнеса СФО в малом и среднем бизнесе.

Первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина приняла участие в селекторном совещании по вопросам развития производства и экспорта продукции АПК в Сибирском федеральном округе. В заседании участвовали полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и главы регионов округа.

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло отметил, что «майским указом главы государства поручено увеличить к 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса до 45 миллиардов долларов. Это масштабная задача, решение которой требует скоординированных действий федеральных и региональных органов власти».

— К 2024 году округ увеличит экспорт сельхозпродукции более чем в 2 раза: с нынешних 917 миллионов долларов до почти 2 миллиардов долларов. На сегодняшний день объём экспорта округа составляет 4% от общероссийского. К 2024 году эта доля должна возрасти до 5%, — заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Также глава Минсельхоза призвал представителей округа учитывать тот вклад, который способны внести в общие объемы экспорта небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. По его словам, с общей поддержкой на федеральном и региональном уровне они могут занять достойное место среди экспортеров российской сельхозпродукции.

По итогам мероприятия первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина отметила, что РСХБ уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, в том числе малым формам хозяйствования. Именно субъекты МСБ могут стать драйвером развития отечественного АПК и составить достойную конкуренцию на международном рынке.

— Россельхозбанк за 1 квартал 2019 года нарастил кредитный портфель АПК в МСБ до 264,1 миллиардов рублей. РСХБ – абсолютный лидер на рынке кредитования малых форм хозяйствования. В банке для этой категории клиентов созданы специальные продукты, множество партнерских программ, в том числе на приобретение техники. К примеру, в текущем году на покупку сельскохозяйственной техники было выдано фермерам в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. У МФХ есть потенциал и ресурсы не только для дальнейшего развития бизнеса, но и для выхода на внешние рынки. Именно объединение позволит фермерам упростить задачи логистики и совместного продвижения продуктов на экспорт. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Минсельхозом России, чтобы добиться этих целей, — подчеркнула Ирина Жачкина.

За время работы РСХБ в Сибирском федеральном округе банк вложил в экономику субъектов порядка 1 трлн рублей, из них в АПК – более 600 млрд рублей. Только за 4 месяца 2019 года Россельхозбанк предоставил аграриям региона 14,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

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