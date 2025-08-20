Новосибирский эксперт оценил идею ввести аналог ОСАГО для самокатчиков

В России предложили рассмотреть идею создания специальной страховки для пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Она должна работать по принципу ОСАГО, но быть добровольной. С этим предложением депутаты Госдумы обратились к главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

Инициаторы предлагают создать страховой продукт, который будет включать долгосрочное страхование жизни и здоровья пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Также он будет предусматривать ответственность перед третьими лицами и компенсационные выплаты в случае нанесения ущерба здоровью, имуществу или инфраструктуре.

Авторы идеи рассказали ТАСС, что кикшеринговые сервисы обычно предлагают базовый страховой продукт, который можно дополнить. Однако полноценные условия страхования, как правило, доступны только в дорогом варианте. При этом личные средства индивидуальной мобильности и те, что принадлежат юридическим лицам, включая службы доставки, не имеют страховых гарантий. Как результат, участники дорожного движения и городская инфраструктура не защищены от пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). В результате любое ДТП с их участием может оставить пострадавших, особенно пешеходов, без возможности взыскать ущерб.

— Во-первых, страховка — дело хорошее. Во-вторых, некоторые сервисы уже предлагают так. В-третьих, такая страховка должна быть годовой и это были бы небольшие деньги, условно до 2 тысяч рублей. Я бы еще включил в список обычные велосипеды. За примером ходить далеко не нужно. Автолюбитель ехал по Макаренко и снёс мальчишку-велосипедиста, вылетевшего на дорогу, во дворе дома № 52. Там видно, что машина едет с допустимой скоростью, — говорит Вячеслав Ашурков, глава регионального представительства Федерации автовладельцев Новосибирской области.

Стоит отметить, что по ОСАГО Новосибирская область с 2016 года входит в «красный пояс» по страховому мошенничеству.

Ранее редакция сообщала о том, что медики назвали самые распространенные травмы самокатчиков в Новосибирске. Количество пациентов в больницах города резко увеличивается в период массовых гуляний.