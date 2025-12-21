«Полагаю, достаточно»: новосибирцы снова смогут подавать иски к застройщикам, просрочившим сдачу домов

В ходе прямой линии президента России покупательница квартиры в Ленинградской области рассказала о том, что застройщик постоянно переносит сроки сдачи объекта и люди ничего не могу сделать с такой стратегией компании.

— Изначальный срок сдачи дома был 30 сентября 2025 года, но в июле я получаю уведомление о том, что сроки переносятся на декабрь 2025 года из-за технических проблем в присоединении. При этом далее, 21 августа, у меня происходит раскрытие эскроу-счёта, списание денег, а вечером этого же дня приходит уведомление о том, что мой дом достроен и он разрешён на ввод в эксплуатацию. На данный момент я обладаю такой информацией, что в доме до сих пор нет отопления, и там всегда горит только одно окно — соответственно, работы не факт, что ведутся. И 30 октября я получаю уведомление о том, что сроки сдачи моего жилья переносятся на апрель. Прошу разобраться в данной ситуации, ведь я считаю, что это мошенничество: квартиры нет, и денег тоже, — возмутилась женщина.

Модератор прямой линии, журналист ВГТРК Павел Зарубин отметил, что в списке вопросов, поступивших президенту есть аналогичные.

— Один из немногих способов для покупателя жилья повлиять на застройщика – это потребовать с него выплаты неустойки. Но тоже выясняется интересное. Ещё со времён пандемии застройщики, оказывается, защищены от взыскания таких неустоек мораторием. Его вводили во время COVID для того, чтобы поддержать строительную отрасль, и с тех пор этот мораторий несколько раз продлевали. Люди, соответственно, интересуются: «Опять продлят?», — спросил Зарубин.

Владимир Путин сообщил, что эта проблема известна. Он напомнил, что решение о моратории на штрафы с целью поддержки строительной отрасли принималось в период пандемии коронавирусной инфекции и он действует до конца года.

— Полагаю, достаточно. И попрошу правительство мораториев подобных, этих, во всяком случае, мораториев не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя. Там есть вопросы и проблемы, которыми объясняют задержку с выдачей ключей, вчера тоже об этом говорили с коллегами, по некоторым договорам там и мебель должна стоять. Мебели нет, того нет… Но историю с мораторием на штрафы надо заканчивать, и прошу правительство это прекратить, — подчеркнул президент.

По его словам, необходимо наладить системную работу, связанную с выполнением застройщиками своих обязательств.

— Мы в своё время принимали решение по эскроу-счетам для того, чтобы защитить интересы граждан, и нужно к этому вернуться. Вернёмся и сделаем это, — резюмировал Путин.

Напомним, по итогам за 11 месяцев 2025 года около 25% проектов в Новосибирской области сдается с задержкой. По некоторым строящимся объектам уже понятно, что сроки их ввода также будут нарушены. Об этом говорил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Он отмечал, что кредитная нагрузка съедает около 80% прибыли девелопера, что может привести к банкротству ряда застройщиков.

На пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли» в сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что правительство России разрешило застройщикам в регионах, в том числе и в Новосибирской области, сдвигать сроки ввода домов. По его словам, данная мера является антикризисной, так как на сегодняшний день в стране около 20% застройщиков имеют риск банкротства. Если россияне не будут вкладываться в недвижимость, их доля может превысить 30%.

Ранее редакция сообщала о том, что долгостроев в Новосибирске больше, чем декларируется.