Экс-тренер сборной России прокомментировал увольнение тренера ХК «Сибири»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился своими мыслями об увольнении Вячеслава Буцаева из ХК «Сибирь» (Новосибирск).

— Это право руководства клуба — они решают, как им действовать в той или иной ситуации. Но, конечно, всегда печально и жалко, что коллега по цеху теряет работу. Не очень хорошая новость. Надеюсь, что руководство «Сибири» правильно все оценило и что оно полностью владеет информацией. Вместо того чтобы в команде встряхнуть игроков, решили поступить таким образом — всегда проще убрать тренера, чем полкоманды, — отметил он в комментарии изданию «РБ Спорт».

Собеседник затруднился оценить вызвало ли у болельщиков «Сибири» позитивные эмоции увольнение Буцаева, поскольку не владеет информацией — это «внутренние кухня».

При этом он выразил сожаление по поводу того, что Вячеслав Буцаев потерял работу, и пожелал своему тёзке после некоторого отдыха найти возможность вновь заниматься своей профессией и проявить лучшие качества тренера.

— Буцаев — качественный тренер, опытный специалист, уже не первый год работает. Тем более он как бывший игрок прекрасно понимает душу хоккеиста, очень глубоко погружен в атмосферу игры, знает и хоккеистов, и команды. Такие специалисты всегда будут востребованы, — подчеркнул Вячеслав Быков.

Напомним, Вячеслав Буцаев работал главным тренером «Сибири» с 3 октября по 14 ноября 2025 года. Был уволен после того, как команда получила одиннадцать поражений подряд.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» прервала рекордную серию поражений в КХЛ.