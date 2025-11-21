Рекламодателям

Экс-тренер сборной России прокомментировал увольнение тренера ХК «Сибири»

  • 21/11/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Экс-тренер сборной России прокомментировал увольнение тренера ХК «Сибири»
«Всегда проще убрать тренера, чем полкоманды», заявил эксперт

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился своими мыслями об увольнении Вячеслава Буцаева из ХК «Сибирь» (Новосибирск).

— Это право руководства клуба — они решают, как им действовать в той или иной ситуации. Но, конечно, всегда печально и жалко, что коллега по цеху теряет работу. Не очень хорошая новость. Надеюсь, что руководство «Сибири» правильно все оценило и что оно полностью владеет информацией. Вместо того чтобы в команде встряхнуть игроков, решили поступить таким образом — всегда проще убрать тренера, чем полкоманды, — отметил он в комментарии изданию «РБ Спорт».

Собеседник затруднился оценить вызвало ли у болельщиков «Сибири» позитивные эмоции увольнение Буцаева, поскольку не владеет информацией — это «внутренние кухня».

При этом он выразил сожаление по поводу того, что Вячеслав Буцаев потерял работу, и пожелал своему тёзке после некоторого отдыха найти возможность вновь заниматься своей профессией и проявить лучшие качества тренера.

— Буцаев — качественный тренер, опытный специалист, уже не первый год работает. Тем более он как бывший игрок прекрасно понимает душу хоккеиста, очень глубоко погружен в атмосферу игры, знает и хоккеистов, и команды. Такие специалисты всегда будут востребованы, — подчеркнул Вячеслав Быков.

Напомним, Вячеслав Буцаев работал главным тренером «Сибири» с 3 октября по 14 ноября 2025 года. Был уволен после того, как команда получила одиннадцать поражений подряд.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» прервала рекордную серию поражений в КХЛ.

Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь спорт


