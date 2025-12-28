Рост цен на автозапчасти ускорился в Новосибирской области

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что в Новосибирской области цены на автозапчасти растут быстрее, чем в соседних областях.

Это видно по динамике регионального коэффициента (РК), который влияет на стоимость запчастей в регионе.

Согласно Единой методике, утвержденной Банком России, цены на запасные части в регионах рассчитываются так: базовая стоимость детали, определенная по первичным ценам в базовых регионах (это Москва и Приморский край), умножается на региональный коэффициент.

— Региональный коэффициент рассчитывает РСА также в соответствии с Единой методикой, собирая цены на наиболее востребованные запчасти в каждом субъекте Российской Федерации и сравнивая их с ценами в базовом регионе. Если в конкретном регионе наблюдается увеличение разницы между стоимостью запчастей по сравнению с базовым регионом, то это увеличение сказывается на величине регионального коэффициента — он повышается, — отметили в РСА.

В Новосибирской области коэффициент для некоторых марок автомобилей в обновленной версии справочника средней стоимости запчастей (вступила в силу 19 декабря 2025 года) значительно вырос по сравнению с предыдущей версией (действовала с 19 сентября 2025 года).

Так, например, у Ford прирост величины РК составил 15,1%, Hyundai — 19,3%, Jeep — 22,9%, ГАЗ — 18,0%, КАМАЗ — 18,8%.

Причина — в регионе растут выплаты по автострахованию, повышенный спрос на детали, и рынок запчастей реагирует на это ростом цен.

Ранее Банк России отметил рост страховых выплат по ОСАГО в Новосибирской области. Регион занимает одну из лидирующих позиций в антирейтинге «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО». Это может указывать на высокий риск нечестных практик, что влияет на увеличение сумм выплат.

Напомним, в декабре в регионе резко выросла стоимость страхового полиса из-за высокой доли мошенничества в автостраховании.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году цены на запчасти вырастут до 20%.