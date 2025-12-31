Жители Новосибирска в рыбных магазинах часами стоят в очередях за селёдкой

Ритейл начинает готовиться к новогодним праздникам с октября. Но долгий подготовительный период не снижает предпраздничного напряжения последних дней декабря. В Новосибирске в большинстве магазинов уже неделю очереди. Самые впечатляющие — в продуктовых магазинах.

Журналист Infopro54 посетил 30 декабря несколько торговых точек и обнаружил рекордную очередь в рыбном магазине. В небольшом по площади павильоне одновременно находилось несколько десятков человек и постоянно приходили новые посетители. Покупатели говорили, что стоять приходится чуть больше часа. Продавцы не удивляются наплыву людей, но отмечают, что предновогодний ажиотаж этого года отличается от того, что было в последние несколько лет.

— В этом году заметно ниже спрос на красную икру и дорогую рыбу — нерку, муксуна, форель. Но зато выросли продажи селёдки. Соленая сельдь всегда хорошо продается, но в этом декабре ее покупают гораздо чаще. Раза в два спрос вырос. Видимо, дело в том, что эта рыба доступнее, другие рыбные деликатесы людям не по карману, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 продавец специализированного магазина.

Длинные очереди можно также наблюдать в супермаркетах, причем в круглосуточных картина не меняется даже ночью: у касс в ожидании стоят покупатели с тележками, заполненными продуктами. И почти в каждой тележке есть обязательный новогодний минимум: алкоголь, рыба, сыры, шоколад. Подготовка к новогодним праздникам вышла на финишную прямую. 1 января магазины будут уже безлюдными.

