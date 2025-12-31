Поиск здесь...
Общество

Жители Новосибирска в рыбных магазинах часами стоят в очередях за селёдкой

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Дефицита нет, но есть ажиотажный спрос

Ритейл начинает готовиться к новогодним праздникам с октября. Но долгий подготовительный период не снижает предпраздничного напряжения последних дней декабря. В Новосибирске в большинстве магазинов уже неделю очереди. Самые впечатляющие — в продуктовых магазинах.

Журналист Infopro54 посетил 30 декабря несколько торговых точек и обнаружил рекордную очередь в рыбном магазине. В небольшом по площади павильоне одновременно находилось несколько десятков человек и постоянно приходили новые посетители. Покупатели говорили, что стоять приходится чуть больше часа. Продавцы не удивляются наплыву людей, но отмечают, что предновогодний ажиотаж этого года отличается от того, что было в последние несколько лет.

— В этом году заметно ниже спрос на красную икру и дорогую рыбу — нерку, муксуна, форель. Но зато выросли продажи селёдки. Соленая сельдь всегда хорошо продается, но в этом декабре ее покупают гораздо чаще. Раза в два спрос вырос. Видимо, дело в том, что эта рыба доступнее, другие рыбные деликатесы людям не по карману, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 продавец специализированного магазина.

Длинные очереди можно также наблюдать в супермаркетах, причем в круглосуточных картина не меняется даже ночью: у касс в ожидании стоят покупатели с тележками, заполненными продуктами. И почти в каждой тележке есть обязательный новогодний минимум: алкоголь, рыба, сыры, шоколад. Подготовка к новогодним праздникам вышла на финишную прямую. 1 января магазины будут уже безлюдными.

Ранее редакция рассказывала, как часто жители Новосибирска встречают Новый год в дороге.

 

Фото Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : ритейл Новый год в Новосибирске

Автомобиль для зимних поездок: эксперты дали совет новосибирцам, какие машины подходят для новогодних путешествий

Автомобиль для зимних поездок: эксперты дали совет новосибирцам, какие машины подходят для новогодних путешествий

Автор: Артем Рязанов

Впереди довольно тёплые для Сибири январские каникулы. Многие новосибирцы не против провести это время в поездках за город, а также в другие города округа.

Редакция Infopro54 оценила, на каком автомобиле безопаснее и комфортнее отправиться в зимнее путешествие. На основе анализа профильных изданий, форумов автолюбителей и видеообзоров составлен обзор моделей, которые хорошо зарекомендовали себя в зимних условиях.

Читать полностью

Самые популярные имена детей в декабре 2025 года назвали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В управлении ЗАГС по Новосибирской области сообщили о редких и популярных именах, которыми родители назвали детей, родившихся в декабре 2025 года.

Самыми необычными именами для мальчиков стали: Халлид, Рамир, Оятилло, Эрбайхан, Аюб.

Читать полностью

Новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил корректировки в проект планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе до 2030 года.

Ключевой интерес представляет информация о перспективах транспортной инфраструктуры, активно развивающейся в части строительства жилья локации.

Читать полностью

Путин ввёл круглогодичный военный призыв в России

Автор: Артем Рязанов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу с 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек, а также отправку этих граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы в сроки, установленные указанным Федеральным законом, — говорится в документе.

Читать полностью

Новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 января 2026 года в России вступает в силу ряд федеральных законов, которые вносят существенные изменения в налоговую, социальную и экономическую сферы. Эти нововведения напрямую затронут жителей и бизнес Новосибирской области.

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Льготная ставка в 10% сохраняется для социально значимых товаров: продуктов питания, детских товаров и лекарств. Цены в магазинах и договорах, где НДС выделен отдельно, автоматически пересчитают с новой ставкой. Если договор заключен до конца 2025 года и цена указана «с НДС 20%», то с 2026 года поставщик вправе доначислить 2%.

Читать полностью

В Новосибирске опубликовали график работы поликлиник на новогодние праздники

Автор: Артем Рязанов

Опубликован график работы медицинских учреждений Новосибирской области на период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Эту информацию распространила пресс-служба Минздрава региона.

Все поликлиники и поликлинические отделения региона будут работать для пациентов с 31 декабря по 11 января с 9:00 до 15:00. Неотложную помощь можно будет получить по предварительной записи. Также в эти дни можно будет пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, записавшись заранее.

Читать полностью
