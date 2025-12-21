Рекламодателям

В Новосибирске подскочили цены на такси

  • 21/12/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске подскочили цены на такси
Особенно заметный рост наблюдался на поездки по территории города

Новосибирцы делятся впечатлениями от цен на такси в Новосибирске. С утра цены на поездки подскакивали до 30%.

— Поездка по городу по одному и тому же маршруту нам обычно обходилась в 600 рублей. Сегодня агрегатор установил цену в 900, — рассказал житель правого берега Павел.

К обеду расценки по заказам более-менее стабилизировались.

— Что касается поездок за город, то здесь особых изменений не было. До аэропорта обычно от 1000 до 1500, сегодня в Толмачево — 1100, до Академа — 1200, — пояснил собеседник редакции.

Сергей, работающий самозанятым в такси, отметил, что утром из-за морозов на работу вышли меньше таксистов, это увеличило нагрузку на тех, кто принимал заказы и привело к росту цен.

— Рост цен на поездки неизбежен. Приближается Новый год, а в это время цена всегда растет. Плюс, многое зависит от расстояния, от наличия\отсутствия детского кресла. Некоторые такси сейчас отказываются ехать в частный сектор, где плохо чистят дороги, — пояснил он.

Кроме того, таксист напомнил, что с 9 декабря выросла цена на полисы ОСАГО и это тоже закладывается в цену поездки.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 22 декабря в Новосибирской области ожидается похолодание до -37 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таксисты присоединились к российской «тихой забастовке». Водители, получающие заказы от известного сервис-агрегатора, считают его комиссии чересчур высокими. 

Фото Infopro54, авто: Юлия Данилова.

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

