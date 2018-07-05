Техперевооружение кластера микроэлектроники планируют завершить к 2020 году

В 2019 «НЗПП с ОКБ» планирует запустить реконструированный корпус кристального производства.

— Сегодня достаточно современное кристальное производство сосредоточено на площадке АО НПП «Восток» (входит в кластер НПО «Электроника Сибири»). Следующий шаг — новая кристальная линейка, соответствующая требованиям мирового уровня. Производство для ее выпуска будет размещено в новом корпусе на территории «НЗПП с ОКБ», — рассказал во время визита на предприятие полномочного представителя президента по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло гендиректор АО «НЗПП с ОКБ» Владимир Исюк.

29 июня «НЗПП с ОКБ» объявил очередной конкурс на поставку технологического оборудования по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение корпуса №7 со строительством двухэтажной пристройки». Цена контракта составляет 210 млн рублей. По словам Исюка, в новом корпусе будут созданы чистые производства, установлено современное технологическое оборудование.

— На площадке планируется выпускать кристаллы импортозамещающих интегральных микросхем на полупроводниковых пластинах 200 миллиметров с минимальным топологическим размером 180-250 нанометров, — говорит Владимир Исюк.

На предприятии, в ответ на запрос Infopro54, уточнили, что завершение реконструкции цеха запланировано в 2019 году, а всего проекта технического перевооружения кластера — в 2020.

— Начало реализации программы технического перевооружения было сдвинуто на один год и началось в середине 2017, при этом сумма затрат осталась неизменной — 2,2 млрд рублей, в том числе 600 млн рублей за счет собственных средств предприятий кластера, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Напомним, «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» объединяется с НПП «Восток» для реализации инвестиционного проекта в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно- промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы», а также в рамках создания кластера НПО «Электроника Сибири». Соглашение об этом было подписано еще в 2012 году руководством ОАО «Российская электроника» (входит в ГК «Ростех») и Сибирского отделения РАН. Предполагалось, что в кластер войдет ОАО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», а также томские ОАО «НИИ полупроводниковых приборов» и АО «Омега». Также планировалось, что «Оксид» и «Восток» передислоцируются на площадку НЗПП.

В ответе на запрос редакции уточняется, что «Восток» передислоцирован на 80%. На прежней площадке осталось только прошедшее реконструкцию современное кристальное производство. В перспективе, после завершения реконструкции кристального производства НЗПП, именно на НЗПП будет компактно сосредоточено производство всей компонентной базы кластера.

— Это правильно с точки зрения оптимизации расходов. Уже по итогам 2017 года, благодаря росту объема заказов, а также оптимизации и модернизации производства, предприятие показало прибыль почти 400 млн рублей, в 2016 году — около 100 млн, — подчеркнул в ходе пресс-подхода Сергей Меняйло. — На сегодняшний день НЗПП выпускает продукцию для ОПК, а гражданский сектор на рынке полупроводниковых приборов и микроэлектроники практически не охвачен, хотя тут есть большой потенциал для роста.

Он подчеркнул, что в рамках ФЦП в модернизацию завода за три года будет вложено около 1,6 млрд рублей бюджетных средств.

— Мы проводим техническое перевооружение, чтобы все наши изделия выпускать в варианте для поверхностного монтажа. Это позволит нам выйти на рынок гражданской продукции. Кроме того, в своих разработках мы не будем догонять Китай и других конкурентов, а намерены «обходить их сбоку». Надеемся на наши институты, с которыми сейчас работаем по целому ряду направлений, — рассказал Владимир Исюк. — Например, мы разрабатываем биосенсоры, есть задел по разработке совершенно нового уровня памяти для будущих гаджетов, компьютеров и электронных устройств. Напомню, в свое время флэш-память была разработана именно в Новосибирске.

На предприятии редакции Infopro54 также пояснили, что в ходе работы над проектом было решено не проводить передислокацию «Оксида», а развивать на его площадке новые производства.

— Для этого сейчас реализуется программа технического перевооружения «Оксида» на сумму более 1 млрд рублей, из них 600 млн за счет собственных средств предприятия, — уточняет Владимир Исюк. — В результате предприятие будет выпускать не только конденсаторы, но и резисторы — и обязательно в варианте для поверхностного монтажа (ЧИП-исполнение). В ближайшее время ОА «НЗР «Оксид» войдет в когорту ведущих предприятий Российской Федерации в области пассивной электронной компонентой базы.

Кроме того, судя по сообщению открытых источников, сейчас, по решению акционеров НЗПП (ГК «Ростех»), рассматривается вариант объединения активов с АО АФК «Система».

Ранее анонсировалось, что кластер НПО «Электроника Сибири», объединяющий три новосибирских и два томских завода, будет создан в 2014 году, затем сроки были сдвинуты на 2018. В июне 2016 года Владимир Исюк сообщал журналистам, что кластер будет создан к 2019 году. Стоимость проекта оценивалась в 3 млрд рублей. В связи с решением ГК «Ростех» и АФК «Система» о создании СП в области микроэлектроники эти планы потеряли свою актуальность.

АО «НЗПП с ОКБ» создан в 1956 году. Сегодня является одним из крупнейших производителей электронных компонентов на российском рынке. На предприятии осуществляется серийный выпуск более 400 типов микросхем и 700 типов полупроводниковых изделий. Потребителями продукции завода являются более 500 предприятий промышленности радиотехнического профиля.

Юлия Данилова

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ