Готов ли Новосибирск к снижению налогов от бизнеса, поинтересовался депутат

В 2025 году ужесточена налоговая политика в отношении предприятий с упрощённой системой налогообложения, напомнил на февральской сессии горсовета депутат Ерлан Байжанов.

— По всей видимости, ряд предприятий просто закроется, налогов и сборов будет меньше. У нас есть понимание, какие статьи расходов мы будем сокращать в случае уменьшения поступлений налогов и сборов? — поинтересовался депутат у мэра Максима Кудрявцева в ходе его ежегодного отчета.

Мэр заявил, что все решения о сокращении будут приниматься вместе с депутатами.

— На 2026 год бюджет пока сбалансирован, огромных рисков мы не видим. Дефицит бюджета составляет 1 млрд. рублей, и я поставил задачу профильному департаменту оптимизировать его до нуля, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Если будут возникать какие-то риски, то в бюджете есть защищённые статьи: зарплата, помощь СВО, исполнение предписаний надзорных органов по аварийным ситуациям, а также завершение начатых объектов, чтобы это не выглядело «как деньги, зарытые в снег».

— При реализации рисков мы садимся за стол переговоров и выстраиваем приоритеты. Мы к такому движению готовы, потому что понимаем ситуацию в экономике, с ключевой ставкой. Пока я огромных рисков того, что придётся что-то жёстко секвестировать, не вижу. С другой стороны, у нас нет дополнительных возможностей для реализации наказов депутатов, — подчеркнул Кудрявцев.

Напомним, руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Дмитрий Шотт на круглом столе в НГУЭУ сообщал, что в публичной плоскости много информации о том, что бизнес ужимается и сокращается из-за повышения налоговой нагрузки. Анализ финансовых потоков показывает, что это не соответствует действительности. Финразведка обнаружила, что бизнес прячет свои расчеты в платежи между выведенными за штат сотрудниками.

Ранее редакция сообщала о том, что малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов.