С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Предпринимателей призывают включиться в работу по приведению города в порядок

Стали известны подробности капитального ремонта фасадов новосибирских домов в 2026 году. Работы запланированы на 114 объектах. На каждом пятом нужно будет убирать фрагментированный фасад. Это то, чем обрастает дом из-за магазинов, аптек, банков.

Тема новосибирских фасадов была вынесена 10 февраля на оперативное совещание в мэрии Новосибирска. Также ее обсуждают на тематических сессиях Сибирской строительной недели.

— В текущем году запланирован капитальный ремонт фасадов 114 жилых домов. 20 из них — дома, построенные до 1959 года. 24 здания — с фрагментированной отделкой. Большинство из них расположены в Дзержинском районе (9 домов), в Ленинском районе (5 домов), в Кировском районе (4 дома). Поэтому к этим районам будет пристальное внимание. Фрагментированные фасады — это, как правило, наследие 90-х годов, когда каждый стремился выделиться, — говорит главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

Владельцы расположенных на первых этажах домов аптек, салонов красоты, банков, стоматологических кабинетов, магазинов, в том числе сетевых, как правило, идут навстречу городу и соглашаются пожертвовать выделяющимся декором и облицовкой. Есть те, кто сопротивляется и не слышит аргументов архитекторов. С такими собираются комплексно работать с привлечением районных администраций.

— Это все нужно убирать. В большинстве случаев фрагментированные фасады сделаны без каких-либо разрешений. Согласно правилам благоустройства Новосибирска, фрагментированная отделка домов у нас на сегодня запрещена. Все должно быть в одном стиле и должно быть отражено в паспорте фасада, — рассказал Infopro54 Иван Штурбабин.

В Новосибирске уже есть успешные примеры, когда дома очистили от «лоскутных», эклектичных фасадов. Владельцы бизнеса там в итоге тоже признавали, что стало лучше. Но пока эти примеры остаются каплей в море на общем фоне, который сформировался в Новосибирске за последние десятилетия.

Ранее редакция рассказывала, что архитекторы предложили составить колористические паспорта для всех районов города.

Фото Infopro54

Рубрики : Бизнес Город Недвижимость Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : ремонт фасадов главный архитектор Архитектура Новосибирска

1 046
0
0
