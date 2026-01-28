Количество вакансий в новосибирском банке труда в три раза превышает спрос

Точка зрения власти

2025 год на рынке труда запомнился рекордами и историческими минимумами. Безработица в России упала до 2,1%, что стало самым низким показателем за всю новейшую историю. В Минэкономразвития Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 дали прогноз о ключевых трендах развития кадрового рынка региона в 2026 году.

Безработица останется на уровне прошлого года. Общая безработица, по данным опросов Росстата, составит в среднем от 2,5 до 3%. Зарегистрированная безработица не превысит 0,5–0,6% от рабочей силы.

Спрос превышает предложение. В январе 2026 года в региональном банке вакансий находится 23,3 тысячи предложений. Это втрое больше числа потенциальных соискателей. Больше всего сотрудников требуется в промышленности — 18,3% от общего спроса на кадры.

Точечный дефицит кадров. В организациях здравоохранения, строительства, образования, торговли, сельского хозяйства и транспорта по-прежнему остро не хватает специалистов. Особенно востребованы инженеры, медицинские и педагогические кадры: врачи, учителя, медсёстры, воспитатели, техники, фельдшеры, слесари, монтажники, электромонтёры, электрогазосварщики, сборщики, механики, станочники, бетонщики, арматурщики, каменщики, трактористы, швеи, повара и водители.

Взгляд со стороны

По версии hh.ru, в HR-политике в 2026 году будут происходить значительные сдвиги.

На первое место выйдет рост производительности труда. Компании будут переходить к стратегии эффективности и грамотного развития сотрудников через внутреннюю мобильность и новые карьерные треки.

Развитие бренда работодателя. HR-директора являются главными амбассадорами данного тренда. Больше всего это интересно средним компаниям, а в отраслевом разрезе — гостинично-ресторанному бизнесу и легкой промышленности.

Цифровизация HR-процессов. В это планируются вкладываться как компании крупного, так и малого бизнеса. Отраслевым драйвером здесь выступают IT-компании.

Управление разновозрастными командами. Это станет актуальной задачей на фоне дефицита кадров и навыков. В строительной сфере и тяжелой промышленности его значимость оценивают выше, чем в других секторах.

Рынок оживает

Напомним, по оценкам экспертов кадрового рынка, после новогодних праздников рынок труда оживает: компании запускают новые проекты, а соискатели начинают активный поиск работы. Однако уже в середине января многие работодатели и участники кадрового рынка заметили странный феномен: некоторые вакансии, размещённые ещё в декабре или в первые рабочие дни, продолжают висеть неделями, собирая минимальное количество откликов или не собирая их вовсе. Эти «вакансии-призраки» создают ощущение активности, но реального найма не происходит.

