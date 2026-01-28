Поиск здесь...
Бизнес Экономика

Количество вакансий в новосибирском банке труда в три раза превышает спрос

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Больше всего сотрудников требуется в промышленности

Точка зрения власти

2025 год на рынке труда запомнился рекордами и историческими минимумами. Безработица в России упала до 2,1%, что стало самым низким показателем за всю новейшую историю. В Минэкономразвития Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 дали прогноз о ключевых трендах развития кадрового рынка региона в 2026 году.

Безработица останется на уровне прошлого года. Общая безработица, по данным опросов Росстата, составит в среднем от 2,5 до 3%. Зарегистрированная безработица не превысит 0,5–0,6% от рабочей силы.

Спрос превышает предложение. В январе 2026 года в региональном банке вакансий находится 23,3 тысячи предложений. Это втрое больше числа потенциальных соискателей. Больше всего сотрудников требуется в промышленности — 18,3% от общего спроса на кадры.

Точечный дефицит кадров. В организациях здравоохранения, строительства, образования, торговли, сельского хозяйства и транспорта по-прежнему остро не хватает специалистов. Особенно востребованы инженеры, медицинские и педагогические кадры: врачи, учителя, медсёстры, воспитатели, техники, фельдшеры, слесари, монтажники, электромонтёры, электрогазосварщики, сборщики, механики, станочники, бетонщики, арматурщики, каменщики, трактористы, швеи, повара и водители.

Взгляд со стороны

По версии hh.ru, в HR-политике в 2026 году будут происходить значительные сдвиги.

На первое место выйдет рост производительности труда. Компании будут переходить к стратегии эффективности и грамотного развития сотрудников через внутреннюю мобильность и новые карьерные треки.

Развитие бренда работодателя. HR-директора являются главными амбассадорами данного тренда. Больше всего это интересно средним компаниям, а в отраслевом разрезе — гостинично-ресторанному бизнесу и легкой промышленности.

Цифровизация HR-процессов.  В это планируются вкладываться как компании крупного, так и малого бизнеса. Отраслевым драйвером здесь выступают IT-компании.

Управление разновозрастными командами. Это станет актуальной задачей на фоне дефицита кадров и навыков. В строительной сфере и тяжелой промышленности его значимость оценивают выше, чем в других секторах.

Рынок оживает

Напомним, по оценкам экспертов кадрового рынка, после новогодних праздников рынок труда оживает: компании запускают новые проекты, а соискатели начинают активный поиск работы. Однако уже в середине января многие работодатели и участники кадрового рынка заметили странный феномен: некоторые вакансии, размещённые ещё в декабре или в первые рабочие дни, продолжают висеть неделями, собирая минимальное количество откликов или не собирая их вовсе. Эти «вакансии-призраки» создают ощущение активности, но реального найма не происходит.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в 2026 году проиндексируют пособия по безработице.

Источник фото:Freepik / Автор — pressfoto

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Новосибирское предприятие начало выпускать компоненты для вентиляционных систем

В Новосибирске начала работу новая роботизированная линия по производству комплектующих для систем вентиляции и кондиционирования. Предприятие «Панова Тех» приступило к серийному выпуску пластинчатых перекрестноточных рекуператоров. Годовой объем производства может достигать 5 тысяч единиц продукции.

Общий объем инвестиций в проект составил 144 миллиона рублей. Значительная часть финансирования — 107 миллионов рублей — была предоставлена Фондом развития промышленности в рамках программы «Проекты развития». Эти средства направлены на приобретение современного роботизированного оборудования.

В Новосибирске объявлен аукцион на строительство блока «В» Академпарка

Автор: Оксана Мочалова

Технопарк Новосибирского Академгородка (АО «Академпарк») объявил открытый аукцион на выполнение работ по строительству второй очереди Центра коллективного пользования. Проект реализуется в рамках масштабной программы развития инфраструктуры Технопарка на 2021-2027 годы.

Предметом аукциона является возведение блока «В» многофункционального здания №1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,536 млрд рублей. Источником финансирования выступает областной бюджет Новосибирской области.

Госдума обязывает операторов по запросу ФСБ отключать связь при атаке БПЛА

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон, обязывающий операторов отключать связь по запросу ФСБ в связи с угрозами безопасности. Правительство России внесло этот документ на рассмотрение парламента в ноябре 2025 года.

Предлагается внести изменения в закон «О связи». Новые нормы освободят операторов от ответственности за перебои со связью, если отключения будут связаны с запросами ФСБ. Законопроект также обяжет операторов отключать связь по запросам ФСБ для защиты граждан в случае угрозы безопасности.

Мобильная связь в Инюшенском бору стала лучше

Цифровая экосистема МТС модернизировала свою сеть в Инюшенском бору, что положительно сказалось на качестве мобильной связи. В результате апгрейда оборудования, пиковая скорость передачи данных в этой рекреационной зоне возросла на 20%.

Инюшенский бор – уникальный, старейший лес Новосибирска, представляющий собой реликтовый массив, сохранивший почти нетронутый вид. Посетители бора могут ощутить себя в настоящем лесу, несмотря на его расположение в городской черте. Здесь можно активно проводить время: зимой, катаясь на лыжах и санках, летом, организуя пикники.

Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

Автор: Артем Рязанов

Транспортная прокуратура выиграла суд против авиакомпании «Сибирь» из-за овербукинга. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Действия авиакомпании «Сибирь», связанные с овербукингом, по иску транспортной прокуратуры признаны незаконными. <...> Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также о признании недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, — говорится в сообщении.

В Новосибирске из-за ностальгии и проблем в экономике растёт число рюмочных

Автор: Мария Гарифуллина

До Новосибирска дошла питерская и московская мода на рюмочные. Если пять лет назад в городе было несколько таких заведений, то сейчас их уже 14, и два находятся в статусе «открытие ожидается в ближайшее время». Infopro54 поговорил с экспертами ресторанного рынка и выяснил, с чем связан новый интерес к старому формату.

История рюмочных началась в советское время. В дореволюционной России питейные заведения тоже были, но с другими названиями и другими подходами: трактиры, кабаки, пивные. Считается, что рюмочные появились в 1950-х. Широкое распространение получили в Москве, Ленинграде и других городах европейской части России. В Сибири их было значительно меньше. Иногда рюмочные ещё назывались бутербродными, относились они к категории «закусочные специализированные» — все эти слова в полной мере описывают формат. Советская рюмочная — это место, куда приходили выпить и закусить люди с разными доходами. Современные рюмочные сильно от них отличаются.

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

