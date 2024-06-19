437 «цитат» на все времена: VIRA представила новый амбициозный проект

CITATUM — жилой комплекс, состоящий из трех симметричных башен с усложненными рельефными фасадами (23, 8, 23 этажей), с единым пространством-стилобатом, где расположится дизайнерское лобби с консьержем и мягкой зоной ожидания, а также уютная торговая галерея, которая обеспечит жителей самым необходимым, включая ароматный кофе, продукты и иные повседневные услуги.

Башни 1 и 3 будут отделаны премиальным клинкерным кирпичом светлых тонов, а корпус 2 — композитными панелями изысканного латунного оттенка, которые будут переливаться на солнце за счет глянцевого покрытия. В темное время суток строгую и вместе с тем изысканную геометрию фасадов подчеркнет изящная архитектурная подсветка.

Проект находится на улице имени Александра Грибоедова — русского писателя, прозаика, драматурга, дипломата, лингвиста, историка, востоковеда, пианиста и композитора — великого сына России и человека поистине неординарного. С его пьесой в стихах «Горе от ума» знаком без преувеличения каждый, она послужила источником множества крылатых фраз-цитат. Уже на этапе формирования концепции специалисты VIRA видели, что работают с беспрецедентным проектом, о котором хочется рассказывать, чьи достоинства хочется цитировать вновь и вновь. Так возникла идея о CITATUM, как о лучшем представлении, объединяющем смыслы проекта в единую метаидею. CITATUM — сборник «цитат» лучшего: стильной авторской архитектуры, цифровых сервисов, организации и дизайна общественных пространств, коллекции интересных планировок и даже внутреннего двора с искусственным рельефом.

В трех башнях CITATUM разместятся 437 квартир: от студий до уникальных четырехкомнатных квартир на верхних этажах, с собственными террасами, скрытыми от посторонних глаз особенностями фасада. Каждая квартира в CITATUM — будущая «цитата» из чьей-то жизни, ее замысловатый и уникальный «отпечаток», неповторимый, как и сами резиденты.

Планировки здесь эргономичные, без лишних метров, с просторными ванными комнатами, лоджиями и интересными балконами, украшающими фасад в шахматном порядке. Общие площади — от 26 до 127 квадратных метров, самый большой процент в квартирографии занимают «евродвушки», за ними идут «евротрешки» и классические однокомнатные квартиры, студий сравнительно немного, они располагаются только в 1 и 3 башнях. В CITATUM мы стремимся удовлетворить потребности каждого нашего клиента. В первой башне все квартиры сдадутся уже под ключ, то есть они будут полностью готовы к проживанию с момента передачи ключей. Это идеальный вариант для тех, кто хочет переехать как можно быстрее без необходимости заниматься ремонтом. С другой стороны, во второй и третьей башнях квартиры будут представлены в формате white box. Это значит, что их предварительно подготовят для последующей отделки, но окончательное оформление будет зависеть от вкуса и предпочтений новых владельцев. Этот вариант идеален для тех, кто хочет создать уникальный интерьер, полностью отражающий их личный стиль и предпочтения.

Такой подход позволит практически полностью избежать продолжительного периода ремонтов в новом доме, который часто затягивается на годы — в CITATUM все «грязные» работы в квартирах, включая шумоизоляцию, застройщик завершит до получения жителями ключей.

Эстетический код CITATUM воплощается и в безопасном, закрытом от автомобилей внутреннем дворе. Его концепция разработана московским архитектурным бюро BBM Project, и здесь все подчинено принципу функционального зонирования, позволяющего с помощью геопластики — искусственного рельефа — учесть потребности различных категорий жителей. Помимо ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм (перголы, скамеек и амфитеатра), тут запланированы и зоны для разнообразных шумных активностей: детская площадка с элементами из лиственницы и воркаут-площадка для уличных тренировок, а по периметру двора проложена прогулочная аллея, также выделенная геопластикой.

На территории CITATUM предусмотрены 40 гостевых мест для автомобилей, для жителей спроектирован отапливаемый подземный двухуровневый паркинг — в него можно будет спуститься на лифте из любого корпуса. Кстати, о лифтах: в башнях 1 и 3 их по три, а во восьмиэтажном корпусе 1 — грузопассажирский, все лифты скоростные.

CITATUM — «умный» дом, каждый его житель будет иметь постоянный доступ к домофонии и контролю доступа, показаниям счетчиков, системе видеонаблюдения и видеоаналитике через специальное приложение для смартфона, с его же помощью можно оплачивать счета ЖКХ и оперативно подавать заявки в УК.

CITATUM находится в популярном районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости есть все необходимое: остановки общественного транспорта, популярные магазины, две поликлиники, три школы, два детских сада, педагогический лицей и несколько спортивных секций, а до центра города можно добраться всего за 20-30 минут.

Жить в CITATUM — значит, каждый день наслаждаться эстетикой, комфортом, спокойствием и безопасностью принципиально нового жизненного пространства от VIRA, при этом оставаясь в привычном и любимом для себя районе; выбирать сердцем то, что соответствует амбициям и вдохновляет идти вперед; чувствовать себя причастным к новой главе истории города — чистому, светлому и технологичному Новосибирску XXI века.

До конца июня 2024 года квартиру в CITATUM можно приобрести по льготной программе «Ипотека с господдержкой 2020». Кроме того, VIRA предлагает воспользоваться различными программами рассрочки от застройщика и другими льготными ипотечными программами («Семейная ипотека» и «IT-ипотека»), есть возможность зачета существующей квартиры, а также онлайн-покупка.

Свяжитесь со специалистом VIRA по телефону +7 (383) 230-56-20, чтобы оперативно получить ответы на все интересующие вопросы, обсудить условия приобретения, подходящие именно вам, ведь на старте продаж они всегда наиболее выгодные.

Застройщик ООО СЗ ВИРА НА ГРИБОЕДОВА

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