«AI повышают конкурентоспособность застройщиков на рынке»

В последние годы технологии AI значительно изменили подход к проектированию, планированию и управлению строительством. Однако на пути внедрения AI в строительство существуют и некоторые препятствия: для полного использования потенциала искусственного интеллекта в строительстве необходимо преодолеть технологические и организационные барьеры. Обеспечение интеграции AI-систем с существующими может потребовать значительных инвестиций и времени. Кроме того, развитие стандартов и норм для использования AI в строительстве является важной задачей, чтобы гарантировать безопасность и качество выполняемых работ.

В крупных сегментах экономики использование ИИ — это потребность сберечь финансовые и человеческие ресурсы. Понятно, что такие инновации ― опция дорогая, и далеко не каждая компания-застройщик сегодня готова пойти на неочевидные (для большинства) траты.

Общий принцип использования ИИ прост: он помогает определить наиболее выгодные и эффективные решения на всех этапах строительства и последующей эксплуатации здания. В итоге расходы застройщика становится проще спрогнозировать, эффективность вложений растет, а с ней растет и прибыль.

Постепенно признание, а с ним и более широкое распространение получает BIM-проектирование ― создание единой 3D-модели здания. В ней собрана вся информация об объекте, от подготовки проекта и самого строительства до эксплуатации и сноса. Такая модель универсальна, в нее интегрируется большинство современных программ для просчета рисков, затрат и даже потенциальной стоимости каждого этапа.

Подобная система — создание цифрового двойника объекта. Фактически речь идет об электронной копии реального здания, в которой собирается вся информация о происходящих в нем процессах. За счет математических алгоритмов и моделирования система анализирует данные об объекте и прогнозирует, как здание поведет себя в различных условиях. В цифровом двойнике можно смоделировать пожар и оценить, что нужно сделать для минимизации ущерба.

Значительно ускоряют реализацию строительных проектов возможности интеграции компонентов на базе ИИ в проектировочные программы ― ERP- и CAD-системы. Под нужды заказчика будет проще кастомизировать буквально любой проект: достаточно лишь ввести данные, просчитанные под потребности объекта. В идеале станут проще и быстрее многие трудоемкие процессы, например оптимизация типового проекта в соответствии с пожеланиями строителей.

