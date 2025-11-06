«Строительная отрасль ждет инициатора тенденции на внедрение ИИ в бизнес-процессы»

— В строительстве в целом и в демонтаже в частности уровень внедрения ИИ сейчас низкий. Технологии только начинают проникать в отрасль из лидирующих в цифровизации сфер — финансовой и IT.

Основных сдерживающих факторов внедрения ИИ в нашей отрасли два: высокая стоимость и отсутствие опыта даже у передовых компаний. К тому же в строительстве и в демонтаже зрелость по бизнес-процессам, стратегическому планированию, менеджменту не достигла того уровня, который есть в других отраслях. Это не позволяет компаниям глубоко внедрять ИИ, поэтому пока рынок находится на уровне точечных решений.

В настоящее время приоритетным для нас является внедрение ИИ для планирования работ на основе входящей технической документации и накопления базы знаний с прецедентами. В планах — сделать искусственный интеллект ассистентом, который будет предлагать решения на основе накопленных кейсов. Еще одно из направлений применения ИИ в перспективе — оценка работ по базам информации об эффективности использования различных техник и методов работы.

Сейчас отрасль ждет инициатора тенденции на внедрение ИИ в бизнес-процессы. И как только первые компании начнут комплексно внедрять такие технологии, за ними подтянется и рынок. Региональной привязки у применения искусственного интеллекта в строительстве и демонтаже пока нет, так как уровень его интеграции по России примерно одинаковый.

Фото предоставлено пресс-службой ГСК «Реформа». Автор фото: пресс-служба