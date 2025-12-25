Поиск здесь...
Дом-памятник академика Лаврентьева в Академгородке отреставрируют за 30 миллионов рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Заказчиком выступает Минкульт

Министерство культуры РФ объявило конкурс на реставрацию дома-памятника академика Михаила Лаврентьева в новосибирском Академгородке. Начальная цена контракта на выполнение работ, как следует из документации на сайте госзакупок, составляет 30 миллионов рублей. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 20 января 2026 года.

По условиям конкурса, подрядная организация должна будет полностью восстановить кровлю, фасад и чердачное пространство исторического здания. Внутренние работы включают приведение в порядок интерьеров и знаменитой террасы-грота. Также предстоит монтаж нового электрооборудования и архитектурно-художественной подсветки. Срок завершения всех работ — 30 сентября 2027 года.

Двухэтажный кирпичный коттедж по улице Золотодолинская, 77 был построен в начале 1960-х годов по проекту архитектора Анатолия Воловика для основателя Академгородка Михаила Лаврентьева. Особняк с винтовой лестницей и каминами использовался для приема высоких гостей и иностранных делегаций. В 1991 году в здании открылся музей истории Сибирского отделения Российской академии наук, который проработал там до 2012 года. С тех пор признанный объектом культурного наследия дом пустует.

Летом 2025 года проект будущей реставрации успешно прошел государственную историко-культурную экспертизу, что позволило выставить работы на конкурс.

Ранее редакция рассказывала о закрытой премьере фильма об основателе новосибирского Академгородка, которая состоялась в Михайлов день.

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

