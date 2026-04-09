Ассортимент прилавков в новосибирских магазинах может сократиться с 1 мая

Автор: Оксана Мочалова

На полках останется проверенная продукция

С 1 мая 2026 года в российских супермаркетах может сократиться ассортимент отдельных категорий товаров. Впрочем, опасаться пустых полок или дефицита базовых продуктов не стоит. Часть позиций просто исчезнет из открытой продажи, а часть переведут в специализированные точки с более строгим контролем, сообщает primpress.ru.

Изменения в первую очередь коснутся товаров, которые и раньше находились в «серой зоне», но продавались в обычных сетях по инерции. Например, речь идет о некоторых биологически активных добавках и спортивном питании, в составе которых обнаружились вещества под ограничением. Для таких продуктов ужесточают порядок оборота, поэтому ритейлеры не захотят рисковать штрафами и уберут их с полок.

В то же время под новые правила попадают отдельные псевдомедицинские приборы и тест-системы. Раньше их продавали как «товары для здоровья» без должной сертификации, но теперь это станет невозможным. Кроме того, изменения затронут часть бытовой химии — очистители, растворители и аэрозоли, которые требуют особой упаковки, маркировки или продажи с инструктажем покупателя.

Отдельная история, например, товары, не прошедшие обязательную маркировку в системе «Честный знак». Это касается одежды, обуви, косметики и бытовой техники сомнительного происхождения. Ритейлеры будут вынуждены снять такие позиции с продажи, чтобы не нарушать закон. Как следствие, часть продукции может вернуться на полки позже — после переупаковки или получения сертификатов.

Для большинства покупателей эти перемены останутся почти незаметными. Базовый набор — продукты, популярная бытовая химия, средства гигиены и детские товары — никуда не денется.

Эксперты советуют внимательнее относиться к ярким обещаниям на упаковках добавок и устройств из соседнего ряда: если товар исчез после ужесточения правил, значит, у контролирующих органов к нему были вопросы. Нужные специализированные продукты лучше искать заранее на сайтах производителей или в аптеках — туда переедут многие БАДы и медицинские изделия. Не стоит гоняться за пропавшими позициями у сомнительных перекупщиков: риск подделки и нарушения условий хранения там слишком высок.

Ранее редакция сообщала, что «Ашан» и «Глобус» планируют расширить бизнес в России.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 6 апреля 2026 года вынес определение по заявлению завода «Искра» (входит в структуру «Ростеха») о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Энергия». Судья отказала во введении процедуры наблюдения и оставила заявление без рассмотрения. Завод «Искра» при этом получит обратно из федерального бюджета 100 тысяч рублей, уплаченных за процедуру.

МУП «Энергия» снабжает теплом жителей микрорайона ОбьГЭС. Предприятие не производит тепло самостоятельно, а покупает его у генераторов и распределяет через свои сети. Разница между утверждёнными для населения тарифами и реальной себестоимостью услуг не компенсируется предприятию в полном объёме. В результате экономическая модель работы оказалась заведомо убыточной. В какой-то момент предприятие ушло в пике — общий долг превысил миллиард рублей.

Новосибирские школы и колледжи получили современную цифровую среду

МТС совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили совокупность технологий для формирования современной цифровой среды в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях региона. В рамках этого проекта было обеспечено необходимое оснащение ИТ-инфраструктуры, налажены внутренние сетевые контуры, установлены точки доступа Wi-Fi и системы видеонаблюдения. Результатом стало предоставление учащимся и преподавателям безопасного подключения к интернету и доступа к государственным информационным системам, включая электронные журналы, а системы видеонаблюдения способствуют повышению общей безопасности и поддержанию порядка в учебных заведениях.

Модернизация затронула 104 школы и учреждения среднего профессионального образования как в самом Новосибирске, так и в различных районах области. Новые решения были внедрены в образовательные учреждения Куйбышевского, Ордынского, Барабинского, Северного, Купинского, Тогучинского, Маслянинского, Сузунского, Доволенского, Татарского, Венгеровского, Новосибирского и Черепановского районов, а также в городе Обь и наукограде Кольцово.

Прокуратура взяла на контроль подтопленный участок в Купинском районе

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Купинского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Поводом послужило введение полного запрета на передвижение всех видов транспорта на одном из участков региональной трассы.

В ходе проверки установлено, что талые воды вышли на проезжую часть. Протяжённость подтопленного участка достигла 250 метров, ширина разлива составила 6,5 метра. Кроме того, вода размыла бордюрное ограждение, что создаёт дополнительную угрозу безопасности при возможном восстановлении движения. Такие повреждения требуют ремонта до того, как дорогу вновь откроют для машин.

Новосибирск забрал на себя 80% новостроек в регионе

Автор: Оксана Мочалова

Почти 80% всех новостроек Новосибирской области строятся в самом Новосибирске. К концу ноября 2025 года общий объем жилищного строительства в регионе достиг 3,9 миллиона квадратных метров. Из них 3,08 миллиона квадратов, или 79,1%, приходится на мегаполис.

Аналогичная картина наблюдается и по количеству квартир. Из почти 79 тысяч строящихся жилых единиц по области около 63 тысяч (79,8% от общего числа) находятся в Новосибирске, сообщили в агентстве инвестиций в недвижимость Москвы.

С 18 апреля в Новосибирской области запустят 15 дачных маршрутов

Автор: Оксана Мочалова

С наступлением тепла в регионе традиционно меняется транспортная система. Власти и перевозчики переходят на летний график, открывают новые направления и увеличивают количество рейсов. Главная цель — чтобы жители области могли без проблем добираться до своих участков, а заодно и путешествовать по региону с большим комфортом.

Особенностью сезона 2026 года в Новосибирской области является тот факт, что дачные маршруты не открываются все сразу. Всё упирается в дороги и снег. Как объяснил замминистра транспорта Евгений Тюрин, даты старта в разных районах различаются из-за погодных условий и состояния проездов к участкам. Например, с 18 по 25 апреля в регионе заработают межмуниципальные и муниципальные маршруты. Всего добавят 15 направлений.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

