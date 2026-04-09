Ассортимент прилавков в новосибирских магазинах может сократиться с 1 мая

С 1 мая 2026 года в российских супермаркетах может сократиться ассортимент отдельных категорий товаров. Впрочем, опасаться пустых полок или дефицита базовых продуктов не стоит. Часть позиций просто исчезнет из открытой продажи, а часть переведут в специализированные точки с более строгим контролем, сообщает primpress.ru.

Изменения в первую очередь коснутся товаров, которые и раньше находились в «серой зоне», но продавались в обычных сетях по инерции. Например, речь идет о некоторых биологически активных добавках и спортивном питании, в составе которых обнаружились вещества под ограничением. Для таких продуктов ужесточают порядок оборота, поэтому ритейлеры не захотят рисковать штрафами и уберут их с полок.

В то же время под новые правила попадают отдельные псевдомедицинские приборы и тест-системы. Раньше их продавали как «товары для здоровья» без должной сертификации, но теперь это станет невозможным. Кроме того, изменения затронут часть бытовой химии — очистители, растворители и аэрозоли, которые требуют особой упаковки, маркировки или продажи с инструктажем покупателя.

Отдельная история, например, товары, не прошедшие обязательную маркировку в системе «Честный знак». Это касается одежды, обуви, косметики и бытовой техники сомнительного происхождения. Ритейлеры будут вынуждены снять такие позиции с продажи, чтобы не нарушать закон. Как следствие, часть продукции может вернуться на полки позже — после переупаковки или получения сертификатов.

Для большинства покупателей эти перемены останутся почти незаметными. Базовый набор — продукты, популярная бытовая химия, средства гигиены и детские товары — никуда не денется.

Эксперты советуют внимательнее относиться к ярким обещаниям на упаковках добавок и устройств из соседнего ряда: если товар исчез после ужесточения правил, значит, у контролирующих органов к нему были вопросы. Нужные специализированные продукты лучше искать заранее на сайтах производителей или в аптеках — туда переедут многие БАДы и медицинские изделия. Не стоит гоняться за пропавшими позициями у сомнительных перекупщиков: риск подделки и нарушения условий хранения там слишком высок.

Ранее редакция сообщала, что «Ашан» и «Глобус» планируют расширить бизнес в России.