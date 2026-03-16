Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

В Новосибирской области на животноводческой ферме в Тогучинском районе произошел пожар. В результате погибли 104 теленка. Эту информацию на оперативном совещании в правительстве сообщил заместитель начальника Главного Управления МЧС по региону Алексей Кветков.

По словам специалистов, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Удалось спасти 11 животных. Сейчас эксперты изучают причины возгорания и оценивают ущерб. Обстоятельства пожара выясняются.

В целом за последние сутки в Новосибирской области зафиксировано шесть пожаров, три из которых произошли в жилых домах. К счастью, никто не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам 2025 года на условиях господдержки сельхозпроизводителями региона было застраховано 69 тысяч голов крупного рогатого скота (около 25% промышленного поголовья).