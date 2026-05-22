Более 20 лет в Новосибирске проводят балы в атмосфере XIX века

Автор: Юлия Данилова

Участники подбирают костюмы в духе эпохи, изучают танцы и правила светского общения

Жительница Новосибирска Анна Заворотинская превратила увлечение историческими танцами в многолетний культурный проект. Уже более 20 лет она организует костюмированные балы, где участники погружаются в атмосферу XIX века — с полонезом, вальсом, строгим дресс-кодом и светским этикетом.

Анна — основатель школы светского танца «Отражение». По образованию она биолог, однако со временем полностью посвятила себя хореографии и организации балов. Идея собственного проекта появилась в 2002 году после посещения мероприятия, которое разочаровало её несоответствием исторической атмосфере.

Первый бал прошёл в 2003 году и собрал около 50 участников. Сегодня мероприятия проходят регулярно в Доме учёных Академгородка и на других площадках Новосибирска. Помимо классических костюмированных вечеров, команда реализует крупные социальные проекты — Бал Победы, инклюзивные балы и городские балы для старшеклассников.

— Современные балы не являются исторической реконструкцией. Это адаптированный формат, вдохновлённый традициями середины XIX века. Участники подбирают костюмы в духе эпохи, изучают танцы и правила светского общения, — рассказала Анна Заворотнюк Горсайту.

Среди гостей — представители самых разных профессий: программисты, психологи, лингвисты, математики. Проект стал не только культурным, но и социальным пространством: здесь формируются дружеские сообщества и даже семьи.

Отдельное направление работы — инклюзивные балы. Для участников с ограниченными возможностями адаптируют танцы и программу мероприятий. Кроме того, Анна развивает школьное направление и рассчитывает со временем проводить балы в каждой школе города.

По мнению организатора, такие мероприятия помогают подросткам развивать навыки живого общения, уверенность в себе и культуру поведения.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев резво вырос интерес к танцам. На данный момент в Новосибирске 653 предложения по обучению танцам.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

