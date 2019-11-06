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Более 20 млрд рублей инвестирует Россельхозбанк в проекты АПК Новосибирской области в 2019-2020 гг

  • 06/11/2019, 11:14
Суммарная стоимость региональных инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке Россельхозбанка в регионе, составляет более 20 млрд рублей.

Более 20 млрд рублей инвестирует Россельхозбанк в проекты АПК Новосибирской области в 2019-2020 ггЗа 10 месяцев 2019 года РСХБ направил на эти цели около 6 млрд рублей, еще порядка 9 млрд рублей кредитных средств будут выданы до конца текущего года. Стабильное финансирование Банк продолжит и в следующем году: большинство проектов носят долгосрочный характер с инвестиционной фазой до двух-трех лет.

— Опираясь на многолетний опыт работы РСХБ в области развития АПК и агробизнеса, мы всегда взвешенно подходим к выбору проектов и поддерживаем те из них, которые прошли экспертизу в подразделениях Банка. Кроме того, поручительство собственников компании является обязательным условием для предоставления кредитных средств. Для Банка это еще один показатель, свидетельствующий об уверенности собственника в успешной реализации проекта, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

В настоящее время Россельхозбанк финансирует целый ряд инвестиционных проектов крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области. При поддержке банка ведется строительство пункта первичной и последующей переработки сельскохозяйственных животных в с. Криводановка и третьей очереди свинокомплекса в Колыванском районе, оба проекта реализует АО «Кудряшовское».

Также Россельхозбанк инвестирует в проекты ООО «Сибирская Нива» и ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (входят в ГК «ЭкоНива»). В июне 2019 года был открыт крупнейший за Уралом животноводческий комплекс на 6000 дойных коров в Маслянинском районе, что стало ярким событием в истории регионального АПК. В текущем году при финансовой поддержке Банка ГК «ЭкоНива» начала строительство молочного завода с производительностью 1150 тонн молока в сутки (с. Пайвино) и животноводческого комплекса на 3550 дойных коров (с. Огнева Заимка).

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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