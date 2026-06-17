Новосибирские пчеловоды собрали 590 тонн мёда

Новосибирская область вошла в пятёрку лидеров Сибири по производству сладкого продукта. В 2025 году пчеловоды региона собрали 590 тонн мёда. По этому показателю область заняла пятое место среди территорий Сибирского федерального округа. Впереди расположились Алтайский край с 5,6 тыс. тонн, Кемеровская область (850 тонн), Красноярский край (702 тонны) и Иркутская область (534 тонны). При этом Томская область отстала от Новосибирской всего на 112 тонн, а Омская — на 217 тонн.

В целом по Сибири производство сладкого продукта демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2025 года округ собрал 9,4 тысячи тонн мёда, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Это позволило СФО занять третье место в стране, пропустив вперёд только Приволжский и Центральный федеральные округа. Дальний Восток отстаёт от Сибири почти в 2,5 раза.

Тенденция к увеличению объёмов в округе, по оценкам экспертов, сохранится и в следующем году.

— В СФО растёт доля «частного» мёда и в ближайшие годы тенденция сохранится. По нашим оценкам, в 2026 году производство мёда в округе вырастет на 5 %. Наращивать объёмы производимого мёда будут как частные подворья, так и фермерские хозяйства, — говорит заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков.

Примечательно, что сельхозорганизации вносят в сибирскую копилку минимальный вклад — всего 131 тонну по округу, что составляет 1,4% от общего объёма. Основной объём, 87,7%, дают частные подворья. А вот доля фермеров и ИП в СФО оказалась одной из самых высоких в стране — 10,9%, уступив только Северо-Западу.

Что касается географии сбыта, то в прошлом году 25 тонн алтайского мёда ушло на экспорт в Китай, США, Монголию и Польшу. В 2026 году круг покупателей расширяется — в списке Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Афганистан, Германия, Япония и Канада.

Рост интереса к пчеловодству подтверждается и данными с рынка. В Новосибирской области за последний год значительно вырос спрос на оборудование для пасек. Продажи ульев, медогонок и другого инвентаря увеличились почти на 50%, что говорит о серьёзном интересе жителей к этому направлению. Развивается и сопутствующий сельский туризм: в регионе набирают популярность «медовые практики» и проекты, позволяющие отдохнуть на пасеке, что создаёт дополнительный стимул для развития отрасли и привлекает внимание к местной продукции.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские пчеловоды выступили против применения баковых смесей пестицидов.