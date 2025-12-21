Рекламодателям

Айтишник из Индии работает уборщиком в России

  • 21/12/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Айтишник из Индии работает уборщиком в России
Петербургские предприниматели считают эксперимент с наймом сотрудников из дальнего зарубежья успешным

На предприятиях Санкт-Петербурга сегодня работают более трех тысяч индийцев. Как сообщили питерские СМИ, преимущественно они заняты в сфере ЖКХ, легкой промышленности. Бригада, трудоустроенная АО «Коломяжское» стала героем сюжетов, разошедшихся по соцсетям и мессенджерам.

Бригада, трудоустроенная АО «Коломяжское» стала героем сюжетов, разошедшихся по соцсетям и мессенджерам

Как сообщил журналист Фонтанки, побеседовавший с работниками, среди трудовых мигрантов бывший айтишник, предприниматель, организаторы свадеб, фермеры, водители, архитекторы, скульптор, кожевник.

— Я индиец, и для индийца не имеет значения, какая работа. Работа — это для Бога. Работать можно, где угодно — в туалете, на улице, где угодно. Это моя работа, мой долг и ответственность — делать ее как можно лучше, — пояснил Мукеш Мандал.

Мукешу 26 лет. В Индии он был программистом, работал в компаниях вроде Microsoft с ИИ, ChatGPT и т.д. В России ему все нравится. Он индуист и очень хочет найти в Санкт-Петербурге храм, чтобы помолиться, но пока не удается. В планах индийца побыть в России год, заработать немного денег и вернуться в свою страну.

Фермер Малават признался, что хотел бы остаться в России на долгое время, и сообщил, что не боится снега, так как он есть и в Индии. Мухаммад Бахати рассказал, что 6 месяцев занимается русским языком на курсах с преподавателем и понимает много русских слов.

Журналисты телеканала «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР», со ссылкой на руководство компании, пояснили, что перед выходом на работу индийцы прошли курс обучения. В первую очередь — русскому языку. Трудоустроены по контракту полного сопровождения, обеспечены спецодеждой и жильем. Зарплата специалиста составляет около 100 тысяч рублей. Исполняющая обязанности начальника отдела комплексной уборки предприятия «Коломяжское» Мария Тябина отметила, что работники из Индии очень трудолюбивы, поэтому эксперимент по привлечению дворников из стран дальнего зарубежья можно продолжить.

Ранее сообщалось, что Россия стремится увеличить число индийцев в рабочей силе, привлекаемой из стран дальнего зарубежья по квотам. Индийские рабочие находят работу в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность. При этом в России также растет спрос на квалифицированных рабочих из Индии в секторах машиностроения и электроники. Квота на привлечение индийских работников в текущем году, по данным Минтруда РФ, составляет 71,8 тысяч человек, почти треть от общего лимита на иностранцев, отмечал «Коммерсант». Минтруд РФ предложил в 2026 году увеличить квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран до 278,9 тысячи человек. В Новосибирской области индийские рабочие востребованы на предприятиях легкой промышленности.

— Хорошие сотрудники, у них высокая производительность, они не боятся нагрузки, но при работе с ними важно соблюдать определенные условия. Им нужно устанавливать четкий план на день, чтобы они заранее знали, сколько и какого товара должны выдать. Если план не установлен, то индусы будут работать по минимуму: вместо 200 единиц сошьют 30. Так они устроены, — отмечал один из собеседников редакции.

В других регионах индийцы работают на агропромышленных предприятиях, в строительстве.

Напомним, в Новосибирской области также сформировался большой дефицит дворников.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские предприятия планируют привлекать сотрудников из дальнего зарубежья в складчину

Базовое фото – создано с помощью нейросети Шедеврум, фото внутри текста — «Фонтанка.ру», автор: Михаил Огнев.

438

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск Индия

Теги : трудовые мигранты квота


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

[manual_related_posts]

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Айтишник из Индии работает уборщиком в России
21/12/25 10:00
Бизнес Общество
Работа психологов в школах Новосибирска носит фрагментарный характер
21/12/25 9:00
Образование Общество
Выезд на встречку унес жизни двух человек под Новосибирском
21/12/25 8:00
Происшествия
В Новосибирске предлагают ввести обязательную выплату за отсутствие места в детсаду
20/12/25 19:00
Власть Общество
У Новосибирска есть шанс попасть в тренд создания гражданской авиации России
20/12/25 18:00
Бизнес Власть Промышленность
«Вопрос поставим»: производственный бизнес в России не должен пострадать от повышения НДС
20/12/25 17:00
Бизнес Власть
Штрафовать за выгул собак без поводка в Новосибирске будут по упрощенной схеме
20/12/25 16:00
Власть Общество
Выпускникам педвуза Новосибирска пока не грозит обязательная отработка
20/12/25 15:00
Власть Образование
Спрос на автокредиты в Новосибирской области резко снизился в ноябре
20/12/25 13:00
Тренд, переходящий в помешательство: психолог из Новосибирска оценила повальное подведение личных итогов в соцсетях
20/12/25 11:00
Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55
Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров
18/12/25 9:45
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять