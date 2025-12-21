Айтишник из Индии работает уборщиком в России

На предприятиях Санкт-Петербурга сегодня работают более трех тысяч индийцев. Как сообщили питерские СМИ, преимущественно они заняты в сфере ЖКХ, легкой промышленности. Бригада, трудоустроенная АО «Коломяжское» стала героем сюжетов, разошедшихся по соцсетям и мессенджерам.

Как сообщил журналист Фонтанки, побеседовавший с работниками, среди трудовых мигрантов бывший айтишник, предприниматель, организаторы свадеб, фермеры, водители, архитекторы, скульптор, кожевник.

— Я индиец, и для индийца не имеет значения, какая работа. Работа — это для Бога. Работать можно, где угодно — в туалете, на улице, где угодно. Это моя работа, мой долг и ответственность — делать ее как можно лучше, — пояснил Мукеш Мандал.

Мукешу 26 лет. В Индии он был программистом, работал в компаниях вроде Microsoft с ИИ, ChatGPT и т.д. В России ему все нравится. Он индуист и очень хочет найти в Санкт-Петербурге храм, чтобы помолиться, но пока не удается. В планах индийца побыть в России год, заработать немного денег и вернуться в свою страну.

Фермер Малават признался, что хотел бы остаться в России на долгое время, и сообщил, что не боится снега, так как он есть и в Индии. Мухаммад Бахати рассказал, что 6 месяцев занимается русским языком на курсах с преподавателем и понимает много русских слов.

Журналисты телеканала «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР», со ссылкой на руководство компании, пояснили, что перед выходом на работу индийцы прошли курс обучения. В первую очередь — русскому языку. Трудоустроены по контракту полного сопровождения, обеспечены спецодеждой и жильем. Зарплата специалиста составляет около 100 тысяч рублей. Исполняющая обязанности начальника отдела комплексной уборки предприятия «Коломяжское» Мария Тябина отметила, что работники из Индии очень трудолюбивы, поэтому эксперимент по привлечению дворников из стран дальнего зарубежья можно продолжить.

Ранее сообщалось, что Россия стремится увеличить число индийцев в рабочей силе, привлекаемой из стран дальнего зарубежья по квотам. Индийские рабочие находят работу в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность. При этом в России также растет спрос на квалифицированных рабочих из Индии в секторах машиностроения и электроники. Квота на привлечение индийских работников в текущем году, по данным Минтруда РФ, составляет 71,8 тысяч человек, почти треть от общего лимита на иностранцев, отмечал «Коммерсант». Минтруд РФ предложил в 2026 году увеличить квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран до 278,9 тысячи человек. В Новосибирской области индийские рабочие востребованы на предприятиях легкой промышленности.

— Хорошие сотрудники, у них высокая производительность, они не боятся нагрузки, но при работе с ними важно соблюдать определенные условия. Им нужно устанавливать четкий план на день, чтобы они заранее знали, сколько и какого товара должны выдать. Если план не установлен, то индусы будут работать по минимуму: вместо 200 единиц сошьют 30. Так они устроены, — отмечал один из собеседников редакции.

В других регионах индийцы работают на агропромышленных предприятиях, в строительстве.

Напомним, в Новосибирской области также сформировался большой дефицит дворников.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские предприятия планируют привлекать сотрудников из дальнего зарубежья в складчину.