«Дело стало знаковым»: Верховный суд занял сторону покупателя квартиры Ларисы Долиной

Вступает в силу немедленно

Верховный суд РФ отказал Ларисе Долиной в признании недействительной сделки, заключенной с Полиной Лурье.

— Коллегия по гражданским делам отменила ранее вынесенные решения нижестоящих инстанций и обязала Ларису Долину в ближайшее время покинуть квартиру. Недвижимость принадлежит Полине Лурье. В случае, если народная артистка не исполнит сегодняшнее решение, Мосгорсуд рассмотрит иск о ее выселении. Решение ВС РФ вступает в силу немедленно, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Управляющий партнёр АБ «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева отмечает, что заседание было показательным. Позиция прокуратуры отличалась от итогового решения суда. Прокурор настаивал на признании сделки недействительной с применением двусторонней реституции и возвратом денег Лурье за счёт Долиной. Верховный суд находился в совещательной комнате около 40 минут и занял иную правовую позицию.

Отдельно Гребнева отметила высокий профессионализм представителя Ларисы Долиной: защита была выстроена жёстко и последовательно.

— По уголовному делу о мошенничестве потерпевшей признана именно Лариса Долина, ущерб составил 178 млн рублей. Гражданский иск к мошенникам, заявленный Долиной подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Полина Лурье по уголовному делу проходит в статусе свидетеля, — комментирует эксперт.

По ее словам, при таком процессуальном раскладе и правовой конструкции иное решение Верховного суда, по сути, было невозможно.

— Дело стало знаковым для судебной практики и института добросовестного приобретателя и его последствия ещё предстоит оценить, — констатирует Ирина Гребнева.

Кто будет отвечать?

В группе ВКонтакте Верховного суда подписчика активно комментируют это решение.

— Теперь надо такое же решение выносить по всем аналогичным делам. Тысячи людей осталось без жилья из-за таких «долиных», — пишет Юлия Ю. — На данный момент, все те, кто попали в такую же ситуацию, как и госпожа Лурье, могут подать заявление в тот суд, где рассматривалось их дело, а именно — исковое заявление по вновь открывшимся обстоятельствам. Плюс, подать жалобу председателю данного суда на незаконное решение суда, ссылаясь на определение Верховного суда, — отмечает подписчик. — Теперь вопрос к судебной системе: а если бы не общественный резонанс, то какое было бы решение в Верховном суде? И будут ли отвечать судьи предыдущих инстанций за свои противоправные решения, и почему??? — интересуется Андрей Ш. — Уважаемые коллеги и просто граждане, радостно, конечно, что так все закончилось!!! Но мне как юристу очень грустно осознавать, что по просьбе вышестоящих инстанций даже Верховный суд работает «быстрее»… Вон как можно, оказывается! И жалобу принять и дело запросить за 1 день и заседание через 9 дней назначить … Почему очевидные вещи приходится доказывать? На лицо «исключительность» ситуации, которой вообще не должно было быть!!! Юридическое сообщество и население правильно возмутилось! Очень хочется верить, что впредь такого не повторится, — комментирует Евгения С.

Общественный резонанс

Напомним, ситуация с продажей квартиры Ларисы Долиной, вызвала больше резонанс в обществе. Согласно данным Российской гильдии риелторов, количество судебных споров, в которых продавцы требуют вернуть квартиру после сделки, за год выросло на 15–20%. В Новосибирске, как и в других городах России, также появились подобные прецеденты. Кроме того, агентства недвижимости стали чаще запрашивать у продавцов квартир справки от психиатров. Участники сделок и раньше стремились получить подтверждение вменяемости другой стороны. Но сейчас запрос на это сильно вырос.

Продавцы квартир стали использовать в объявлениях фразы, отсылающие к «эффекту Долиной» — явлению на российском рынке недвижимости, когда продавец квартиры после завершения сделки через суд оспаривает её, заявляя, что стал жертвой мошенников.

Покупатели квартир из разных регионов России, оставшиеся без жилья, записали обращение к президенту Владимиру Путину, видео они опубликовали в социальных сетях. В нем 36 пострадавших семей просят главу государства защитить их права. Напомним, на 19 декабря назначена ежегодная прямая линия с президентом России.

Корректировки в законодательство

На общественный резонанс отреагировали законодатели. Александр Аксененко, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области предложил замораживать деньги при покупке квартир у пенсионеров. Это, по его мнению, могло бы снизить количество споров о сделках с жильем в будущем.

Депутат Госдумы Денис Парфёнов направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко с просьбой проработать поправки в закон «Об ипотеке». Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Парфёнов предлагал изменить порядок разрешения споров по ипотечным сделкам: если купленная в ипотеку квартира по решению суда возвращается прежнему владельцу (например, из-за признания сделки недействительной), то вместе с недвижимостью к нему должны переходить и обязательства по ипотечному кредиту.

К долгосрочный последствиям участники рынка относят усиление роли профессиональных юристов и адвокатов в сделках с недвижимостью, которые будут проводить дью дилидженс (due dilidgence — комплексная проверка актива перед покупкой) сделки с полной оценкой юридических рисков.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы предложил возвращать ранее проданные квартиры вместе с ипотекой. В обращении к министру юстиции он призывает уравновесить ситуацию в квартирных спорах.