Рекламодателям

«Дело стало знаковым»: Верховный суд занял сторону покупателя квартиры Ларисы Долиной

  • 17/12/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
«Дело стало знаковым»: Верховный суд занял сторону покупателя квартиры Ларисы Долиной
Артистку обязали в ближайшее время покинуть проданное жилье

Вступает в силу немедленно

Верховный суд РФ отказал Ларисе Долиной в признании недействительной сделки, заключенной с Полиной Лурье.

— Коллегия по гражданским делам отменила ранее вынесенные решения нижестоящих инстанций и обязала Ларису Долину в ближайшее время покинуть квартиру. Недвижимость принадлежит Полине Лурье. В случае, если народная артистка не исполнит сегодняшнее решение, Мосгорсуд рассмотрит иск о ее выселении. Решение ВС РФ вступает в силу немедленно, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Управляющий партнёр АБ «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева отмечает, что заседание было показательным. Позиция прокуратуры отличалась от итогового решения суда. Прокурор настаивал на признании сделки недействительной с применением двусторонней реституции и возвратом денег Лурье за счёт Долиной. Верховный суд находился в совещательной комнате около 40 минут и занял иную правовую позицию.

Отдельно Гребнева отметила высокий профессионализм представителя Ларисы Долиной: защита была выстроена жёстко и последовательно.

— По уголовному делу о мошенничестве потерпевшей признана именно Лариса Долина, ущерб составил 178 млн рублей. Гражданский иск к мошенникам, заявленный Долиной подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Полина Лурье по уголовному делу проходит в статусе свидетеля, — комментирует эксперт.

По ее словам, при таком процессуальном раскладе и правовой конструкции иное решение Верховного суда, по сути, было невозможно.

— Дело стало знаковым для судебной практики и института добросовестного приобретателя и его последствия ещё предстоит оценить, — констатирует Ирина Гребнева.

Кто будет отвечать?

В группе ВКонтакте Верховного суда подписчика активно комментируют это решение.

— Теперь надо такое же решение выносить по всем аналогичным делам. Тысячи людей осталось без жилья из-за таких «долиных», — пишет Юлия Ю.

— На данный момент, все те, кто попали в такую же ситуацию, как и госпожа Лурье, могут подать заявление в тот суд, где рассматривалось их дело, а именно — исковое заявление по вновь открывшимся обстоятельствам. Плюс, подать жалобу председателю данного суда на незаконное решение суда, ссылаясь на определение Верховного суда, — отмечает подписчик.

— Теперь вопрос к судебной системе: а если бы не общественный резонанс, то какое было бы решение в Верховном суде? И будут ли отвечать судьи предыдущих инстанций за свои противоправные решения, и почему??? — интересуется Андрей Ш.

— Уважаемые коллеги и просто граждане, радостно, конечно, что так все закончилось!!! Но мне как юристу очень грустно осознавать, что по просьбе вышестоящих инстанций даже Верховный суд работает «быстрее»… Вон как можно, оказывается! И жалобу принять и дело запросить за 1 день и заседание через 9 дней назначить … Почему очевидные вещи приходится доказывать? На лицо «исключительность» ситуации, которой вообще не должно было быть!!! Юридическое сообщество и население правильно возмутилось! Очень хочется верить, что впредь такого не повторится, — комментирует Евгения С.

Общественный резонанс

Напомним, ситуация с продажей квартиры Ларисы Долиной, вызвала больше резонанс в обществе. Согласно данным Российской гильдии риелторов, количество судебных споров, в которых продавцы требуют вернуть квартиру после сделки, за год выросло на 15–20%.  В Новосибирске, как и в других городах России, также появились подобные прецеденты. Кроме того, агентства недвижимости стали чаще запрашивать у продавцов квартир справки от психиатров. Участники сделок и раньше стремились получить подтверждение вменяемости другой стороны. Но сейчас запрос на это сильно вырос.

Продавцы квартир стали использовать в объявлениях фразы, отсылающие к «эффекту Долиной» — явлению на российском рынке недвижимости, когда продавец квартиры после завершения сделки через суд оспаривает её, заявляя, что стал жертвой мошенников.

Покупатели квартир из разных регионов России, оставшиеся без жилья, записали обращение к президенту Владимиру Путину, видео они опубликовали в социальных сетях. В нем 36 пострадавших семей просят главу государства защитить их права. Напомним, на 19 декабря назначена ежегодная прямая линия с президентом России.

Корректировки в законодательство

На общественный резонанс отреагировали законодатели. Александр Аксененко, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области предложил замораживать деньги при покупке квартир у пенсионеров. Это, по его мнению, могло бы снизить количество споров о сделках с жильем в будущем.

Депутат Госдумы Денис Парфёнов направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко с просьбой проработать поправки в закон «Об ипотеке». Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Парфёнов предлагал изменить порядок разрешения споров по ипотечным сделкам: если купленная в ипотеку квартира по решению суда возвращается прежнему владельцу (например, из-за признания сделки недействительной), то вместе с недвижимостью к нему должны переходить и обязательства по ипотечному кредиту.

К долгосрочный последствиям участники рынка относят усиление роли профессиональных юристов и адвокатов в сделках с недвижимостью, которые будут проводить дью дилидженс (due dilidgence — комплексная проверка актива перед покупкой) сделки с полной оценкой юридических рисков.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы предложил возвращать ранее проданные квартиры вместе с ипотекой. В обращении к министру юстиции он призывает уравновесить ситуацию в квартирных спорах. 

Фото freepik, автор: freepik 

3 192

Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : эффект Долиной недвижимость мошенничество


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Маркетплейсы ужесточили условия возврата новогодних товаров для новосибирцев
17/12/25 12:00
Бизнес Общество
На дефицит газа пожаловались Владимиру Путину новосибирцы
17/12/25 11:00
Власть Общество
Антон Рехтин: 2025 год отработали на твердую четверку
17/12/25 10:43
Бизнес Недвижимость
Спрос на «умные» датчики растет: оператор Т2 рассказал о востребованности M2M-решений
17/12/25 10:25
Бизнес
«Дело стало знаковым»: Верховный суд занял сторону покупателя квартиры Ларисы Долиной
17/12/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
«Металлодетекторы — это точно не панацея»: в Новосибирске учителя и родители оценили безопасность школ
17/12/25 9:00
Общество
Экс-директор генподрядчика «Аквамира» в Новосибирске стал кредитором «ВДТ Строй»
16/12/25 18:00
Бизнес
Расходы на новогодние подарки сократили новосибирцы
16/12/25 17:00
Общество
«Иначе диплом аннулируется»: обязательную отработку предлагают ввести для аграриев и учителей
16/12/25 16:00
Власть Образование Общество
На месте долгостроя в Новосибирске построят офисно-выставочный центр со шпилем
16/12/25 15:30
Недвижимость
«Право первой очереди»: в Новосибирске прописали поддержку бизнеса в рамках ЭКГ-рейтинга
16/12/25 15:00
Бизнес Власть
В Госдуме сообщили о праве жильцов на перерасчет платы за ЖКХ
16/12/25 14:00
Общество
В Новосибирске корректируют движение транспорта после ввода моста через Обь
16/12/25 13:06
Власть
Уют мегаполиса: ГК «Расцветай» представляет новый проект в Калининском районе
16/12/25 13:05
Недвижимость
Стало известно на каких лыжных курортах выгоднее всего отдыхать новосибирцам
16/12/25 13:00
Туризм
Новосибирский депутат выдвинул новые законы в защиту покупателей ИЖС
16/12/25 12:30
Власть Недвижимость Общество
«Не новогоднее настроение»: масочный режим рекомендовали ввести в магазинах и ресторанах Новосибирска
16/12/25 12:00
Бизнес Общество
Новосибирский психолог объяснила, поможет ли сокращённый рабочий день от выгорания
16/12/25 11:30
Общество
Стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей
16/12/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Название для четвертого моста Новосибирска предложила Группа «ВИС»
16/12/25 10:00
Город Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять