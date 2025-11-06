Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске

В «Россети Новосибирск» провели рабочую встречу с участием производственных служб, чтобы оценить предварительные результаты выполнения ремонтных и инвестиционных планов за период с января по сентябрь 2025 года.

В совещании участвовали главы технического блока и региональных подразделений компании. Главным вопросом стало рассмотрение прогресса в подготовке электрических сетей к началу отопительного периода 2025-2026 годов.

За прошедшие три квартала текущего года специалисты компании обновили 778 км воздушных и кабельных линий электропередач (ЛЭП) напряжением 0,4–110 кВ, привели в порядок 283 трансформаторные подстанции и очистили 935 гектаров трасс ЛЭП от растительности. В рамках инвестиционной программы было сдано в эксплуатацию 251 км новых линий и подстанций с суммарной мощностью 123 МВА. На поддержание в рабочем состоянии, восстановление и улучшение электросетевой инфраструктуры за указанный период выделили свыше 4,5 миллиардов рублей.

Благодаря проведению масштабной работы удалось обеспечить высокую степень готовности энергосистемы компании к пиковым нагрузкам в осенне-зимний период.

Помимо основной темы на совещании обсуждались различные актуальные вопросы, касающиеся производственной деятельности, включая анализ изменений в показателях надёжности электроснабжения, итоги работы по охране труда, а также новые технические решения и инновационные разработки. На мероприятии прошли презентации новых образцов энергетического оборудования и смежной продукции от российских производителей, а также организован визит на производственные мощности одной из новосибирских компаний.

В целом, данное совещание позволило не только проанализировать результаты подготовки региональных электросетей к зиме, но и сформировать согласованную стратегию реализации производственных программ, учитывая доступные технические решения и опыт их применения.