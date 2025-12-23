Рекламодателям

Опрос: как сибиряки представляют идеальные новогодние подарки

  • 23/12/2025, 11:53
Опрос: как сибиряки представляют идеальные новогодние подарки
Большинство стараются заранее планировать свои праздничные расходы

Согласно исследованию, проведенному ВТБ, треть жителей Сибири (32%) выражает желание дарить своим родным не столько материальные вещи, сколько больше тепла и положительных эмоций, а 27% стремятся избавиться от стремления найти «идеальный» подарок. При этом более половины участников опроса планируют увеличить свои новогодние затраты.

Большинство сибиряков стараются заранее планировать свои праздничные расходы. 60% респондентов приблизительно оценивают необходимую сумму, а 18% — тщательно составляют бюджет и строго его придерживаются. 21% опрошенных принимают решения о покупках спонтанно, не проводя предварительных расчетов.

Праздничная атмосфера играет важную роль для большинства жителей этого региона: 52% отмечают радость и предвкушение во время выбора подарков, хотя 20% испытывают небольшой стресс из-за нехватки времени.

Половина сибиряков (50%) заранее определяет список подарков, принимая во внимание пожелания близких и имеющийся бюджет. Треть (31%) ищет идеи в интернете, а 16% откладывают выбор подарков на последние дни перед праздником.

Распределение планируемого бюджета на новогодние подарки среди сибиряков выглядит следующим образом: 16% планируют потратить до 5 тысяч рублей, 32% – до 20 тысяч, 10% – до 50 тысяч, а 3% готовы выделить более 50 тысяч рублей. 63% респондентов сообщили о намерении увеличить праздничные расходы: 48% – на 10-20%, а 15% – на 20-50%. Главными инструментами при подготовке к празднику участники опроса назвали кешбэк и программы лояльности (39%), а также стратегию заблаговременных покупок (28%).

В целом по России треть опрошенных выражает желание в будущем уделять меньше внимания материальным подаркам и больше – эмоциям и вниманию к близким. Еще 33% признаются, что хотят отказаться от погони за «идеальным» подарком и избегать предпраздничной суеты. При этом, 18% респондентов считают, что не нуждаются в изменении своих привычек.

Фото создано нейросетью Шедеврум

