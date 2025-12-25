Поиск здесь...
Власть

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Федеральный закон вводит новые правила с 2026 года

Совет Федерации одобрил пакет законов, отменяющих ежегодную обязанность государственных служащих, депутатов и судей подавать декларации о доходах. Вместо этого вводится система так называемого целевого декларирования. Новый порядок, который вступит в силу с 1 января 2026 года, кардинально меняет подход к финансовому контролю за лицами, занимающими государственные должности.

Согласно новым правилам, полный отчёт о доходах, расходах и имуществе потребуется предоставлять только в конкретных ситуациях: первоначальном назначении на должность, переводе из одного ведомства в другое, включении в кадровый резерв, а также совершении крупных расходов. Под последним понимаются сделки, общая стоимость которых превышает совокупный доход семьи чиновника за три предшествующих года. В таком случае декларацию необходимо будет подать до 30 апреля следующего года.

Одновременно законодатели окончательно закрепили отмену обязанности публиковать эти сведения. Практика открытой публикации деклараций была приостановлена указом президента в конце 2022 года на период проведения специальной военной операции. Принятые поправки делают эту норму постоянной: информация будет направляться исключительно в контролирующие органы.

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, пояснил, что отказ от ежегодной отчётности связан с её «архаичностью». По его мнению, цифровизация позволяет осуществлять постоянный мониторинг финансового положения чиновников, делая ежегодные формальные отчёты излишними. Закон также ужесточает ответственность, вводя наказание не только за ложные данные, но и за предоставление заведомо неполных сведений.

Отдельной нормой снимаются некоторые ограничения на трудоустройство для бывших госслужащих. Запрет на работу в подконтрольных коммерческих организациях теперь может быть отменён специальным решением президента.

Законопроект, внесённый депутатами всех фракций 10 декабря, был оперативно принят Госдумой 18 декабря. После одобрения Советом Федерации документы будут направлены на подписание главе государства.

Ранее редакция сообщала, что алгоритмы ФНС мгновенно находят ошибки в декларациях бизнеса Новосибирска по НДС.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске открылся муниципальный приют для животных. Он рассчитан на 128 животных. Площадка оборудована вольерами и модульными помещениями для персонала. На его создание из городского бюджета было направлено 34 млн рублей. Пока приют будет принимать только собак. Позже его временными обитателями также станут кошки.

— Площадку при необходимости сможем расширить — если появится потребность и дополнительные бюджетные возможности, — сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в Новосибирской области существенно ускорили предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Средний срок рассмотрения заявлений сократился в четыре раза — с 20 до 5 дней, при этом количество обращений выросло на 68% по сравнению с 2024 годом.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Тюрина, к декабрю 2025 года в ГКУ НСО «Организатор перевозок» поступило свыше 34 тысяч заявок. Рост интереса к легализации деятельности привел к активному пополнению региональных реестров: количество зарегистрированных перевозчиков увеличилось почти в пять раз, легковых такси — почти вдвое, а служб заказа — на 66%.

Читать полностью

Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

Автор: Оксана Мочалова

2025 год стал для Новосибирской области периодом масштабной кадровой перетряски. Во всех ключевых сферах — от промышленности и ЖКХ до культуры и спорта — происходила смена элит, иногда вызванная стратегическими перезапусками. Одни игроки усилили свои позиции за счет привлечения «тяжелых» управленцев, другие оказались в глубоком кризисе, требующем смены собственника или руководства.

В конце января прошла ротация топ-менеджеров в топливном дивизионе «Росатома», включая одно из ключевых предприятий атомной отрасли — Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК»). С 29 января 2025 года Алексей Жиганин, ранее возглавлявший НЗХК, назначен генеральным директором другого предприятия по фабрикации ядерного топлива — Машиностроительного завода в городе Электросталь Московской области (АО «МСЗ»). Его преемником на должности генерального директора новосибирского завода стал Вячеслав Гохвайс. До этого он был руководителем ООО «НЗХК-Инструмент» (дочернее предприятие ПАО «НЗХК»).

Читать полностью

Александр Аксёненко назвал главные вехи 2025 года

Автор: Юлия Данилова

2025 год, по словам депутата Госдумы от Новосибирской области, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, стал временем принятия важных законов, помощи жителям округа, поддержки участников специальной военной операции и серьёзных политических событий в регионе.

Отдельно депутат выделил празднование 80‑летия Великой Победы и проект «Столица Сибири – родина Героев», где с использованием нейросетей ветераны Великой Отечественной «рассказывали» о своих подвигах. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу героев.

Читать полностью

Первую канатную дорогу в Новосибирске построят в рамках концессии

Автор: Юлия Данилова

Компания АО «Урбантех Канатные дороги» на инвестсовет мэрии Новосибирска представила концепцию пассажирской канатной дороги от станции метро «Спортивная» до жилого комплекса «Европейский берег». Протяжённость трассы составит 2,8 км, пропускная способность — как минимум 1 000 пассажиров в час в одном направлении, время в пути — около 9 минут.

— Канатная дорога может быть интегрирована с метро по принципу «сухой ноги», то есть с возможностью пересадки пассажиров без выхода на улицу, — сообщили в мэрии.

Читать полностью

Девять новых платных парковок откроются в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

С 26 декабря в Новосибирске появятся девять новых платных парковочных пространств. Об этом на совещании мэра рассказал глава дорожно-благоустроительного департамента городской администрации Александр Стефанов.

— Это улица Мичурина в районе Центрального рынка. Улица Спартака — это городская детская клиническая больница. Большевистская — Сквер юности, там будет 67 парковочных мест, это в районе набережной. Кирова — супермаркет «Бахетле». Фрунзе — ЖК «Созвездие». Добролюбова — это гостиница «Ривер Парк», это 112 парковочных мест. И на Немировича-Данченко, у ледовой арены, — отметил Стефанов.

Читать полностью
Общество Прямым текстом

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

Бизнес Прямым текстом

Геннадий Шишебаров: В уголовном судопроизводстве России царицей доказательств стало признание вины

