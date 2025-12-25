Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

Совет Федерации одобрил пакет законов, отменяющих ежегодную обязанность государственных служащих, депутатов и судей подавать декларации о доходах. Вместо этого вводится система так называемого целевого декларирования. Новый порядок, который вступит в силу с 1 января 2026 года, кардинально меняет подход к финансовому контролю за лицами, занимающими государственные должности.

Согласно новым правилам, полный отчёт о доходах, расходах и имуществе потребуется предоставлять только в конкретных ситуациях: первоначальном назначении на должность, переводе из одного ведомства в другое, включении в кадровый резерв, а также совершении крупных расходов. Под последним понимаются сделки, общая стоимость которых превышает совокупный доход семьи чиновника за три предшествующих года. В таком случае декларацию необходимо будет подать до 30 апреля следующего года.

Одновременно законодатели окончательно закрепили отмену обязанности публиковать эти сведения. Практика открытой публикации деклараций была приостановлена указом президента в конце 2022 года на период проведения специальной военной операции. Принятые поправки делают эту норму постоянной: информация будет направляться исключительно в контролирующие органы.

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, пояснил, что отказ от ежегодной отчётности связан с её «архаичностью». По его мнению, цифровизация позволяет осуществлять постоянный мониторинг финансового положения чиновников, делая ежегодные формальные отчёты излишними. Закон также ужесточает ответственность, вводя наказание не только за ложные данные, но и за предоставление заведомо неполных сведений.

Отдельной нормой снимаются некоторые ограничения на трудоустройство для бывших госслужащих. Запрет на работу в подконтрольных коммерческих организациях теперь может быть отменён специальным решением президента.

Законопроект, внесённый депутатами всех фракций 10 декабря, был оперативно принят Госдумой 18 декабря. После одобрения Советом Федерации документы будут направлены на подписание главе государства.

Ранее редакция сообщала, что алгоритмы ФНС мгновенно находят ошибки в декларациях бизнеса Новосибирска по НДС.