Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Новосибирский ученый прожил несколько месяцев в храме Восточного Тибета

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ближайшие планы исследователя включают паломничество к священной горе Кайлаш в Западном Тибете

Павел Мартынов — новосибирский путешественник, историк и востоковед, посвятивший жизнь изучению Азии. Его путь начался с книги о Будде в подростковом возрасте, а продолжился в Новосибирском государственном университете, где он получил образование историка-востоковеда.

Научная карьера привела исследователя в Институт археологии и этнографии СО РАН. Он участвовал в экспедициях по Монголии и Тибету, изучал памятники каменного века на озере Цинхай.

Как рассказал Мартынов изданию Горсайт, жизнь в монастыре стала важной частью его опыта. В 2015 году Павел провёл несколько месяцев в храме Восточного Тибета, где познакомился с буддийскими практиками и монастырским укладом.

Уникальные путешествия автостопом по отдалённым районам Тибета и Непала позволили исследователю погрузиться в местную культуру. Он отмечает значительные изменения в регионе за последние 10 лет: развитие инфраструктуры соседствует с сохранением древних традиций.

Культурные параллели между Сибирью и Азией прослеживаются в распространении тибетского буддизма среди бурят, тувинцев и алтайцев. Павел связывает это с историческими корнями, уходящими ко временам Джунгарского ханства.

Ближайшие планы исследователя включают паломничество к священной горе Кайлаш в Западном Тибете. Это место считается сакральным в четырёх религиях: индуизме, буддизме, боне и джайнизме.

Своими впечатлениями и знаниями Павел делится в блоге «В сердце Азии», продолжая исследовать как зарубежные страны, так и буддийские регионы России, включая Калмыкию.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск попал в список самых опасных регионов для автопутешественников.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : путешественник

455
0
0
Предыдущая статья
Дефицит айтишников в Новосибирской области пошёл на спад
Следующая статья
Жители трех карантинных новосибирских сел смогут покупать новый скот в августе

Эксперт рассказал, как в Новосибирской области появилась своя Атлантида

Автор: Артем Рязанов

В конце 1950-х годов в Новосибирской области на реке Оби построили ГЭС, затопив около десятка деревень, включая старинный купеческий город Бердск. Власти перенесли поселения выше по берегу, укрупнив их, и построили новый Бердск с чёткой квартальной застройкой.

Как отметил путешественник и краевед Вячеслав Карманов, переселенцам помогали разбирать дома, перевозить стройматериалы и строить новое жильё. Значительная часть бора вдоль Оби была вырублена, а древесина отдана переселенцам.

Читать полностью

Китайский путешественник Ху Ян пропал в Новосибирске

Автор: Ольга Кирсанова

В Новосибирске пропал путешественник из Китая Ху Ян. В России парень находится с июля. Он уже успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге. В сибирскую столицу иностранец прибыл 2 сентября.

Как сообщил Mash Siberia знакомый Ху Яна, китайский гость поселился в квартире на улице Петухова в Кировском районе города. В местном магазине его видели 5 сентября. Последний раз на связь с родителями парень выходил 6-го числа.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Более половины рекламных денег в Новосибирске ушло в интернет-сервисы

Бизнес Общество

Александр Бойко планирует построить банный комплекс

Власть Общество

Жители трех карантинных новосибирских сел смогут покупать новый скот в августе

Бизнес

Дефицит айтишников в Новосибирской области пошёл на спад

Общество

Увеличить минимальную зарплату медсестер предложили в Госдуме

Недвижимость Общество

Новосибирские программисты взяли льготную ипотеку на 6 млрд рублей

Общество

Расписание ОГЭ на 2026 год сообщили новосибирским школьникам

Бизнес Власть Общество

Более дешевый вариант «мусорной» концессии изучает Новосибирская область

Власть

В Новосибирской области действует около 100 мер поддержки для бойцов СВО

Бизнес Общество Право&Порядок

В Новосибирске количество корпоративных споров за год увеличилось на 14,4%

Общество

Резкий всплеск жалоб: за неделю клещи укусили почти 1200 новосибирцев

Власть

«Нужно хотя бы сохранить поголовье»: новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства

Общество

«Ночь музеев» пройдет в Новосибирском зоопарке

Бизнес Промышленность

Разрешение на создание цеха для покраски дронов-невидимок продлили в Новосибирске

Общество

В Новосибирске заметили массовое уменьшение плиток шоколада до 75 граммов

Бизнес ПроБизнес

Верховный суд России прокомментировал нюансы налогообложения имущества компаний

Общество Технологии

Увлечение гаджетами грозит новосибирцам «цифровой деменцией»

Власть

Новый глава новосибирского Минсельхоза рассказал, как изменит работу ведомства

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности