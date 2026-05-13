Новосибирский ученый прожил несколько месяцев в храме Восточного Тибета

Павел Мартынов — новосибирский путешественник, историк и востоковед, посвятивший жизнь изучению Азии. Его путь начался с книги о Будде в подростковом возрасте, а продолжился в Новосибирском государственном университете, где он получил образование историка-востоковеда.

Научная карьера привела исследователя в Институт археологии и этнографии СО РАН. Он участвовал в экспедициях по Монголии и Тибету, изучал памятники каменного века на озере Цинхай.

Как рассказал Мартынов изданию Горсайт, жизнь в монастыре стала важной частью его опыта. В 2015 году Павел провёл несколько месяцев в храме Восточного Тибета, где познакомился с буддийскими практиками и монастырским укладом.

Уникальные путешествия автостопом по отдалённым районам Тибета и Непала позволили исследователю погрузиться в местную культуру. Он отмечает значительные изменения в регионе за последние 10 лет: развитие инфраструктуры соседствует с сохранением древних традиций.

Культурные параллели между Сибирью и Азией прослеживаются в распространении тибетского буддизма среди бурят, тувинцев и алтайцев. Павел связывает это с историческими корнями, уходящими ко временам Джунгарского ханства.

Ближайшие планы исследователя включают паломничество к священной горе Кайлаш в Западном Тибете. Это место считается сакральным в четырёх религиях: индуизме, буддизме, боне и джайнизме.

Своими впечатлениями и знаниями Павел делится в блоге «В сердце Азии», продолжая исследовать как зарубежные страны, так и буддийские регионы России, включая Калмыкию.

