Питомцы новосибирцев посетили десять стран в 2025 году

В 2025 году в аэропорту Толмачёво Новосибирской таможни сотрудники проконтролировали перемещение 940 домашних животных за границу. За рубеж отправлялись только кошки и собаки вместе с владельцами, все они путешествовали авиатранспортом.

Основным направлением поездок стала Турция, которую посетили 237 животных. Также 135 пушистых туристов отправились в Таиланд, 63 – в Узбекистан, 28 – в Азербайджан, 26 – во Вьетнам и 21 – в Китай. Кошки и собаки из Новосибирска побывали в Грузии, Таджикистане, Шри-Ланке и Египте.

В ведомстве напомнили, что пересечение границы с домашним питомцем требует письменного декларирования. Ввоз собак и кошек для личного пользования в количестве до двух животных разрешён без специального разрешения и карантина. Важно, чтобы у четвероногих был международный паспорт с отметкой о клиническом осмотре, проведённом не более чем за 14 дней до отправки.

