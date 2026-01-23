Поиск здесь...
Туризм

Питомцы новосибирцев посетили десять стран в 2025 году

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Турция стала главным направлением поездок

В 2025 году в аэропорту Толмачёво Новосибирской таможни сотрудники проконтролировали перемещение 940 домашних животных за границу. За рубеж отправлялись только кошки и собаки вместе с владельцами, все они путешествовали авиатранспортом.

Основным направлением поездок стала Турция, которую посетили 237 животных. Также 135 пушистых туристов отправились в Таиланд, 63 – в Узбекистан, 28 – в Азербайджан, 26 – во Вьетнам и 21 – в Китай. Кошки и собаки из Новосибирска побывали в Грузии, Таджикистане, Шри-Ланке и Египте.

В ведомстве напомнили, что пересечение границы с домашним питомцем требует письменного декларирования. Ввоз собак и кошек для личного пользования в количестве до двух животных разрешён без специального разрешения и карантина. Важно, чтобы у четвероногих был международный паспорт с отметкой о клиническом осмотре, проведённом не более чем за 14 дней до отправки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области упал пассажиропоток в кузбасском направлении.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году из Толмачево по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутами и 32 международным. 73 из них осуществлял базовый перевозчик — компания S7. За год общий пассажиропоток в аэропорту составил 9,6 млн человек (+4,1 %).

— Существенный вклад в рост пассажиропотока оказала программа софинансирования региональных перевозок. В рамках этой программы по итогам 2025 года из бюджета Новосибирской области перевозчикам было направлено 800 млн рублей, что позволило компаниям, как поддерживать новые направления, так и открывать новые, — заявил заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» Константин Фуряев.

В один день новогодних праздников отели Новосибирска были загружены на 72%

Автор: Юлия Данилова

Отели в региональных городах России — Екатеринбург, Новосибирск, Нижний — показали хороший всплеск в «золотые дни»: с 31 декабря по 6 января. Пик загрузки в Новосибирске пришелся на 4 января, когда, по данным сервиса Hotel Advisors, загрузка в отелях города составляла 72,6%. Для сравнения, Москва, Петербург, Казань и горный Сочи на новогодних каникулах уходили в зону 80–86%.

При этом региональные города быстрее «сдулись» после 6–7 января. 11 января загрузка отелей в Новосибирске составляла 23,6%, в Казани — 19,6%, в Нижнем Новгороде — 13,9%.

Для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками

Руководитель отдела продаж Double Tree by Hilton Novosibirsk Мария Головичева прокомментировала в блоге Hotel Advisors, каким был 2025-й для отельного бизнеса Новосибирска:

— Подводя итог 2025 года для отельного бизнеса Новосибирска, его можно сравнить с американскими горками: неожиданно, очень быстро и резко — но в итоге всё-таки весело.

Укрепление рубля позволило россиянам сэкономить на отдыхе за границей

Автор: Юлия Данилова

Отдых для россиян за границей на новогодних каникулах обошелся дешевле на 5-10% в годовом выражении. Об этом директор Ассоциации туристических агрегаторов России (АТАГ) Александр Брагин сообщил РИА Новости. Ключевая причина — укрепление рубля. По его словам, бронирование отелей и других средств размещения самостоятельными путешественниками за границей выросло в среднем на 40-45% по сравнению с прошлым годом.

Ранее РИА Новости сообщали, что рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой по итогам 2025 года. По сравнению с декабрем 2024 года, курс рубля укрепился на 31%. По данным Центробанка, официальный курс доллара за 2025 год упал на 23,45 рубля.

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Автор: Мария Гарифуллина

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

Проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году

Автор: Юлия Данилова

Агентство стратегических инициатив включило 15 регионов России в пилотный проект по развитию образовательного туризма. В этот список попала и Новосибирская область. В регионах будет внедряться Целевая модель детского и молодежного образовательного туризма.

— Для субъектов это означает формирование комплексной отрасли — от нормативной базы до инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность территорий и создаст новые рабочие места. Модель также станет инструментом для патриотического воспитания и профориентации, — пояснили в АСИ.

