В Новосибирске совершено 13 тысяч преступлений в сфере информационных технологий

В 2025 году сотрудники ГУ МВД Новосибирской области зарегистрировали 36 тысяч преступлений. Треть из них совершена с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного ответа о деятельности ведомства на февральской сессии регионального парламента.

— По итогам 2025 года количество ИТ-преступлений сократилось на 4% и составило порядка 13 000. Тенденция снижения наблюдается в течение последних двух лет. Число раскрытых противоправных деяний данного вида возросло на 10%, — подчеркнул он.

Кульков пояснил, что работа по противодействию IT-преступности ведется по трем направлениям:

информирование граждан о способах совершения хищений,

недопущение вовлечения граждан в преступные схемы,

ликвидация инфраструктуры, позволяющая совершать дистанционные хищения.

К примеру, в 2025 году прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу четверых местных жителей. Криптовалютные мошенники обманули жителей Новосибирска на 80 млн рублей. Летом у новосибирцев изъяли 72 млн рублей и 240 банковских карт.

По итогам 2024 года треть преступлений, зарегистрированных в Новосибирской области, также было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного ИТ-преступлениями, составила около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми.

Ранее редакция сообщала о том, что количество отказов по банковским операциям физических лиц в Сибири выросло в 10 раз.