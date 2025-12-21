Рекламодателям

Прыжок с парашютом и букет за 60 тысяч: самые необычные подарки новосибирцев назвали эксперты

  • 21/12/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Прыжок с парашютом и букет за 60 тысяч: самые необычные подарки новосибирцев назвали эксперты
В списке также полет на воздушном шаре и мастер-класс по экстремальному вождению мотоцикла

Самым дорогим подарком, купленным в Новосибирске через отраслевой маркетплейс Flowwow, стал букет из 201 красной розы — он обошелся заказчику в 67 тысяч рублей. За композицию из 101 кустовой пионовидной розы покупатель заплатил 65 тысяч рублей, а букет из 151 белой розы — в 52 тысячи рублей.

В десятку премиальных покупок среди комнатных растений вошли флорариумы и деревья. Так, житель Новосибирска отдал 12 тысяч рублей за оливковое дерево. Другой покупатель заплатил 9 тысяч рублей за флорариум.

Самые дорогие электронные сертификаты оказались на впечатление на выбор. Такой подарок, включающий в себя возможность полетать на воздушном шаре, прыгнуть с парашютом или сходить на мастер-класс по экстремальному вождению мотоцикла, стоил 35 тысяч рублей. Другие сертификаты в топ-10 по цене распространялись на спа-услуги.

Среди мягких игрушек новосибирцы готовы больше всего заплатить за мишек почти в человеческий рост. Лидер по стоимости — игрушка высотой 1,5 метра, которая стоила 10 тысяч рублей.

Напомним, на распродажах в День холостяка новосибирцы предпочитали делать дорогие покупки. В топе спроса оказались цифровые и детские товары, а также предложения для зимнего отдыха.

Ранее редакция сообщала о том, что на ювелирные украшения новосибирцы потратили пять миллиардов рублей. Почти треть покупок совершено в онлайне. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 382

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : подарки маркетплейс


