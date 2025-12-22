Фермер из Новосибирска отказалась прививать лошадей от сибирской язвы

Управление ветеринарии Новосибирской области обратилось в суд с иском к жительнице Купинского района, чтобы обязать ее соблюдать требования ветеринарного законодательства. Как говорится в материалах суда, в личном подсобном хозяйстве женщины 30 голов лошадей. Она отказалась проводить им вакцинацию против сибирской язвы, а также не позволила ветеринарам провести исследования на бруцеллёз лошадей.

— Действия владельца сельскохозяйственных животных нарушают требования ветеринарного законодательства и создают препятствия в осуществлении специалистами ветеринарной службы возложенных на них обязанностей, — заявили в пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области.

Как отметили в суде, бездействие владельца животных создает угрозу для других личных подсобных хозяйств Купинского района, может способствовать распространению заразных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для человека и животных, а также может нанести экономический ущерб агропромышленному комплексу района.

В итоге суд обязал фермершу провести обязательные ветеринарные мероприятия, с фиксацией животных по месту их содержания.

Заочное решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в 2023 году диагноз «сибирская язва» был поставлен четырем жителям Республики Тыва. По данным регионального Росссельхознадзора, в хозяйстве, где выявлен возбудитель особо опасного заболевания, содержались 74 головы лошадей, 34 головы крупного рогатого скота (из них 7 молодняка), 2 головы мелкого рогатого скота, 6 собак и 6 кошек. Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации.

В 2024 году в Новосибирской области выявили очаг бруцеллёза. Опасную заразу ветеринары обнаружили в селе Кудельный Ключ Тогучинского района в начале 2024 года. Речь идет о партии мелкого рогатого скота.

В 2025 году в Маслянинском округе зарегистрированы факты бешенства у лошадей.

На V Съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока, который прошел в Новосибирске в конце 2024 года, отмечалось, что в регионе падает поголовье лошадей. К концу 2024 года оно сократилось до 19,2 тысяч (-11%).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области за год ликвидировали 88 скотомогильников.