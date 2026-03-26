Доступ к базам полиции для бизнеса станет платным

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Стоимость одного запроса составит 50 рублей

МВД России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, который вводит плату за доступ банков, операторов связи и других коммерческих организаций к полицейским базам данных о гражданах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обсуждение продлится до 10 апреля 2026 года.

Речь идет о данных, которые бизнес использует для проверки клиентов: действительность паспорта гражданина РФ, регистрация по месту жительства и пребывания, а также сведения о разрешениях на временное проживание и виде на жительство для иностранцев. Такую информацию полиция сейчас предоставляет через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Согласно проекту, за каждый завершенный сеанс обмена информацией будет взиматься плата в размере 50 рублей. Расчетным периодом признается календарный месяц. Если организация нарушит сроки оплаты, МВД прекратит предоставлять ей данные до полного погашения задолженности.

В пояснительной записке отмечается, что в 2024–2025 годах среднегодовой объем запросов со стороны финансово-кредитных организаций, удостоверяющих центров, операторов связи и других компаний составил 2,4 млрд запросов.

— С учетом введения платы… прогнозируемые поступления в доход федерального бюджета за календарный год предположительно составят 119,6 млрд рублей, — говорится в записке.

В МВД уточняют, что эти средства планируется направить на финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать шесть лет. Новые правила затронут организации, которые в соответствии с федеральными законами обязаны проверять данные граждан: банки, МФО, страховщиков, операторов связи, брокеров, бюро кредитных историй и других.

Ранее редакция сообщала, что регулярные переводы на карты новосибирцев изучит налоговая.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

В Новосибирске проверили автоперевозчиков на Хилокской

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске прошёл очередной рейд по выявлению нелегальных пассажирских перевозок. Специалисты регионального Минтранса, Госавтоинспекции, прокуратуры и Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СФО проверили автоперевозчиков в районе улицы Хилокской.

Особое внимание уделили техническому состоянию автобусов, наличию путевой документации и соблюдению требований безопасности. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе — они помогают предотвращать нарушения и повышать качество транспортных услуг.

В Новосибирске доля 5G-смартфонов неуклонно растет

Согласно исследованию, проведенному компанией МТС, было изучено количество 5G-совместимых смартфонов, подключенных к их мобильной сети. Аналитики подсчитали, что на данный момент устройства с поддержкой 5G составляют 37% от общего числа смартфонов. В Новосибирске этот показатель близок к общероссийскому — 34%.

С течением времени, по мере обновления пользовательских устройств, доля 5G-смартфонов в Новосибирске неуклонно увеличивается. Так, в декабре 2023 года этот показатель составлял 33%, а год ранее, в декабре 2024 года, был зафиксирован на уровне 26%. Лидирующие позиции занимают следующие регионы: Чеченская Республика (50%), Чукотский автономный округ (49%), Республика Дагестан (48%), Таймырский автономный округ (46%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (45%).

От рекламы на грани фола до сотрудника с травматом: новосибирские предприниматели рассказали о своих провалах, которые в итоге оказались полезны

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» организовало неформальную встречу «Провалы и прорывы», на которой бизнесмены делились своими историями. Организаторы назвали формат «честной трибуной»: никаких приукрашенных историй успеха, а больше о провалах, которые потом стали точками роста. Собравшиеся услышали о трудовом террористе с травматическим пистолетом, рекламном прицепе, который довел до штрафа, и о том, как клиентоориентированность может обернуться убытками. Infopro54 записал эти истории.

Основатель HR‑центра Алла Литвинова (Леушина) рассказала историю, которая случилась на заре её карьеры. Кадровое агентство подобрало менеджера по продажам для застройщика – идеального кандидата, который на собеседовании блестяще себя продал. Клиент отказался от проверки службой безопасности, посчитав её излишней. На третий день работы новый сотрудник пригрозил работодателю жалобой в трудовую инспекцию, потребовал 50 тысяч рублей, а когда получил отказ, достал травматический пистолет.

На площади Маркса в Новосибирске вспыхнул пожар

Автор: Юлия Данилова

Сегодня утром площадь Маркса затянуло черным дымом. Возгорание произошло на внутреннем дворе строящегося комплекса апартаментов «Аэрон».

Судя по комментариям очевидцев, на стройке горят бытовые вагончики. На месте работает пожарный расчет.

Претендентов на «мусорную» концессию ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Министерство экономического развития Новосибирской области принимает заявки от потенциальных участников, готовых заключить с регионом очередное соглашение для реализации «мусорной» концессии. Речь идет о создании двух комплексов переработки отходов: КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный». Информация о приеме заявок размещена на сайте торгов. Документы будут приниматься до вечера 4 мая. Рассмотреть их Минэкономразвития планирует в течение 10 рабочих дней.

Предполагается, что 12,5 млрд рублей будет профинансировано на создание первого этапа каждого КПО. Судя по документам слайдов, для создания второго-четвертого этапов проекта планируется привлечь два капитальных гранта по 1,7 млрд рублей каждый.

Управленческие расходы новосибирского бизнеса выросли до 466 млрд

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году крупные и средние предприятия Новосибирской области увеличили коммерческие и управленческие расходы на 96,6 млрд руб. — до 466,1 млрд руб., подсчитали аналитики FinExpertiza. Прирост составил 26,1%, что почти втрое выше среднероссийского показателя (+8%). По абсолютному объёму дополнительных затрат регион занял седьмое место в стране, уступив Москве, Санкт‑Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю, Свердловской области и Ямало‑Ненецкому автономному округу.

В расчёте на одно предприятие новосибирские компании потратили 380,5 млн руб. — на 21,6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в Омской области средние расходы составили 250,2 млн руб., в Алтайском крае — 256,2 млн руб., в Томской области — 488,3 млн руб. Томские компании, несмотря на более высокий средний уровень затрат, увеличили их лишь на 11,1%, тогда как алтайские — на 23,1%.

