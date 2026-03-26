Доступ к базам полиции для бизнеса станет платным

МВД России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, который вводит плату за доступ банков, операторов связи и других коммерческих организаций к полицейским базам данных о гражданах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обсуждение продлится до 10 апреля 2026 года.

Речь идет о данных, которые бизнес использует для проверки клиентов: действительность паспорта гражданина РФ, регистрация по месту жительства и пребывания, а также сведения о разрешениях на временное проживание и виде на жительство для иностранцев. Такую информацию полиция сейчас предоставляет через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Согласно проекту, за каждый завершенный сеанс обмена информацией будет взиматься плата в размере 50 рублей. Расчетным периодом признается календарный месяц. Если организация нарушит сроки оплаты, МВД прекратит предоставлять ей данные до полного погашения задолженности.

В пояснительной записке отмечается, что в 2024–2025 годах среднегодовой объем запросов со стороны финансово-кредитных организаций, удостоверяющих центров, операторов связи и других компаний составил 2,4 млрд запросов.

— С учетом введения платы… прогнозируемые поступления в доход федерального бюджета за календарный год предположительно составят 119,6 млрд рублей, — говорится в записке.

В МВД уточняют, что эти средства планируется направить на финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать шесть лет. Новые правила затронут организации, которые в соответствии с федеральными законами обязаны проверять данные граждан: банки, МФО, страховщиков, операторов связи, брокеров, бюро кредитных историй и других.

