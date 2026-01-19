«Росэкспресс» обязали вернуть в новосибирский бюджет 747 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области выиграла апелляцию в Седьмом арбитражном апелляционном суде по иску к ООО «Росэкспресс». Ведомство оспаривало решение Арбитражного суда Новосибирской области о признании недействительными контрактов Минпромторга Новосибирской области с компанией «Росэкспресс» на 747 млн рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) со ссылкой на источник, знакомый с делом, «в апелляционной жалобе прокуроры использовали жесткие формулировки, описывающие взаимоотношения чиновников Минпромторга с «Росэкспрессом» как «коррупционные», а защитную позицию правительства — как покрывательство коллег». Также прокуратура использовала материалы уголовного дела чтобы дополнительно доказать заведомую незаконность шести оспариваемых контрактов.

По данным издания, прокуратура настаивала на односторонней реституции при расторжении контрактов на 747 млн рублей.

— То есть, поставщик должен вернуть в бюджет деньги, а отгруженные товары ему при этом не возвращаются. Это как бы последствия риска предпринимателя, решившего заработать на бюджетном контракте, заведомо зная о его незаконности. Решение апелляционной инстанции вступает в законную силу незамедлительно. Теперь у стороны обвинения дополнительные козыри в уголовном деле. В том числе, финансовый рычаг: 747 млн сумма весьма внушительная. Для министра Гончарова и его коллег-чиновников, проходящих по следствию, новый расклад не сулит послаблений. В силовых кругах это дело считается «сигнальным»: история должна показать истеблишменту и общественности, что финансовые злоупотребления при закупках для СВО недопустимы. И срочность задач по поставкам в зону боевых действий не оправдание, — констатирует издание.

У «Росэкспресса» есть возможность обжаловать решение суда в кассации.

Напомним, компания «Росэкспресс» с 2022 года являлась одним из контрагентов Минпромторга Новосибирской области по поставкам товаров для обеспечения нужд СВО.

Согласно сервису Контур.Фокус, ООО «РосЭкспресс» образовано в марте 2009 года в Москве с уставным капиталом 20 тысяч рублей. С 2021 года компания базируется в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД— «Торговля оптовая неспециализированная» и «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Единственным учредителем компании является Дмитрий Каледа. Директор — Дмитрий Смирнов. По итогам 2024 года выручка организации — 370,7 млн (+8%), чистая прибыль — 5,9 млн (в 2023 году — 3,7 млн рублей). На сервисе значится, что с компанией заключен единственный госконтракт с Новосибирским политехническим колледжем на сумму 44,7 тысяч рублей.

В мае 2025 года Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова и соучредителя Дмитрия Каледы. Оба предпринимателя обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, сообщала пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

В мае в СИЗО направили министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ранее редакция сообщала о том, что к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: УФНС по Новосибирской области, а также экс-чиновники Минпромторга Наталья Зырянова и Юрий Воробьёв. Оба были задержаны в конце 2024 года.