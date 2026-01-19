Поиск здесь...
«Росэкспресс» обязали вернуть в новосибирский бюджет 747 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Прокуратура оспорила в апелляции контракты компании, связанные с поставками на СВО

Прокуратура Новосибирской области выиграла апелляцию в Седьмом арбитражном апелляционном суде по иску к ООО «Росэкспресс». Ведомство оспаривало решение Арбитражного суда Новосибирской области о признании недействительными контрактов Минпромторга Новосибирской области с компанией «Росэкспресс» на 747 млн рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) со ссылкой на источник, знакомый с делом, «в апелляционной жалобе прокуроры использовали жесткие формулировки, описывающие взаимоотношения чиновников Минпромторга с «Росэкспрессом» как «коррупционные», а защитную позицию правительства — как покрывательство коллег». Также прокуратура использовала материалы уголовного дела чтобы дополнительно доказать заведомую незаконность шести оспариваемых контрактов.

По данным издания, прокуратура настаивала на односторонней реституции при расторжении контрактов на 747 млн рублей.

— То есть, поставщик должен вернуть в бюджет деньги, а отгруженные товары ему при этом не возвращаются. Это как бы последствия риска предпринимателя, решившего заработать на бюджетном контракте, заведомо зная о его незаконности. Решение апелляционной инстанции вступает в законную силу незамедлительно. Теперь у стороны обвинения дополнительные козыри в уголовном деле. В том числе, финансовый рычаг: 747 млн сумма весьма внушительная. Для министра Гончарова и его коллег-чиновников, проходящих по следствию, новый расклад не сулит послаблений. В силовых кругах это дело считается «сигнальным»: история должна показать истеблишменту и общественности, что финансовые злоупотребления при закупках для СВО недопустимы. И срочность задач по поставкам в зону боевых действий не оправдание, — констатирует издание.

У «Росэкспресса» есть возможность обжаловать решение суда в кассации.

Напомним, компания «Росэкспресс» с 2022 года являлась одним из контрагентов Минпромторга Новосибирской области по поставкам товаров для обеспечения нужд СВО.

Согласно сервису Контур.Фокус, ООО «РосЭкспресс» образовано в марте 2009 года в Москве с уставным капиталом 20 тысяч рублей. С 2021 года компания базируется в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД— «Торговля оптовая неспециализированная» и «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Единственным учредителем компании является Дмитрий Каледа. Директор — Дмитрий Смирнов. По итогам 2024 года выручка организации — 370,7 млн (+8%), чистая прибыль — 5,9 млн (в 2023 году — 3,7 млн рублей). На сервисе значится, что с компанией заключен единственный госконтракт с Новосибирским политехническим колледжем на сумму 44,7 тысяч рублей.

В мае 2025 года Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова и соучредителя Дмитрия Каледы. Оба предпринимателя обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, сообщала пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

В мае в СИЗО направили министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ранее редакция сообщала о том, что к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: УФНС по Новосибирской области, а также экс-чиновники Минпромторга Наталья Зырянова  и Юрий Воробьёв. Оба были задержаны в конце 2024 года.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Экс-директор новосибирского УКСа возглавил стройдепартамент в Томске

Автор: Оксана Мочалова

Бывший глава Октябрьского района Новосибирска и экс-директор городского Управления капитального строительства Александр Колмаков возглавил строительный блок в соседнем регионе. Он официально назначен главой департамента строительства Томской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Мазур.

Карьера Александра Колмакова тесно связана с Новосибирской областью. Выпускник НГАСУ, он прошел путь от работы в управлении строительства мэрии Новосибирска до поста главы администрации Октябрьского района города. В 2024 году он возглавил областное «Управление капитального строительства», курирующее крупные госзакупки на возведение социальных объектов.

Читать полностью

Андрей Травников оценил реализацию нацпроектов в регионе в 2025 году

Губернатор Новосибирской области ранее заявлял о необходимости наращивания темпов и повышения качества строительства и ремонта объектов. Анализируя результаты 2025 года, можно отметить, что количество проектов с нарушенными сроками снизилось. Это, в свою очередь, положительно сказалось на степени освоения бюджетных средств: по итогам года освоено свыше 96% запланированного объема, объекты сданы в эксплуатацию после строительства или ремонта. В 2026 году с началом полноценной работы новых национальных проектов объем работ не уменьшится, а значит, задача строительства и ремонта в сжатые сроки с высоким качеством остается приоритетной, подчеркнул глава Новосибирской области на оперативном совещании в Правительстве региона.

О ходе реализации национальных проектов в Новосибирской области, достижениях 2025 года и планах на 2026 год доложила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Читать полностью

Свыше 500 производителей зимней одежды работают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На рынке производства зимней одежды в регионе доминируют производители верхней одежды, на которых приходится более 2/3 всех предприятий (67,6%). Второй по значимости сегмент — спецодежда (27%). Спортивная экипировка и меховые изделия являются сравнительно узкими нишами (3% и 1,9% соответственно). Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона со ссылкой на Корпорацию МСП.

Всего на этом сегменте рынка в области работают 507 компаний. За пять лет их количество выросло на 15%.

Читать полностью

Производство кормов для аквакультуры под Новосибирском запустят весной

Автор: Юлия Данилова

Резидент ТОР Линево, ООО «Сиббиоресурс», намерен запустить первую очередь завода по производству кормов для аквакультуры к маю 2026 года.

— Мы изменили концепцию — будем производить несколько линий продукции, а не одну, как планировалось ранее, — сообщила директор ООО «СИББИОРЕСУРС» Елена Леонова.

Читать полностью

Сбер в 2025 году помог сибирякам уберечь от мошенников около 1,5 млрд рублей

Эффективные системы противодействия мошенничеству в банках в условиях стремительного роста цифровой преступности становятся одним из ключевых конкурентных преимуществ.

В основе антифрод-системы банка — постоянно совершенствующаяся ИИ-модель для проверки транзакций. Сегодня она способна в режиме онлайн анализировать десятки миллионов расчётов и обрабатывать более сотни параметров в секунду, включая данные подключённых компаний-партнёров рынка.

Читать полностью

Две купели в Новосибирской области не открыли из-за аномальных холодов

Автор: Юлия Данилова

Местные власти в районах области подготовили 26 официальных мест для купаний — там дежурят спасатели, полицейские, медики, волонтеры и представители администрации. Однако в селе Мереть и Чингисском сельсовете купели не открыли из‑за аномальных морозов (из числа заявленных ранее), сообщили в МЧС по Новосибирской области.

На 12.00 19 января обряд совершили 2 646 человек. Для охраны порядка задействованы около 400 человек и 150 единиц техники, организованы палатки с обогревом и горячий чай, к купелям проложены дорожки из сена, предотвращающие скольжение.

Читать полностью
