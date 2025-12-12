Цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 снизилась в Новосибирске

В ноябре в Новосибирской области цены на бензин АИ-92 стали меньше на 5,4%, на АИ-95 — на 5%, а газовое топливо подешевело на 0,3%, по сравнению с октябрем. В то же время дизельное топливо и бензин марки АИ-98 и выше подорожали на 1,5% и 1,2% соответственно.

По данным Новосибирскстата, на конец ноября газовое моторное топливо обходилось новосибирцам в 27,76 рубля за литр, АИ-92 – 58,71 рубля за литр, АИ-95 – 63,74 рубля за литр, АИ-98 и выше – 84,19 рубля за литр, дизельное топливо – 77,77 рубля за литр.

В декабре цены вновь начало лихорадить. По данным сервиса Russiabase, на 12 декабря АИ-92 продается в среднем по 58,77 рубля за литр (+7 копеек), АИ-95 — 62,85 рубля (минус 89 копеек), а АИ-98 — 82,8 рубля (минус 1 рубль 40 копеек).

Для сравнения, в начале года средние цены на топливо в регионе были такими: АИ-92 — 53,88 рубля за литр, АИ-95 — 57,70 рубля, АИ-98 и выше — 79,13 рубля. То есть за год 92-бензин подешевел на 11 копеек, 95-й подорожал на 5, 15 рубля, 98 и выше — на 3,67 рубля.

В Сибири самые низкие цены на бензин марки АИ-92, газовое и дизельное топливо зафиксированы в Омской области. Бензин АИ-95 и АИ-98 дешевле всего в Томской области.

