Новые подходы к управлению капиталом обсудили на форуме ВТБ

  • 03/12/2025, 13:42
Новые подходы к управлению капиталом обсудили на форуме ВТБ
Участники пришли к единому мнению о необходимости инновационных подходов к регулированию, увеличению инвестиционной активности и управлению финансовыми потоками для ускорения экономического развития

Ключевыми вопросами макроэкономической сессии, прошедшей в рамках 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!», стали радикальные сдвиги в структуре экономики, стабилизация валютного рынка и определение стимулов для устойчивого роста в перспективе. Участники обсуждения, включая представителей правительства, бизнеса и финансовой сферы, пришли к единому мнению о необходимости инновационных подходов к регулированию, увеличению инвестиционной активности и управлению финансовыми потоками для ускорения экономического развития.

Начало дискуссии положил вопрос о ключевой ставке.

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, высказал мнение, что бизнес видит прямую зависимость: высокая ключевая ставка тормозит инвестиции и, соответственно, экономический рост. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что такая логика верна при наличии свободных трудовых ресурсов, когда доступное финансирование стимулирует рост. В условиях же почти полной занятости ресурсов, это приведет лишь к перераспределению рабочей силы и росту цен без увеличения производства. Она подчеркнула важность низкой инфляции для бизнеса, а Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что ключевая ставка является инструментом борьбы с инфляцией.

Говоря о госдолге, Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что, в свою очередь, госдолг не должен превышать 20% ВВП, и Минфин выступает против его увеличения с текущих 15%. По его мнению, увеличение госдолга замедлит экономический рост по сравнению с вариантом изъятия средств через налоги, при этом НДС является наименее болезненным налогом.

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин связал динамику курса рубля с изменениями в экономике и на валютном рынке, отметив действие бюджетного правила, рост несырьевого экспорта, появление новых источников валютных поступлений (майнинг криптовалют) и сокращение импорта, а также политику «обеления» экономики. Он подчеркнул необходимость определения областей для увеличения импорта, особенно высокотехнологичного, что потребует более слабого курса рубля.

Взгляд международного инвестора представила Фань Юй Синь, председатель правления компании New New Shipping. Она отметила, что для китайских партнеров Россия – рынок возможностей, но финансовые издержки влияют на решения о локализации. Участники сессии видят потенциал долгосрочных пенсионных накоплений как источник инвестиций.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия успешно справилась с вызовами, связанными с ограничением доступа к внешнему кредитованию, и ни один крупный капиталоемкий проект не был остановлен из-за недостатка финансирования.

Дискуссия развернулась вокруг антициклических надбавок для банков. Эльвира Набиуллина отметила, что они необходимы для защиты вкладчиков и кредиторов. Андрей Костин заявил, что эта система уже не дает результатов, и предложил создать собственную систему регулирования, учитывающую национальную специфику.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

1 055

