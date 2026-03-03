О ситуации на Черном море после разлива мазута рассказала новосибирский волонтер

С момента ЧП на Чёрном море прошло больше года. Волонтёры продолжают спасать животных и очищать территорию из-за новой волны выбросов нефти.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма произошёл разлив мазута. Волонтеры, среди которых была Людмила Никифорова из Новосибирска, сразу начали помогать. Она провела на месте 73 дня, ухаживая за птицами. Сначала Людмила просеивала песок через сетку, но из-за проблем с лёгкими отказалась от этой работы. Затем она занялась мойкой пострадавших птиц.

Приходилось работать и в стационаре, надевая защитные костюмы и специальные очки. Испуганные дикие птицы не подпускали близко, клевались. Вырванные из привычной среды и помещённые в незнакомое место, они неизбежно испытывали стресс.

— Мы были на смене по 14 часов в день. Взвешивали бедняг, затем пропаивали через шприцы и насильно кормили. У нас, в основном, были чомги весом по 250 граммов, а также гагары. Последние достигают 5–6 килограммов. Спасать такую очень тяжело, руки были в синяках и поклёваны, — рассказала Людмила ГОРСАЙТУ.

Чтобы спасти птиц, им делали уколы, проводили зондирование и давали лекарства. Помещение, где это происходило, не отапливалось, поэтому люди и животные грелись с помощью специальных ламп.

Проблема с мазутом до сих пор не решена. 19 февраля 2026 года, по словам зоозащитницы, из-за большой волны куски нефти снова вынесло на берег в районе Джемете. Мазут остался во впадинах на дне, его затянуло песком. Местные волонтёры продолжают работать, а птицы — поступать к ним.

Ранее редакция сообщала о том, что СО РАН подготовит список технологий для очистки Черного моря от мазута.