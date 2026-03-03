Поиск здесь...
О ситуации на Черном море после разлива мазута рассказала новосибирский волонтер

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Из-за большой волны куски нефти снова вынесло на берег в районе Джемете

С момента ЧП на Чёрном море прошло больше года. Волонтёры продолжают спасать животных и очищать территорию из-за новой волны выбросов нефти.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма произошёл разлив мазута. Волонтеры, среди которых была Людмила Никифорова из Новосибирска, сразу начали помогать. Она провела на месте 73 дня, ухаживая за птицами. Сначала Людмила просеивала песок через сетку, но из-за проблем с лёгкими отказалась от этой работы. Затем она занялась мойкой пострадавших птиц.

Приходилось работать и в стационаре, надевая защитные костюмы и специальные очки. Испуганные дикие птицы не подпускали близко, клевались. Вырванные из привычной среды и помещённые в незнакомое место, они неизбежно испытывали стресс.

— Мы были на смене по 14 часов в день. Взвешивали бедняг, затем пропаивали через шприцы и насильно кормили. У нас, в основном, были чомги весом по 250 граммов, а также гагары. Последние достигают 5–6 килограммов. Спасать такую очень тяжело, руки были в синяках и поклёваны, — рассказала Людмила ГОРСАЙТУ.

Чтобы спасти птиц, им делали уколы, проводили зондирование и давали лекарства. Помещение, где это происходило, не отапливалось, поэтому люди и животные грелись с помощью специальных ламп.

Проблема с мазутом до сих пор не решена. 19 февраля 2026 года, по словам зоозащитницы, из-за большой волны куски нефти снова вынесло на берег в районе Джемете. Мазут остался во впадинах на дне, его затянуло песком. Местные волонтёры продолжают работать, а птицы — поступать к ним.

Ранее редакция сообщала о том, что СО РАН подготовит список технологий для очистки Черного моря от мазута.

Источник фото: Горсайт / Автор — Людмила Никифорова

Инновационный метод очистки почв от нефтепродуктов разработали в НГТУ

Автор: Артем Рязанов

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали уникальный метод, позволяющий эффективно очищать почву от нефти и нефтепродуктов. В основе их разработки лежит защитный композитный материал, который изготавливается из отходов производства и потребления. Этот материал позволяет оперативно собирать смеси углеводородов, попавшие на поверхность почвы, обеспечивая быструю очистку и восстановление ее чистоты.

— Мы одними из первых стали пропагандировать использование в качестве сорбентов то, что сейчас принято называть вторичными материалами, полученными на основе отходов производства и потребления. Мы экспериментально доказали, что это работает, — рассказывает Владимир Ларичкин, профессор кафедры инженерных проблем экологии НГТУ, доктор технических наук.

Читать полностью

СО РАН подготовит список технологий для очистки Черного моря от мазута

Автор: Артем Рязанов

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) планирует предоставить перечень технологий, разработанных учёными, для оказания помощи в очистке побережья после разлива мазута из танкеров «Волганефти» в Черном море.

Как сообщил ТАСС, об этом было объявлено на заседании президиума СО РАН, которое провёл глава отделения Валентин Пармон.

Читать полностью

В Новосибирске плетут маскировочные сети для СВО из свадебных платьев

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске и районах области волонтеры активно плетут маскировочные сети. В таких пунктах работает много пожилых людей. Некоторые по несколько часов в неделю, другие приходят каждый день.

— Мы договариваемся и приносим с собой продукты. Кто-то готовит, а остальные плетут сети, делают окопные свечи, — рассказала Infopro54 волонтер Нина З.

Читать полностью

«Похайпилась на общем горе»: кинолога обвинили в мошенничестве после теракта в «Крокус Сити»

Автор: Ольга Кирсанова

Кинолога-волонтера, руководителя «Мохнатых ангелов», обвинили в мошенничестве и хайпе на трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее уроженка Новосибирска Олеся  заявила о своем участии в тандеме со служебной овчаркой Гансом в поисковых работах на месте разрушенного в результате теракта концертного зала. О процессе поисков погибших и пострадавших женщина активно выкладывала посты в соцсетях, а также был опубликован пост о сборе средств.

Читать полностью
