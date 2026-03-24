Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Автор: Артем Рязанов

Ранее его судили за хищения при строительстве метро в Красноярске

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освободится 24 марта после завершения срока по уголовному делу о мошенничестве при строительстве метрополитена в Красноярске. Помимо этого, ему предстоит погасить задолженности по двум исполнительным листам на сумму около 940 миллионов рублей.

— У нашего доверителя подходит к концу срок наказания, назначенный ему судом. Таким образом, он отбыл наказание, как говорится, от звонка до звонка, — сообщил Вячеслав Макаров, адвокат Митволя, агентству ТАСС.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Олегу Митволю, возглавлявшему совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы по делу о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метрополитена в Красноярске. В марте 2024 года Красноярский краевой суд подтвердил этот приговор. Позднее Железнодорожный районный суд отклонил ходатайство о замене наказания на принудительные работы. В июле 2024 года Митволь был отправлен в колонию в Московской области.

Коломенский городской суд ранее неоднократно отклонял прошения защитника об условно-досрочном освобождении бывшего чиновника и изменении приговора из-за нововведений в законодательстве. Адвокат настаивал на уменьшении суммы ущерба (950 млн рублей), утверждая, что часть этой суммы уже была направлена на уплату налогов, сборов, зарплат сотрудникам и расчёты с субподрядчиками. Это могло бы привести к смягчению приговора, вплоть до полного освобождения Митволя.

Строительство метро в Красноярске стартовало в 1995 году, но неоднократно приостанавливалось из-за финансовых трудностей. В 2019 году из федерального бюджета региону выделили 950 миллионов рублей для корректировки проекта. Планируется, что первая линия метро будет завершена к 2026 году.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Более 50 фальшивых купюр выявлено в Новосибирской области
В мэрии Новосибирска определили школы с наибольшим количеством первых классов

В мэрии Новосибирска определили школы с наибольшим количеством первых классов

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля в Новосибирске, как и по всей России, начинается прием заявлений в первые классы. В этом учебном году ожидается сохранить количество будущих первоклассников на уровне прошлого года — порядка 20 тысяч детей. Спрос на места в школах остается высоким.

Как доложил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, всего в областном центре функционирует 210 общеобразовательных школ.

Более 50 фальшивых купюр выявлено в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области третий год подряд фиксируется снижение числа поддельных денежных знаков. За 2025 год специалисты банков региона обнаружили 52 фальшивые банкноты, что меньше, чем в 2024 году (56) и предыдущем, 2023-м (67). Также уменьшилась сумма нанесённого ущерба: в 2024 году она составила 216 тысяч рублей, в 2023-м — 225 тысяч, а в прошлом году — 159 тысяч. Об этом информирует пресс-служба Сибирского главного управления Банка России.

— Мы связываем уменьшение количества подделок с множеством факторов. Это и увеличение доли БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, и усиление технического оснащения банков и торговых точек. Поддерживает тенденцию и периодическое обновление Банком России комплекса защитных признаков банкнот с использованием всё более новых, инновационных способов защиты, — сообщила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.

Самую большую неоновую вывеску в Новосибирске демонтируют в течение недели

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске уже через неделю будет демонтирована неоновая вывеска «При запахе газа в квартире звонить 04», установленная на доме № 7 по улице Блюхера. В доме будут проводить капитальный ремонт крыши. 23 марта предприниматель Любим Любаев, который по собственной инициативе восстанавливает в городе старые неоновые вывески, встретился со строителями.

О ремонте крыши и планах по демонтажу самой большой новосибирской неоновой вывески стало известно в конце прошлой недели. Городские СМИ поторопились сообщить, что бизнесмен, восстановивший вывески «Косметический кабинет» и «Весна», возьмется за сохранение и неона с улицы Блюхера. Он же подчеркивает, что ему будет жаль, если эта старая вывеска исчезнет, и он хотел бы ее сохранить. Но пока нет таких решений.

Под видом научной деятельности в Новосибирске организовали рыбалку (видео)

Автор: Юлия Данилова

Руководитель Новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Абрамов задержан по материалам прокурорской проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как выяснили в областной прокуратуре, в запретном для вылова водных биоресурсов месте реки Обь на систематической основе осуществляется любительская рыбалка под видом научной деятельности. Организацией рыбалки, по данным правоохранительных органов, занимался Абрамов.

Россельхознадзор направил деньги новосибирскому монастырю, где изъяли скот

Автор: Мария Гарифуллина

Россельхознадзор сообщил об оказании материальной поддержки монастырю, который находится в Ордынском районе Новосибирской области. Пожертвование связано с изъятием скота, которое проводится из-за пастереллеза в карантинных зонах региона.

— Россельхознадзор направил пожертвования в адрес православной религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь во имя Архистратига Божия Михаила села Козиха Новосибирской области Новосибирской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Добровольное пожертвование совершено в качестве материальной помощи для покрытия убытков в связи с последствиями необходимых мероприятий, принимаемых региональной властью, по предотвращению дальнейшего распространения пастереллеза среди животных, — говорится в сообщении ведомства.

Антикоррупционный календарь разработали студенты новосибирского вуза

Студенты Института искусств НГПУ выпустили серию календарей на антикоррупционную тематику. Идея этой работы принадлежит выпускнику НГПУ, военному комиссару Новосибирского района, города Оби и Кольцово подполковнику Сергею Устинову.

В работу включились студенты 4 курса ИИ во главе с профессором кафедры дизайна и художественного образования Ольгой Панченко. Их усилиями были выполнены календари на 2026 и 2027 годы. Каждая страница календарей — это взгляд одного из студентов на сложную проблему, решение которой зависит от совместных усилий государства и общества.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

