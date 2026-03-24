Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освободится 24 марта после завершения срока по уголовному делу о мошенничестве при строительстве метрополитена в Красноярске. Помимо этого, ему предстоит погасить задолженности по двум исполнительным листам на сумму около 940 миллионов рублей.

— У нашего доверителя подходит к концу срок наказания, назначенный ему судом. Таким образом, он отбыл наказание, как говорится, от звонка до звонка, — сообщил Вячеслав Макаров, адвокат Митволя, агентству ТАСС.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Олегу Митволю, возглавлявшему совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы по делу о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метрополитена в Красноярске. В марте 2024 года Красноярский краевой суд подтвердил этот приговор. Позднее Железнодорожный районный суд отклонил ходатайство о замене наказания на принудительные работы. В июле 2024 года Митволь был отправлен в колонию в Московской области.

Коломенский городской суд ранее неоднократно отклонял прошения защитника об условно-досрочном освобождении бывшего чиновника и изменении приговора из-за нововведений в законодательстве. Адвокат настаивал на уменьшении суммы ущерба (950 млн рублей), утверждая, что часть этой суммы уже была направлена на уплату налогов, сборов, зарплат сотрудникам и расчёты с субподрядчиками. Это могло бы привести к смягчению приговора, вплоть до полного освобождения Митволя.

Строительство метро в Красноярске стартовало в 1995 году, но неоднократно приостанавливалось из-за финансовых трудностей. В 2019 году из федерального бюджета региону выделили 950 миллионов рублей для корректировки проекта. Планируется, что первая линия метро будет завершена к 2026 году.

Ранее редакция сообщала о том, что две компании из контура 2ГИС подали иски к дубайской фирме на 252 млн рублей.