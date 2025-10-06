Зубы являются зеркалом здоровья организма человека

— Состояние зубов у населения ухудшилось, особенно мы это увидели в постковидное время, хотим мы это признавать или не хотим.

Самыми распространенными сегодня являются заболевания зубов — кариес и его осложнения: пульпиты, периодонтиты. При этом мы отмечаем, что у людей, перенесших ковид, кариес выявляется в разы чаще. Даже у тех пациентов, которые регулярно проходят профосмотры и профчистки.

С каждым годом растет и количество пациентов с жалобами на патологию слизистой полости рта. При этом возраст больных, напротив, снижается. Зачастую таких пациентов к стоматологам направляют лор-врачи.

Раньше в школах, детских садах и на некоторых предприятиях были оборудованы медицинские кабинеты, где проводились осмотры детей врачами, в том числе стоматологами. Это имело огромное значение, поскольку превентивная (профилактическая) стоматология позволяла выявить малейшие изменения и предпринять оперативные меры на начальной стадии, избегая в будущем какого-то объемного и длительного вмешательства.

Кроме того, изменился характер потребляемой пищи. В рационе все больше присутствует еда, прошедшая термическую обработку. Она усугубляет патологические состояния, заболевания зубов и полости рта. Без хорошей гигиены и профилактики зубы очень быстро портятся.

Усугубляют ситуацию и регулярные перекусы. Они стали модными, особенно среди молодежи: стаканчики с кофе в руках ― уже неотъемлемый атрибут повседневной жизни. Однако они не способствуют укреплению стоматологического здоровья.

Еще одной болью для стоматологов стало развитие вейп-культуры. Курение электронных сигарет и любых систем нагревания табака очень часто провоцирует ожоги и развитие инфекционных заболеваний слизистой полости рта. Они трудно поддаются лечению.

Важно сказать, что состояние полости рта и общего здоровья человека — двухсторонняя связь. Полость рта — это своего рода зеркало организма. Зачастую наш доктор-пародонтолог, когда к нему приходят пациенты, по состоянию слизистой полости рта, слизистых оболочек, языка, челюсти и зубов может сделать определенные выводы об общем физическом здоровье организма.

В полости рта отражаются многие системные заболевания и нарушения. Это патологии желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной системы. Наиболее распространенными являются гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), сахарный диабет, иммунодефицитные состояния и так далее. Иногда изменения в полости рта возникают раньше клинических проявлений того или иного заболевания или одновременно с ним. И именно от стоматолога иногда зависит, как быстро пациент начнет лечение. Бывают ситуации, когда стоматолог отправляет пациента на дополнительную консультацию к иммунологу, эндокринологу или другому специалисту ― и тем самым спасает ему жизнь.

Страх перед встречей с врачом часто мешает заниматься профилактикой. Человек с дентофобией терпит до последнего и приходит к стоматологу тогда, когда от зуба почти ничего не остается. Лечение на поздних стадиях всегда дольше, труднее и дороже, чем на ранних.

Сегодня стоматология абсолютно точно не ассоциируется с болью, благодаря развитию технологий, появлению новых методов лечения и качественной анестезии. И самым главным показателем этого являются дети. Они с удовольствием посещают стоматолога и зачастую не понимают, почему некоторые взрослые бояться сделать то же самое.

