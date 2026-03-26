Госкомиссия поддержала полный запрет вейпов в России

Государственная комиссия, занимающаяся борьбой с незаконным оборотом промышленной продукции, одобрила предложение о полном запрете производства, импорта и распространения электронных сигарет и вейпов на территории России. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на три источника.

Представитель газеты уточнил, что после одобрения Госкомиссией будет подготовлен законопроект. Он также отметил, что инициативы, одобренные Госкомиссией, обычно принимаются.

Один из источников издания отметил, что в ходе заседания предполагалось рассмотреть ужесточение контроля над производителями и продавцами электронных сигарет. Однако в результате обсуждения все члены Госкомиссии пришли к выводу о необходимости полного запрета вейпов.

Напомним, с 1 марта в Пермском крае запрещено продавать электронные сигареты и вейпы. Власти Вологодской области также заявили о намерении закрыть все магазины, торгующие вейп-продукцией.

Напомним, в 2024 году законодатели подняли штрафы за реализацию вейпов подросткам, но этого оказалось недостаточно. Как результат, на сегодняшний день, по данным «Института воспитания», более трети несовершеннолетних в РФ хотя бы раз пробовали вейпы, а 8% курят их регулярно. В ноябре 2024 года выяснилось, что новосибирцы поддерживают пожизненный запрет на продажу сигарет и вейпов. Это ограничение предлагают ввести для поколения, родившегося после 2009 года.

Новосибирский губернатор Андрей Травников в декабре прошлого года на итоговой пресс-конференции отмечал, что «такой запрет нужно принимать в масштабах всей страны, так как жёсткие ограничения в пределах одного региона ни к чему не приводят. Это провоцирует серый оборот и спекуляцию».

По данным 2ГИС, на данный момент в Новосибирске зарегистрировано 669 точек по продаже вейпов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним.