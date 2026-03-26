Прокуратура запретила прокат мототехники в Заельцовском бору Новосибирска

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в лесном парке «Заельцовский бор» и дендрологическом парке. Об этом информирует региональное надзорное ведомство.

— Установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение режимов особой охраны оказывал коммерческие услуги по прокату снегоходов, питбайков, эндуро-мотоциклов и квадроциклов по особо охраняемым территориям, — говорится в сообщении.

Природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении предпринимателя из-за нарушения режима охраны особо охраняемой природной территории (ООПТ). Также бизнесмену было направлено представление. Он был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 15 тысяч рублей. По сообщению источника редакции, речь идет о ИП Жатова С.В.

— Однако незаконную деятельность предприниматель не прекратил. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о запрете его деятельности по прокату и проезду мототехники на ООПТ лесной парк «Заельцовский бор» и памятника природы «Дендрологический парк», — говорится в сообщении.

Суд Новосибирского района удовлетворил требования прокурора. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Лесопарк «Заельцовский бор» расположен на территории Новосибирска и Новосибирского района. Его площадь составляет 5,6 тыс. гектаров.

Дендрарий Новосибирска, расположенный в Заельцовском районе, был создан в 1946 году. Его территория составляет 166,6 гектаров. В 2014 году власти Новосибирской области приняли решение о введении особого режима на территории дендрария. Согласно этому постановлению, в парке запрещено выгуливать собак, вырубать или косить деревья, охотиться, собирать грибы и ягоды, разводить костры, проводить взрывные работы и заниматься любой формой застройки.

