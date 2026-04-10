Эксперты назвали временным подорожание яиц в Новосибирске

Цены на яйца в РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля выросли на 0,7%, сообщил Росстат. С начала года подорожание составило 20,8%. Главная причина роста — сезонный спрос перед Пасхой, которая отмечается 12 апреля. Поэтому эксперты прогнозируют снижение цен после праздника, сообщает ОТС-Горсайт.

Специалисты сходятся во мнении, что текущий рост цен на яйца носит временный характер. После пасхального пика спрос снизится, к тому же к концу весны предложение увеличится, поскольку пик яйценоскости кур приходится на конец весны — начало осени. Это приведёт к снижению цен. Прогнозы разнятся: аналитики ожидают цены 105–115 рублей за десяток, маркетологи прогнозируют небольшое снижение после Пасхи, однако возврата к низким ценам 2025 года не будет.

Важно, что дефицита яиц в России нет. Минсельхоз подтверждает, что объёмы производства удовлетворяют внутренний спрос. Цены на яйца колеблются сезонно, и после пасхального ажиотажа рынок стабилизируется, а цены вернутся к обычным значениям.

По словам производителей, многие покупатели выбирают яйца категории С0 (отборные). При этом полезнее яйца категории С2, так как их несут молодые куры. Двухжелтковое яйцо представляет собой аномалию. Что касается «деревенских» яиц, то это обогащённое яйцо, для которого используется кормовая добавка, делающая желток более ярким.

Диетологи отмечают, что яйца являются важным источником аминокислот и витаминов. Тем, кто придерживается белковой диеты, не стоит пренебрегать желтком, поскольку именно он делает яйцо более полноценным по составу, хотя и более калорийным. Кроме того, с точки зрения аллергенности белок яйца является более аллергенным, чем белок, содержащийся в желтке.

