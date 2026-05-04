Электричка «Новосибирск-Ложок» опоздала из‑за технических проблем 

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за очередной задержки электричек. По данным ведомства, вечером 3 мая случился сбой в расписании. Электричка, следовавшая по маршруту Новосибирск — Ложок, прибыла на конечную станцию с задержкой более 2 часов. Причиной стала техническая неисправность.

Из-за этой задержки были нарушены графики движения других электропоездов. Опоздания коснулись, в частности, рейсов, следовавших из Новосибирска на станции Изынский, Жеребцово, Восточная, Искитим и Бердск. Также опоздали поезда, направлявшиеся из Жеребцово и Линево в Новосибирск.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку на соответствие законодательным требованиям в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также ведомство следит за соблюдением прав пассажиров, чьи поездки были нарушены из-за сбоя в расписании.

Напомним, что подобные происшествия на ЗСЖД в Новосибирской области в этом году происходили уже несколько раз. Например, в январе 2026 года выявлены задержки поездов из-за неисправного оборудования: на маршрутах Новосибирск-Главный — Сокур и Новосибирск-Главный — Курундус, а также на маршруте Новосибирск-Главный — Черепаново и обратно из-за поломки тепловой системы вагонов. Во время сильных морозов новосибирцам пришлось стоят на остановочных платформах.

Утром 6 апреля в Новосибирской области из-за таяния снега произошел сплыв откоса на перегоне Издревая – Жеребцово. Движение электричек было временно организовано по одному пути в реверсивном режиме.