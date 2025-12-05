Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

На круглом столе в Госдуме, посвящённом воспитанию молодёжи, общественник Марк Давыдов предложил ввести в школьный курс предмет «Логика». По его словам, с помощью этого предмета развивается критическое мышление. Давыдов напомнил, что «Логика» изучалась в школах и в дореволюционной России, и в СССР. Полтора года назад с аналогичной инициативой выступала замглавы комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой. Она отмечала, что изучение логики поможет детям эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения. Заведующая кафедрой геометрии и методики обучения математике ИФМИТО НГПУ Евгения Яровая прокомментировала эту инициативу:

Постоянная трансформация

— Современная система школьного образования находится в состоянии постоянной трансформации, стремясь адаптироваться к быстро меняющимся реалиям мира, новым вызовам и потребностям общества. Эта динамика проявляется в регулярном пересмотре учебных программ и активном внедрении новых курсов и подходов.

Впоследние годы заметен тренд на расширение традиционного академического ядра за счет дисциплин, направленных на всестороннее развитие личности и формирование «гибких» навыков. Среди таких нововведений можно отметить:

Игровые и развивающие курсы. Например, уроки шахмат, которые призваны развивать логическое мышление, стратегическое планирование, концентрацию внимания и усидчивость с ранних лет.

Духовно-нравственное воспитание. Включение курсов, ориентированных на формирование ценностных ориентиров, моральных принципов и этического поведения, часто под названием «Основы религиозных культур и светской этики» или аналогичных программ, призванных укрепить культурную идентичность и социальную ответственность.

Метапредметные навыки. Активное внедрение так называемых метапредметов или интеграция метапредметного подхода, направленного не столько на изучение конкретного содержания, сколько на освоение универсальных учебных действий (критическое мышление, работа в команде, самоорганизация, коммуникация, решение проблем). Цель – научить школьников учиться, применять знания в разных контекстах и эффективно взаимодействовать с информацией.

Эти изменения отражают стремление образовательных систем перейти от исключительно трансляционной модели обучения к развитию компетенций, необходимых для успешной жизни в XXI веке, подготовке к постоянно меняющемуся рынку труда и формированию гармоничной, социально ответственной личности.

Системные препятствия

Несмотря на благие намерения и инновационный характер, многие из этих инициатив столкнулись с рядом системных препятствий, что привело к их ограниченной востребованности и зачастую краткосрочности в школьной практике:

Дефицит квалифицированных специалистов. Одна из ключевых проблем заключается в отсутствии достаточного количества педагогов, обладающих необходимой подготовкой и методиками для преподавания таких специфических курсов, как шахматы или сложные метапредметные навыки. Педагоги, привыкшие к классическим дисциплинам, часто не имеют профильного образования или опыта в этих новых областях, что делает преподавание формальным или неэффективным.

Сложности интеграции в существующую систему. Жесткий каркас существующей системы образования, перегруженность учебного плана и нехватка учебных часов затрудняют органичное встраивание новых курсов. Часто они воспринимаются как дополнительная нагрузка, а не как полноценная часть образовательного процесса, что приводит к поверхностному освоению или игнорированию.

Отсутствие четких методик и критериев оценки. Для многих метапредметных или духовно-нравственных дисциплин до сих пор нет универсальных, понятных и применимых на практике методик преподавания, а также четких критериев оценки успеваемости. Без ясных ориентиров учителям трудно выстраивать учебный процесс, а школьникам и родителям — понимать значимость этих предметов.

Сопротивление изменениям и инерция системы. Образовательная система в целом обладает высокой инерцией. Скептицизм со стороны педагогического сообщества, родителей (которые часто больше заинтересованы в традиционных академических результатах) и даже учащихся может стать серьезным барьером для успешного внедрения и закрепления нововведений.

Краткосрочность и «мода» на реформы. Нередко образовательные инициативы запускаются без долгосрочной стратегии и достаточного финансирования, становясь частью текущей «моды» в сфере образования. Смена приоритетов на уровне министерств или региональных властей может привести к тому, что новые курсы быстро сворачиваются, не успев прижиться и показать свою эффективность.

Несоответствие ресурсной базе. Внедрение новых курсов часто требует не только переподготовки кадров, но и специального оборудования, учебных материалов, что не всегда обеспечено на должном уровне, особенно в региональных школах.

В результате, многие из этих, безусловно, перспективных направлений либо преподаются формально, либо выпадают из программы, так и не став полноценной и устойчивой частью школьного образования. Успешная реализация таких реформ требует комплексного подхода, долгосрочного планирования, масштабной подготовки кадров и широкой поддержки всех участников образовательного процесса.

Экскурс в историю

В дореволюционной России логика действительно играла заметную роль в образовательном процессе, особенно в рамках классического гимназического образования, которое ставило своей целью формирование всесторонне развитой и интеллектуально подкованной личности. Но надо учитывать тот факт, что классические гимназии были основными средними учебными заведениями, которые готовили учащихся к поступлению в университеты. Курс логики обычно вводился в старших классах (как правило, в 7-м и 8-м классах), когда учащиеся уже имели достаточную базу для освоения абстрактных понятий (что соответствовало примерно 16-18-летнему возрасту учащихся).

В реальных училищах (с акцентом на естественные и точные науки) логика либо не преподавалась вовсе, либо её курс был значительно сокращен. Содержание курса составляла, в основном, формальная логика, основанная на аристотелевских принципах. Учащиеся знакомились с основными законами мышления, категориями (понятия, суждения, умозаключения), изучали виды дедуктивных и индуктивных рассуждений, правила доказательства и опровержения, основы аргументации.

Отметим, что курс логики часто сочетался с элементами психологии, философии или риторики, что помогало рассматривать логику не как сухую теорию, а как инструмент для анализа мыслительных процессов и построения убедительной речи.

Основными целями преподавания логики было развитие критического и систематического мышления, формирование интеллектуальной дисциплины, и самое главное — подготовка к высшему образованию. Курс логики был призван подготовить учащихся к успешному освоению философии, юриспруденции, богословия и других гуманитарных дисциплин в университетах, где умение логически мыслить было крайне важным.

Но и в этот период существовало много организационных и методических проблем. Это, в первую очередь, отсутствие специализированных учителей. Как и в случае с упомянутыми ранее метапредметами, логику зачастую преподавали не узкие специалисты, а учителя других гуманитарных дисциплин — филологи, историки или преподаватели латыни. Это могло влиять на глубину изложения и практическую применимость знаний. Во-вторых, преимущественно теоретический характер преподавания. Несмотря на стремление к практичности, курс мог быть достаточно академичным и теоретизированным, не всегда в полной мере интегрируясь в повседневную учебную или жизненную практику учащихся.

В СССР логика преподавалась в школах с 1947 по 1959 год только в выпускных классах, курс строился на основе формальной логики и включал изучение законов мышления; формирование навыков правильного формулирования суждений; обучение выявлению ошибок в рассуждениях; построение силлогизмов; работу с доказательствами. Но, например, в школьном курсе геометрии (начиная с 7 класса) при изучении математических суждений уже было необходимо строить доказательные рассуждения, проводить анализ и синтез, поэтому отдельный курс в выпускных классах носил, по сути, обобщающий характер.

Обойти ошибки прошлого

Проведенный экскурс в историю необходим для того, чтобы понимать те проблемы, которые встанут перед педагогической общественностью в случае положительного решения о включении курса логики в школьное образование. Сформулируем ряд ключевых вопросов для общественного обсуждения по теме «Возвращение логики в школьное образование».

В свете постоянно растущего информационного потока, необходимости развития критического мышления и способности к системному анализу, вопрос о возвращении логики в школьную программу вновь становится актуальным. Однако, чтобы эта инициатива была успешной и не повторила судьбу других краткосрочных реформ, необходимо всесторонне обсудить ряд ключевых аспектов:

Актуальность и целесообразность:

Каковы актуальные аргументы в пользу возвращения логики в школьную программу в контексте вызовов 21 века (фейки, информационный шум, потребность в критическом мышлении, принятие решений)?

Какие конкретные навыки и компетенции должна формировать логика у современных школьников?

Каков формат преподавания:

Является ли логика самостоятельным предметом (обязательным или элективным курсом) или её элементы должны быть органично встроены в существующие дисциплины (например, русский язык, математика, обществознание, информатика)?

Если отдельный предмет, то какой объем часов ему следует отвести, чтобы он был эффективным, но не перегружал учебный план?

Возраст и ступень обучения:

В каком возрасте и на какой ступени обучения (начальная, средняя, старшая школа) наиболее эффективно начинать преподавание логики?

Должен ли это быть единый сквозной курс, или его элементы должны вводиться поэтапно, усложняясь с возрастом?

Кадровое обеспечение и подготовка преподавателей:

Кто будет преподавать логику? Потребуется ли создание нового профиля подготовки учителей, масштабная переподготовка существующих педагогов, или достаточно интегрировать её в нагрузку к учителям других предметов (например, математики, обществознания, русского языка)?

Как обеспечить высокий уровень квалификации и мотивации учителей к преподаванию этой дисциплины?

Содержание курса и методика:

Какое содержание должен включать современный курс логики? Должен ли он фокусироваться на формальной логике, элементах критического мышления, теории аргументации, логике науки, или их комбинации?

Какие методики преподавания будут наиболее эффективны для развития логического мышления, учитывая возрастные особенности школьников (практические задачи, кейсы, игровые формы)?

Оценка успеваемости и результатов:

Как будет оцениваться успеваемость по логике? Будет ли это традиционная система оценок, проектная деятельность, защита рассуждений, или же основной акцент будет сделан на развитии навыков, которые проявятся в других предметах?

Как измерять реальный вклад курса логики в развитие критического мышления и аналитических способностей учащихся?

Ресурсы и интеграция в систему:

Как обеспечить необходимые учебно-методические материалы, учебники и достаточное количество учебных часов для эффективного преподавания логики без перегрузки школьной программы?

Как избежать бюрократизации и формального подхода к преподаванию, сделав курс по-настоящему полезным и увлекательным?

Общественная поддержка и коммуникация:

Как донести до родителей, школьников и всего педагогического сообщества важность и ценность курса логики, чтобы получить широкую поддержку для его успешного внедрения?

Эти вопросы помогут структурировать дискуссию и разработать продуманную, жизнеспособную стратегию по включению логики в современное школьное образование, избегая ошибок прошлых реформ.

Загляните в учебники!

В настоящее время элементы логики достаточно широко включены в школьный курс математики, начиная с начальной школы, отдельные модули есть в курсе обществознания. На наш взгляд, на уровне общеобразовательной школы, особенно начальной и основной, в школьных учебниках вполне достаточно материала для формирования и развития логического мышления у всех категорий обучающихся, а не только тех, кто планирует получать в дальнейшем высшее образование (именно это было основной целью включения курса логики в дореволюционной России). Рекомендуем пропагандистам данного курса заглянуть в учебники математики и убедиться, что логические задачи, доступные для того или иного возраста, предлагаются ученикам практически при изучении каждой темы. Чтобы не быть голословными, приведем пример. В учебнике математики для 3 класса авторов М.И. Моро и др. только на десяти первых страницах присутствуют 12 задач, направленных на формирование отдельных операций логического мышления, таких, как анализ, сравнение, классификация и др. Например, найти и выписать лишнее число в последовательности чисел: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16.

Объяснение того факта, что 9 — лишнее число, описается на целый ряд логических рассуждений, обоснований и выводов. Именно этому мы и должны учить современного школьника. А законы тождества, непротиворечия, исключенного третьего и достаточного основания, также как и язык логики высказываний и предикатов будут познаваться школьниками неформально в процессе познания, а для некоторых — в соответствующей курсе в высшем учебном заведении, если это его выбор.

Евгения Яровая, кандидат педагогических наук, доцент, автор более 40 учебников для школы и вуза, 20 лет была в комиссии НСО по проверке ЕГЭ и ОГЭ.

