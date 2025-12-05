Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

На круглом столе в Госдуме, посвящённом воспитанию молодёжи, общественник Марк Давыдов предложил ввести в школьный курс предмет «Логика». По его словам, с помощью этого предмета развивается критическое мышление. Давыдов напомнил, что «Логика» изучалась в школах и в дореволюционной России, и в СССР. Полтора года назад с аналогичной инициативой выступала замглавы комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой. Она отмечала, что изучение логики поможет детям эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения. Заведующая кафедрой геометрии и методики обучения математике ИФМИТО НГПУ Евгения Яровая прокомментировала эту инициативу:
— Современная система школьного образования находится в состоянии постоянной трансформации, стремясь адаптироваться к быстро меняющимся реалиям мира, новым вызовам и потребностям общества. Эта динамика проявляется в регулярном пересмотре учебных программ и активном внедрении новых курсов и подходов.
Впоследние годы заметен тренд на расширение традиционного академического ядра за счет дисциплин, направленных на всестороннее развитие личности и формирование «гибких» навыков. Среди таких нововведений можно отметить:
Эти изменения отражают стремление образовательных систем перейти от исключительно трансляционной модели обучения к развитию компетенций, необходимых для успешной жизни в XXI веке, подготовке к постоянно меняющемуся рынку труда и формированию гармоничной, социально ответственной личности.
Несмотря на благие намерения и инновационный характер, многие из этих инициатив столкнулись с рядом системных препятствий, что привело к их ограниченной востребованности и зачастую краткосрочности в школьной практике:
Дефицит квалифицированных специалистов. Одна из ключевых проблем заключается в отсутствии достаточного количества педагогов, обладающих необходимой подготовкой и методиками для преподавания таких специфических курсов, как шахматы или сложные метапредметные навыки. Педагоги, привыкшие к классическим дисциплинам, часто не имеют профильного образования или опыта в этих новых областях, что делает преподавание формальным или неэффективным.
Сложности интеграции в существующую систему. Жесткий каркас существующей системы образования, перегруженность учебного плана и нехватка учебных часов затрудняют органичное встраивание новых курсов. Часто они воспринимаются как дополнительная нагрузка, а не как полноценная часть образовательного процесса, что приводит к поверхностному освоению или игнорированию.
Отсутствие четких методик и критериев оценки. Для многих метапредметных или духовно-нравственных дисциплин до сих пор нет универсальных, понятных и применимых на практике методик преподавания, а также четких критериев оценки успеваемости. Без ясных ориентиров учителям трудно выстраивать учебный процесс, а школьникам и родителям — понимать значимость этих предметов.
Сопротивление изменениям и инерция системы. Образовательная система в целом обладает высокой инерцией. Скептицизм со стороны педагогического сообщества, родителей (которые часто больше заинтересованы в традиционных академических результатах) и даже учащихся может стать серьезным барьером для успешного внедрения и закрепления нововведений.
Краткосрочность и «мода» на реформы. Нередко образовательные инициативы запускаются без долгосрочной стратегии и достаточного финансирования, становясь частью текущей «моды» в сфере образования. Смена приоритетов на уровне министерств или региональных властей может привести к тому, что новые курсы быстро сворачиваются, не успев прижиться и показать свою эффективность.
Несоответствие ресурсной базе. Внедрение новых курсов часто требует не только переподготовки кадров, но и специального оборудования, учебных материалов, что не всегда обеспечено на должном уровне, особенно в региональных школах.
В результате, многие из этих, безусловно, перспективных направлений либо преподаются формально, либо выпадают из программы, так и не став полноценной и устойчивой частью школьного образования. Успешная реализация таких реформ требует комплексного подхода, долгосрочного планирования, масштабной подготовки кадров и широкой поддержки всех участников образовательного процесса.
В дореволюционной России логика действительно играла заметную роль в образовательном процессе, особенно в рамках классического гимназического образования, которое ставило своей целью формирование всесторонне развитой и интеллектуально подкованной личности. Но надо учитывать тот факт, что классические гимназии были основными средними учебными заведениями, которые готовили учащихся к поступлению в университеты. Курс логики обычно вводился в старших классах (как правило, в 7-м и 8-м классах), когда учащиеся уже имели достаточную базу для освоения абстрактных понятий (что соответствовало примерно 16-18-летнему возрасту учащихся).
В реальных училищах (с акцентом на естественные и точные науки) логика либо не преподавалась вовсе, либо её курс был значительно сокращен. Содержание курса составляла, в основном, формальная логика, основанная на аристотелевских принципах. Учащиеся знакомились с основными законами мышления, категориями (понятия, суждения, умозаключения), изучали виды дедуктивных и индуктивных рассуждений, правила доказательства и опровержения, основы аргументации.
Отметим, что курс логики часто сочетался с элементами психологии, философии или риторики, что помогало рассматривать логику не как сухую теорию, а как инструмент для анализа мыслительных процессов и построения убедительной речи.
Основными целями преподавания логики было развитие критического и систематического мышления, формирование интеллектуальной дисциплины, и самое главное — подготовка к высшему образованию. Курс логики был призван подготовить учащихся к успешному освоению философии, юриспруденции, богословия и других гуманитарных дисциплин в университетах, где умение логически мыслить было крайне важным.
Но и в этот период существовало много организационных и методических проблем. Это, в первую очередь, отсутствие специализированных учителей. Как и в случае с упомянутыми ранее метапредметами, логику зачастую преподавали не узкие специалисты, а учителя других гуманитарных дисциплин — филологи, историки или преподаватели латыни. Это могло влиять на глубину изложения и практическую применимость знаний. Во-вторых, преимущественно теоретический характер преподавания. Несмотря на стремление к практичности, курс мог быть достаточно академичным и теоретизированным, не всегда в полной мере интегрируясь в повседневную учебную или жизненную практику учащихся.
В СССР логика преподавалась в школах с 1947 по 1959 год только в выпускных классах, курс строился на основе формальной логики и включал изучение законов мышления; формирование навыков правильного формулирования суждений; обучение выявлению ошибок в рассуждениях; построение силлогизмов; работу с доказательствами. Но, например, в школьном курсе геометрии (начиная с 7 класса) при изучении математических суждений уже было необходимо строить доказательные рассуждения, проводить анализ и синтез, поэтому отдельный курс в выпускных классах носил, по сути, обобщающий характер.
Проведенный экскурс в историю необходим для того, чтобы понимать те проблемы, которые встанут перед педагогической общественностью в случае положительного решения о включении курса логики в школьное образование. Сформулируем ряд ключевых вопросов для общественного обсуждения по теме «Возвращение логики в школьное образование».
В свете постоянно растущего информационного потока, необходимости развития критического мышления и способности к системному анализу, вопрос о возвращении логики в школьную программу вновь становится актуальным. Однако, чтобы эта инициатива была успешной и не повторила судьбу других краткосрочных реформ, необходимо всесторонне обсудить ряд ключевых аспектов:
Актуальность и целесообразность:
Каков формат преподавания:
Возраст и ступень обучения:
Кадровое обеспечение и подготовка преподавателей:
Содержание курса и методика:
Оценка успеваемости и результатов:
Ресурсы и интеграция в систему:
Общественная поддержка и коммуникация:
Эти вопросы помогут структурировать дискуссию и разработать продуманную, жизнеспособную стратегию по включению логики в современное школьное образование, избегая ошибок прошлых реформ.
В настоящее время элементы логики достаточно широко включены в школьный курс математики, начиная с начальной школы, отдельные модули есть в курсе обществознания. На наш взгляд, на уровне общеобразовательной школы, особенно начальной и основной, в школьных учебниках вполне достаточно материала для формирования и развития логического мышления у всех категорий обучающихся, а не только тех, кто планирует получать в дальнейшем высшее образование (именно это было основной целью включения курса логики в дореволюционной России). Рекомендуем пропагандистам данного курса заглянуть в учебники математики и убедиться, что логические задачи, доступные для того или иного возраста, предлагаются ученикам практически при изучении каждой темы. Чтобы не быть голословными, приведем пример. В учебнике математики для 3 класса авторов М.И. Моро и др. только на десяти первых страницах присутствуют 12 задач, направленных на формирование отдельных операций логического мышления, таких, как анализ, сравнение, классификация и др. Например, найти и выписать лишнее число в последовательности чисел: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16.
Объяснение того факта, что 9 — лишнее число, описается на целый ряд логических рассуждений, обоснований и выводов. Именно этому мы и должны учить современного школьника. А законы тождества, непротиворечия, исключенного третьего и достаточного основания, также как и язык логики высказываний и предикатов будут познаваться школьниками неформально в процессе познания, а для некоторых — в соответствующей курсе в высшем учебном заведении, если это его выбор.
