Туристический сбор удвоится в Новосибирской области в 2026 году

В Новосибирской области в 2026 году планируется повышение ставки по туристическому налогу.

— Исходя из норм действующего законодательства, налоговая ставка по туристическому налогу на территории Барабинского, Искитимского, Краснозёрского, Новосибирского, Чановского, Чистоозёрного районов, а также в г. Бердске, р.п. Кольцово, г. Обь и г. Новосибирске в 2026 году будет увеличена с 1 до 2 процентов от налоговой базы, — напомнили в министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области.

По данным Om1 Новосибирск, за первые 10 месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Новосибирской области поступило 102,9 миллиона рублей от туристического налога.

Напомним, решение о введении транспортного налога в Новосибирске было принято октябре 2024 года. Ставка была утверждена в следующих параметрах: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029-го — 5% от налоговой базы. Этот налог выплачивают отели, гостиницы, хостелы и прочие официальные объекты индустрии гостеприимства, которые принимают гостей.

Минимальная сумма сбора составляет 100 рублей за сутки. Деньги пойдут на развитие туризма и благоустройство города, как сообщили в мэрии. От сбора освобождены жители региона, многодетные семьи и семьи участников СВО.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 2024 году организации туристической индустрии региона внесли в консолидированный бюджет 13,984 миллиарда рублей, что на 73,5 % больше, чем в 2023 году (8,059 миллиарда рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что туристический налог принесет в казну Новосибирска максимум 54 млн рублей в год.