Генпрокуратуру просят проверить агрокластер «Азия-Сибирь» под Новосибирском

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Генпрокуратуру РФ провести проверку агрокластера «Азия-Сибирь».

— Прошу вас, уважаемый Александр Владимирович, дать поручение провести комплексную проверку деятельности оптово-распределительного центра (агрокластера) «Азия-Сибирь» и территорий так называемого Хилокского рынка, с участием представителей МВД России, МЧС России, Роспотребнадзора и местной администрации, и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — цитирует издание РИА Новости письмо генеральному прокурору РФ Александру Гуцану.

В обращении говорится, что причиной жалобы стали предполагаемые нарушения закона на территории агрокластера. После закрытия Хилокского рынка в 2025 году, по данным ЛДПР, этот агрокластер превратился в место, где якобы процветает нелегальная торговля.

— Следственный комитет ранее отметил, что на территории комплекса осуществляется незаконная реализация продуктов питания… напрямую с грузовых автомобилей без прохождения обязательного карантинного фитосанитарного контроля, по факту чего было возбуждено уголовное дело, — говорится в письме.

Слуцкий отметил, что стихийная торговля, мусор на улицах и парковка большегрузов рядом с жилыми домами представляют опасность для пожарной безопасности.

В документе зафиксированы случаи нелегального пребывания и трудоустройства иностранных граждан. Во время рейда на территории комплекса проверили 600 человек, 75 из них отправили в военкомат для постановки на учет. Также отмечены попытки торговцев скрыться от проверяющих.

Напомним, в марте 2025 года жители Верх-Тулинского сельсовета обратились с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Причиной их беспокойства стал переезд продавцов овощей и фруктов с Хилокского рынка в новый оптовый центр «Азия Сибирь» между Верх-Тулой и посёлком Крупской.

Сибиряки также создавали петицию, в которой требовали не допустить появления на их территории «нового Хилокского гетто».

— Граждане ближнего зарубежья начнут заселяться в наш поселок, будет грязь, мусор бесконечный. Требуем не допустить сюда граждан, из-за которых здесь будет не рынок, а свалка! — писали авторы петиции.

Инвесторы «Азия-Сибирь» заявляли, что готовы инвестировать в территорию в несколько этапов 10 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что силовиков пытались закидать мантами в кафе уйгурской кухни в Новосибирске.