«Ситуация не показательна для отрасли»: в Минстрое РФ прокомментировали обращение «Самолета» за господдержкой

Реакция Минстроя

В Минстрое России прокомментировали ситуацию с запросом группы «Самолет» на господдержку. Как говорится в документе, полученном по запросу РИА Новости, ситуация с финансовыми показателями одной конкретной компании не является репрезентативной для всей отрасли.

— Обращение ГК «Самолет» связано не столько с реализацией проектов жилищного строительства, сколько с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри группы компаний и направлено, в первую очередь, на получение дополнительной финансовой поддержки с целью сохранения корпоративной стабильности, — заявили в Минстрое изданию.

В ведомстве подчеркнули, что стройотрасль в целом демонстрирует достаточную устойчивость, обусловленную в том числе ее инерционностью и ранее запущенными проектами. Также отмечено, что средства дольщиков, вложенные в недвижимость, защищены проектным финансированием и счетами эскроу. Что касается господдержки, то для ее предоставления нужна комплексная проработка вопроса при участии Центробанка.

Похоже на шантаж

Генеральный директор ООО «Институт развития строительной отрасли», ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик отмечает, власть осознала, что сотворил «Самолет» своим обращением.

— Он напугал «пугливую лань» — покупателя недвижимости. Пошло снижение продаж на фоне без того низкого спроса, после вступления в силу с 1 февраля новых ограничений по семейной ипотеке, — говорит эксперт.

Он предположил, что «Самолет» обратился за господдержкой, не имея проработанного и согласованного заранее проекта решения.

— В таком случае обращение «Самолета» становится похоже на шантаж типа «Не дадите денег, мало не покажется». Не помню, чтобы кому-либо такой шантаж удавался, —рассуждает Холопик.

По его словам, у «Самолета» есть активы, которые он готов продать. Но эти активы на рынке никто не покупает.

— Вероятно, прорабатывается вопрос о выкупе этих активов государством или третьим лицом (например, банком). И для этого требуется некое решение Банка России, — предположил Кирилл Холопик.

Регион сориентировался

Стоит отметить, что застройщики Новосибирской области оперативно встроили запрос федерального девелопера в свою информационную повестку при взаимодействии с органами власти. Координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков и Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Сибирскому федеральному округу Максим Федорченко в комментарии РБК-Новосибирск, назвал обращение за господдержкой федеральной компании тревожным знаком для отрасли. Он также отметил, что региональным застройщикам нужна поддержка регионов: уменьшить бремя «избыточных требований» и административной нагрузки.

Напомним, в конце прошлого года региональная налоговая подняла вопрос о налогообложении непроданных застройщиками квартир в домах, введенных в эксплуатацию. Кроме того, уже несколько лет застройщики должны вкладываться в социальную инфраструктуру города. Без этого они не могут получить разрешение на строительство.

Добились своего

В целом, представители строительного рынка Новосибирской области уже неоднократно поднимали вопрос о господдержке на уровне региона. Однако он оставался без ответа.

В январе на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента застройщики региона предложили пересмотреть условия реализации КРТ. Представители власти подтвердили готовность к диалогу.

Накануне отраслевого форума «Сибирская строительная неделя» тема КРТ вновь обсуждалась в отраслевом сообществе. На подведении итогов работы департамента строительства и архитектуры мэрии вице-спикер горсовета Андрей Гудовский предложил ввести мораторий на соцобязательства по КРТ в качестве временной меры поддержки строителей. Депутат подчеркнул, что ранее сам выступал одним из инициаторов социальной нагрузки, но сейчас отрасль нужно поддержать ради сдерживания цен для покупателей. Революционная инициатива не встретила возражений со стороны профильных чиновников, отмечал «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов констатировал, что сроки исполнения соцобязательств по действующим договорам уже фактически дрейфуют вправо.

Застройщики предложили изменить условия договоров КРТ. В частности, исполнять обязательство не строительством объектов, а за счет денежных взносов. Также предложено предусмотреть в договорах КРТ возможность менять сроки и объёмы при расселении ветхих и аварийных домов, расположенных на площадке.

— Изменения условий КРТ могут дать отрасли хоть какой-то позитивный импульс, —цитирует ЦДЖ вице-спикера парламента, директора ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», учредителя ГК «Первый строительный фонд» Майиса Мамедова.

Тема КРТ на этой неделе активно обсуждается на форуме «Стройсиб», в том числе, при участии депутатов Госдумы.

В Новосибирской области у группы «Самолет» нет проектов. Однако, в 2024 году компания «Проект С-41», входящая в группу, приобрела у ДОМ.РФ большой земельный участок: 35,5 га, расположенный по ул. Радиостанция №2. На торгах она предложила за землю 1,38 млрд рублей. В ходе торгов цена лота выросла в три раза. Кроме того, в Новосибирске работают 15 филиалов — агентств недвижимости федеральной компании «Самолет Плюс». С сайта компании ведет прямая ссылка на сайт группы «Самолет».

Ранее редакция сообщала о том, что с рынка Новосибирска начали уходить строительные компании — старожилы рынка. А также о том, что у застройщиков региона зависло 74 тысячи непроданных квартир.