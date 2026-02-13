Новосибирск потратил 90 миллионов на бродячих собак

Почти 90 миллионов рублей из бюджета Новосибирска было направлено в 2025 году на работу «Новосибирского центра по проблемам домашних животных». 34,7 миллиона из этой суммы потратили на строительство нового пункта содержания животных на улице Малыгина.

Как сообщили изданию Om1 Новосибирск в департаменте ЖКХ мэрии Новосибирска, МКУ «НЦПДЖ» обеспечивает постоянное содержание порядка ста собак, не подлежащих возврату в прежние места обитания из-за проявленной агрессии. Остальных животных после стерилизации выпускают обратно на улицу либо пытаются пристроить в добрые руки. Однако показатели пристройства остаются низкими: в 2024 году из 653 отловленных собак новых хозяев нашли лишь 193. Кроме того, учреждение занимается сбором трупов животных с территории города.

В департаменте ЖКХ подчеркнули, что для отлова применяются гуманные методы дистанционного обездвиживания: специальные ружья для расстояний до 25 метров и духовые трубки для ближних дистанций.

В 2025 году на улице Малыгина стая бродячих собак насмерть загрызла женщину, и трагедия вновь обострила дискуссию о методах регулирования численности бездомных животных. В ответ на произошедшее в регионе пытались принять законопроект, регламентирующий эвтаназию. Инициатива встретила жесткое сопротивление зоозащитников.

По данным управления ветеринарии Новосибирской области, в регионе в настоящее время действуют 19 приютов. Два приюта муниципальные, 17 принадлежат зоозащитным организациям, частным компаниям и индивидуальным предпринимателям. В текущем году шесть приютов для животных работают в рамках исполнения муниципальных контрактов, осуществляя отлов животных без владельцев и другие предусмотренные законодательством мероприятия. По официальной информации, предоставленной Infopro54 управлением ветеринарии Новосибирской области, во всех приютах региона сейчас содержатся 2600 животных. При этом, по данным мониторинга органов местного самоуправления, на территории области с начала 2025 года было обнаружено 5839 животных без владельцев (5035 собак, 804 кошки). Потребность приютов оценивают в 1000 дополнительных мест.

