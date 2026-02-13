Поиск здесь...
Новосибирск потратил 90 миллионов на бродячих собак

Дата:

Потребность в местах для содержания животных оценивается в тысячу вольеров

Почти 90 миллионов рублей из бюджета Новосибирска было направлено в 2025 году на работу «Новосибирского центра по проблемам домашних животных». 34,7 миллиона из этой суммы потратили на строительство нового пункта содержания животных на улице Малыгина.

Как сообщили изданию Om1 Новосибирск в департаменте ЖКХ мэрии Новосибирска, МКУ «НЦПДЖ» обеспечивает постоянное содержание порядка ста собак, не подлежащих возврату в прежние места обитания из-за проявленной агрессии. Остальных животных после стерилизации выпускают обратно на улицу либо пытаются пристроить в добрые руки. Однако показатели пристройства остаются низкими: в 2024 году из 653 отловленных собак новых хозяев нашли лишь 193. Кроме того, учреждение занимается сбором трупов животных с территории города.

В департаменте ЖКХ подчеркнули, что для отлова применяются гуманные методы дистанционного обездвиживания: специальные ружья для расстояний до 25 метров и духовые трубки для ближних дистанций.

В 2025 году на улице Малыгина стая бродячих собак насмерть загрызла женщину, и трагедия вновь обострила дискуссию о методах регулирования численности бездомных животных. В ответ на произошедшее в регионе пытались принять законопроект, регламентирующий эвтаназию. Инициатива встретила жесткое сопротивление зоозащитников.

По данным управления ветеринарии Новосибирской области, в регионе в настоящее время действуют 19 приютов. Два приюта муниципальные, 17 принадлежат зоозащитным организациям, частным компаниям и индивидуальным предпринимателям.  В текущем году шесть приютов для животных работают в рамках исполнения муниципальных контрактов, осуществляя отлов животных без владельцев и другие предусмотренные законодательством мероприятия. По официальной информации, предоставленной Infopro54 управлением ветеринарии Новосибирской области, во всех приютах региона сейчас содержатся 2600 животных. При этом, по данным мониторинга органов местного самоуправления, на территории области с начала 2025 года было обнаружено 5839 животных без владельцев (5035 собак, 804 кошки). Потребность приютов оценивают в 1000 дополнительных мест.

Ранее редакция сообщала, что Союз охраны птиц России призвал новосибирцев не поддерживать бизнес на совах.

Фото создано с помощью нейросети

Количество бродячих собак и кошек назвали в горсовете Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске около 13 тысяч бездомных кошек и 15 тысяч собак, рассказал депутат горсовета Юрий Коновалов в программе «Мегаполис» со ссылкой на данные департамента энергетики и ЖКХ.

—  Сейчас идет строительство приюта, который сможет вместить около 128 животных. Мы понимаем, что это катастрофически мало. Даже если построить приют на 500 мест, проблема будет решена лишь на 2,5%, — заявил Коновалов.

Читать полностью

Мошенники рассылают видео больных животных для выманивания денег в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В новосибирском приюте «Кошачье царство» предупредили о мошенниках, собирающих деньги под предлогом помощи животным.

По информации приюта, мошенники выдают себя за сотрудников. Они просят пользователей перевести деньги на лечение котят. В личных сообщениях жулики присылают видео с больными животными. Их схемы похожи: они говорят о предстоящем усыплении животных, жалуются на нехватку средств и обещают вернуть деньги после получения пособия.

Читать полностью

В Новосибирске не могут объявить контракты на отлов собак

Второй год в Новосибирске не получается найти подрядчиков по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуска в привычную среду обитания безнадзорных животных. И это несмотря на то, что деньги на эти цели выделяются немалые. Так, в прошлом году эта сумма составляла около 7,5 млн. рублей.

В этом году в городском бюджете на регулирование численности безнадзорных животных заложено почти 30 млн. рублей. Но тендер по поиску подрядчиков пока не объявлен.

Читать полностью

Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак

Автор: Артем Рязанов

Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирска неоднократно обращался в областное управление ветеринарии с предложением ввести процедуру медикаментозной эвтаназии для агрессивных бездомных животных. Однако каждый раз получал отказ. Об этом сообщил новосибирский депутат Георгий Андреев, опубликовав документ за подписью руководителя ведомства.

— Мы «героически» строим в городе приют для 500 животных, когда только собак без хозяев в городе бегает более 15 тысяч. При том, что немало проблем для горожан создают животные, которых хозяева выпускают на самовыгул, — сообщил депутат.

Читать полностью

Мэрия выдала разрешение на строительство приюта для животных в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство приюта для бездомных животных. Он будет расположен по Толмачевскому шоссе, 53а в Ленинском районе.

Согласно документу, размещенному на сайте муниципалитета, приют будет состоять из комплекса сооружений, в том числе административного здания (площадью 186 кв. метров), ветеринарного пункта для содержания кошек (809 кв. метров), здания карантина (373 кв. метров) , и пяти павильонов для содержания собак, суммарно рассчитанные на пребывание 160 животных.

Читать полностью

Аукционы на отлов и содержание бездомных собак объявили в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

На территории Новосибирской области объявлены несколько аукционов на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев. Подрядчиков ищут в Искитиме и Искитимском районе, а также в Татарском и Черепановском районах Новосибирской области. Информация о них размещена на сайте госзакупок. Заказчиками выступают администрации муниципальных образований.

В перечень услуг входят: отлов животных без владельцев, с обязательным ведением видеозаписи или фотофиксации процесса размещения (или размещенного) каждого отловленного животного в транспортном средстве; содержание животных в приюте (ветеринарный осмотр, обработка, проживание, выгул, уборка вольера, питание) не менее 14 дне; кастрация (стерилизация); чипирование методом биркования; вакцинация животных, возврат животного в среду обитания (передача новому владельцу); содержание животных, которые не подлежат выпуску в среду обитания; эвтаназия животных по ветеринарным показателям; утилизация животных без владельца методом кремирования.

Читать полностью
