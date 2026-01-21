Поиск здесь...
Бизнес Промышленность

Инвестор построит под Новосибирском завод горячего цинкования

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Компания готовится к выходу на строительную площадку

Компания OOO «СтройТехнологияКонстант» завершает проектирование завода горячего цинкования и производства металлоконструкций и готовится к получению разрешения на строительство. Предприятие будет расположено в Криводановском сельсовете.

Как сообщили в Корпорации развития Новосибирской области, до 2027 год инвестор планирует построить завод горячего цинкования и запустить производство. В 2027-28 годах намечен запуск дополнительных цехов по производству металлоконструкций. Выход предприятия на полную проектную мощность — 20 000 тонн в год — предполагается в 2029 году.

Напомним, «СтройТехнологияКонстант» представляла проект на инвестсовете региона в 2023 году. Директор компании Александр Васильев отмечал, что строительная организация постоянно сталкивается с длительными сроками изготовления оцинкованных металлоконструкций в Сибири.

— При этом мы видим, что в Сибири, на Восточном полигоне растет количество крупных инфраструктурных проектов. Именно поэтому мы приняли решение об инвестициях в создание собственного завода горячего цинкования и производства металлоконструкций, — пояснял Васильев.

Новый проект компании предполагает производство металлоконструкций для строительства высокотехнологичных дорог, железнодорожных магистралей и энергетического комплекса, а также горячее цинкование металлоконструкций, в том числе для своих нужд, чтобы исключить необходимость закупки у других производителей. В ценах 2023 года объем инвестиций составлял 700 млн рублей.

К концу 2028 года на заводе планируется создать 120 рабочих мест. Прогнозируемый объем доходов в консолидированный бюджет Новосибирской области при реализации проекта за 2024—2030 гг. в сумме составит 408,6 млн. рублей.

По данным Контур.Фокус, ООО «СтройТехнологияКонстант» создано в 2020 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Выручка в 2024 году составила 129,1 млн руб.  –(-34%), чистая прибыль — 20,1 млн рублей (+90%). Учредитель и директор — Ирина Бурых. ООО «СтройТехнологияКонстант» занимается строительными и монтажными работами для предприятий энергетического комплекса и АО РЖД.

Ранее редакция сообщала о том, что производство кормов для аквакультуры под Новосибирском запустят весной. 

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы : Новосибирск

Теги : производство металлоконструкций инвестсовет инвестиции

