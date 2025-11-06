Рекламодателям

«ИИ берет на себя рутину»

  • 06/11/2025, 09:00

Константин Пулькин, предприниматель, основатель строительной компании RUDOM:

«ИИ берет на себя рутину»— Внедрение искусственного интеллекта в строительной отрасли сегодня — не вопрос тренда, а вопрос выживания и роста. ИИ — это не замена человека, а его усиление. Он берет на себя рутину, оставляя сотруднику возможность сосредоточиться на том, что требует живого ума, опыта, интуиции.

В строительстве ИИ применяется в разных направлениях. В нашей компании ключевыми являются:

  • Отдел продаж. С помощью ИИ автоматизирован контроль качества коммуникаций. После завершения звонка он моментально оценивает работу менеджера по определенным критериям. Кроме того, ИИ стал «умным ассистентом» — он назначает задачи на основе анализа разговоров, напоминает о необходимости перезвона, фиксирует договоренности. Это исключает человеческий фактор и снижает количество ошибок в работе с клиентами.
  • Архитектурно-проектный отдел. Использование ИИ при поиске оригинальных решений на этапе проектирования (нестандартные комбинации отделочных материалов, формы остекления, архитектурные детали).
  • Технический отдел. При взаимодействии с независимыми экспертами и стройнадзором возникают объемные претензионные документы. Ответ на них требует глубокого анализа нормативной базы. ИИ формирует черновики ответов с автоматическими ссылками на СНИПы, ГОСТы и другие регламенты. Это значительно ускоряет работу инженеров и снижает нагрузку.
  • Монтаж и логистика. Монтаж домов в компании идет по этапным чек-листам. Задача ИИ — взять на себя отслеживание этапов строительства, контроль поставок и сроков, автоматическую фиксацию отклонений. Такой подход делает контроль стройки непрерывным и точным.

Фото предоставлено пресс-службой компании RUDOM, из личных архивов спикера

Мнение эксперта

