По внедрению ИИ в строительстве Сибирь находится в роли догоняющего

За последние несколько лет искусственный интеллект (ИИ) вышел за рамки научной фантастики и стал частью повседневной жизни человека. Сферы экономики также движутся в сторону практичности и скорости. На смену экспериментов с чат-ботами пришли полноценные AI-системы, способные управлять бизнесом.

Однако уровень внедрения ИИ в отраслях существенно отличается. Строительная отрасль является одной из наиболее консервативных. По результатам исследования, опубликованного в 2025 году, на нее приходятся всего 0,3% от общего объема разработок ИИ. Она не входит даже в топ-10 по применению нейросетей.

Этот тренд подтвердили и в Минстрое Новосибирской области.

— На сегодняшний день при строительстве в регионе технологии искусственного интеллекта (ИИ) еще не получили широкого применения, мы находимся в начале пути освоения потенциала ИИ в строительной отрасли. Однако, безусловно, внедрение технологий искусственного интеллекта в сферу строительства в перспективе способно повысить эффективность работы, снизить избыточные расходы и простои, — ответили редакции Infopro54 в Минстрое Новосибирской области.

Перспективными возможностями применения ИИ в ведомстве считают прогнозирование сроков и стоимости строительства, управление проектами, автоматизацию контроля качества, обеспечение безопасности на стройплощадках, а также поддержку в процессе проектирования трехмерных моделей зданий.

В качестве примера в Минстрое назвали мониторинг строительных площадок с помощью видеонаблюдения, применяемого для оценки прогресса работ и расхода материалов.

— Технологии искусственного интеллекта, бесспорно, способны повысить эффективность работы, снизить избыточные расходы и простои, оптимизировать монотонную работу, но не способны заменить работу, требующую ручного труда и личных контактов. Внедрение технологий ИИ, в свою очередь, потребует специальных навыков и компетенций специалистов, сотрудников и рабочих, — подчеркивают в Минстрое.

Приоритетные направления применения

Участники строительного рынка говорят о пока еще низком уровне внедрения цифровых технологий и ИИ в строительстве.

— Давайте честно: Сибирь в целом находится в роли догоняющего — это факт, мы отстаем от столичных паттернов на 5-7 лет. Но это отставание не линейное, а, скорее, экзистенциальное — они уже строят жесткие системы, а мы еще в фазе творческого поиска. При этом Новосибирск — это наш плацдарм, точка тектонического сдвига, где благодаря таким центрам, как в НГУ, мы получаем шанс не копировать, а создавать свою, более осмысленную и аутентичную цифровую реальность, — констатирует генеральный директор компании «Пока нет дома» (Тюмень) Глеб Штефан.

Тем не менее все опрошенные редакцией эксперты отмечают, что в российских регионах есть собственные кейсы по внедрению ИИ в строительной отрасли. Они не только облегчают процессы, но и открывают новые возможности для развития. Однако пока речь идет в основном о точечном применении.

— Автоматизация работ достигается за счет внедрения роботов и дронов, управляемых ИИ, для выполнения сложных и опасных операций, таких как кладка кирпича, сварка или управление строительной техникой, что повышает качество и снижает себестоимость. Контроль качества и безопасности осуществляется с помощью систем на базе ИИ, которые мониторят ход строительства, выявляют дефекты и анализируют безопасность труда. Например, системы компьютерного зрения и дроны с ИИ могут отслеживать ход работ, контролировать качество материалов, а также анализировать видеопотоки для выявления нарушений техники безопасности и предотвращения несчастных случаев, — привел примеры президент ГК SKY Group Владимир Литвинов.

Директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин добавляет, что сегодня системы, основанные на AI, позволяют более точно предсказывать и рассчитывать потенциальные риски и расходы, а также оценивать своевременность предоставления скидок и даже необходимость будущего сноса объектов в рамках реновации.

— Такой подход гораздо эффективнее, чем старомодный метод ручных расчетов, — констатирует эксперт.

Препятствия для внедрения ИИ

Главными барьерами внедрения AI-технологий, о которых говорят эксперты, являются высокая стоимость приобретения, внедрения и последующего обслуживания необходимого оборудования и программного обеспечения, а также проблемы, связанные с качеством и доступностью данных.

Существенно тормозит процесс и недостаточная интеграция новых решений с уже существующими системами.

— Новосибирск обладает большим потенциалом для дальнейшей цифровой трансформации, однако для полного раскрытия этого потенциала необходимо преодолеть ряд существующих барьеров. Ключевыми из них являются некоторая пассивность самой отрасли. Основная причина такой пассивности кроется в недоверии к инновационным решениям и высоких первоначальных затратах на их внедрение. Многие строительные компании по-прежнему предпочитают традиционные методы работы, опасаясь рисков, связанных с освоением новых технологий. Даже те, кто решается инвестировать в цифровые инструменты, зачастую не до конца осознают их реальную эффективность и потенциал, — констатирует Владимир Литвинов.

Поддерживает коллегу и директор проектного офиса цифровизации ГК VIRA Василий Долгов. Основной причиной этого, по его мнению, является недостаточная зрелость самих бизнес-процессов.

— Отрасль сильно зависит от человеческого фактора, уровня стандартизации и оцифровки данных. Внедрять ИИ в «хаотичные» процессы преждевременно — это не даст эффекта и может даже навредить. Среди застройщиков технологии ИИ не получили широкого распространения из-за необходимости отвлекать ресурсы на их внедрение и обучение, потребности в дополнительных кадрах для поддержки, а также из-за текущей экономической нестабильности, когда приоритетом является выживание, а не инновации, — констатирует эксперт.

Предприниматель, основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин называет еще одним сдерживающим фактором дефицит квалифицированных специалистов, способных адаптировать ИИ к специфике стройки. По словам эксперта, пока не все сотрудники готовы доверять цифровому помощнику, поэтому требуется перестройка корпоративной культуры.

Глеб Штефан тоже считает, что главный тормоз ― не в технологиях, а в головах и в устаревшей «прошивке» сознания застройщиков.

— Отрасль мыслит категориями прямых затрат здесь и сейчас, пугаясь инвестиций, и не видит системного выигрыша в долгосрочной перспективе. Мы относимся к данным как к хаосу, а не как к ценнейшему ресурсу. Лечится это только эволюцией мышления: через пилотные проекты, которые дают быстрый и понятный результат, и через создание единого «языка» для данных, — говорит собеседник редакции.

Обратная сторона медали

Все опрошенные редакцией участники строительного рынка считают, что повсеместное и неуправляемое внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы имеет обратную сторону и сопряжено с рядом существенных рисков. Они охватывают финансовую, кадровую, интеграционную сферы, вопросы безопасности и адаптации к новым технологиям.

— Неопределенность нормативно-правовой базы, выраженная в отсутствии четких стандартов для применения ИИ, представляет собой серьезную проблему, поскольку строительная отрасль строго регламентирована ГОСТами и законодательством. Существует также риск утечки конфиденциальной информации и уязвимость систем к кибератакам, — отмечает Владимир Литвинов.

Отмечает эксперт и чрезмерную зависимость ИИ-решений от разработчиков. Однако ключевым риском, по его мнению, являются ошибки самой системы ИИ. По словам эксперта, они могут привести к некорректным расчетам, прогнозам или решениям.

— Это, в свою очередь, чревато финансовыми потерями, срывами сроков, а главное ― угрозой безопасности и жизни людей, — считает он.

А Константин Пулькин уверен, что установка ИИ без адаптации к реальным процессам компании может привести к дублированию функций, ошибкам в задачах и сопротивлению сотрудников.

— ИИ не должен навязывать решения — он должен встраиваться в реальные сценарии работы, — отмечает эксперт.

Однако основатель и руководитель компании Rocket Group (вендор ИИ-решений для территориального планирования) Борис Латкин уверен, что риски внедрения ИИ в строительстве во многом связаны не с технологиями, а с неправильным их применением. Среди основных причин он называет ожидание, что система «сделает все сама», без участия специалиста, и отсутствие методологии валидации.

— Чтобы минимизировать риски, мы придерживаемся принципа «человек + ИИ»: искусственный интеллект автоматизирует анализ и рутину, а эксперт принимает финальные решения, оценивая предложения модели с точки зрения градостроительной логики, эстетики и контекста, — говорит Латкин.

«Вкалывают роботы»

По информации правительства Новосибирской области, в 2024 году строительной отрасли региона не хватало 6,5 тысячи специалистов. В текущем году дефицит кадров сохраняется.

В региональном Минстрое отмечают, что технологии искусственного интеллекта способны повысить эффективность работы, снизить избыточные расходы и простои, оптимизировать монотонную работу, но не способны заменить работу, требующую ручного труда и личных контактов.

— Строительная отрасль — это прежде всего люди на площадке, заменить которых достаточно сложно. Более того, зачастую такая замена требует существенных инвестиций, срок окупаемости которых может достигать нескольких лет. Из-за того, что технологии зачастую не опробованы, есть риски, что траты себя не окупят. Таким образом, замедление внедрения ИИ связано именно с преобладанием «человеческой силы на площадке». Более того, далеко не всегда есть роботы, способные выполнить задачу на стройке и сделать это качественно, то есть еще сами технологии не смогли покрыть все виды работ, особенно физические, — считает генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев.

С ним соглашается и заместитель генерального директора по автоматизации и цифровой трансформации ГСК «Реформа» (Компания занимается демонтажом сооружений, в том числе атомной промышленности. — Ред.) Роман Шохов.

— Кадровый дефицит в демонтаже прежде всего связан с рабочими специальностями: резчиками, монтажниками, водителями и операторами техники. И пока искусственный интеллект эту потребность закрыть не может. Сейчас он способен выполнять часть управленческих и аналитических функций, но не физическую работу: робота за экскаватор мы пока не посадим, поскольку такое ПО еще не разработали. У нас есть небольшие экскаваторы и специальная техника на радиоуправлении для демонтажа в труднодоступных местах, но «рулит» ей пока человек, — говорит он.

Кроме того, внедрение технологий ИИ потребует специальных навыков и компетенций специалистов, сотрудников и рабочих.

— Мы говорим не о вытеснении специалистов, а о переформатировании ролей: архитектор становится генератором идей, аналитиком. Все это требует от специалиста даже большего профессионализма, чем ранее. Но при этом снимает с профессионала рутинные, скучные операции. Однако в такой ответственной отрасли, как строительство, ответственным лицом всегда останется человек. Именно он должен тщательно проверять работу искусственного интеллекта и принимать окончательное решение, — говорит Борис Латкин.

Стоит отметить, что, по данным SuperJob, число вакансий с требованием умения работы с искусственным интеллектом за год стало почти в 2,5 раза больше.

По мнению девелоперов, перспективы применения ИИ в строительстве в Новосибирске, как и в других российских регионах, напрямую зависят от готовности компаний наводить порядок в своих бизнес-процессах.

— Как только этот фундамент будет заложен, станут доступны уже опробованные на рынке решения: интеллектуальное протоколирование, анализ документов, проверка проектов, мониторинг с дронов. Массовое применение ИИ будет возможно по мере снижения стоимости технологий, стабилизации рынка недвижимости и роста процессной зрелости местных застройщиков. ИИ останется инструментом поддержки принятия решений, а не заменой человеческого опыта, — констатирует Василий Долгов.

