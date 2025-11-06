ИИ стал незаменимым инструментом для задач, основанных на глубинном анализе

— Если мы говорим об анализе, то есть об интеллектуальной составляющей, то в этом вопросе строительный рынок находится в общем тренде и активно внедряет инструменты ИИ.

Например, многие стали применять его при визуализации и отрисовке дизайна, используются дроны для контроля безопасности, прогнозируются риски и строятся графики выполнения задач.

Кроме того, ИИ сравнивает цены на материалы у разных поставщиков, учитывает транспортные расходы и предлагает наиболее выгодные варианты, что позволяет сэкономить время сотрудника и, вполне возможно, показать ему альтернативы.

К тому же ИИ — прекрасный инструмент для мониторинга конкурентов, ценообразования и других задач, которые основаны на глубинном анализе.

Фото предоставлено ООО «ФЛИП». Автор фото: пресс-служба компании